محمد جواد يلتحق بالمنتخب العراقي قبل مواجهة الإمارات في البصرة

رياضة

2025-11-16 | 06:57
محمد جواد يلتحق بالمنتخب العراقي قبل مواجهة الإمارات في البصرة
205 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

انضم مهاجم فريق القوة الجوية، محمد جواد، إلى بعثة المنتخب العراقي في مدينة البصرة، استعدادًا لمواجهة الإمارات في إياب الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1 على استاد محمد بن خليفة، ويسعى منتخب أسود الرافدين لحسم التأهل على أرض البصرة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم أن مدرب المنتخب، غراهام أرنولد، قرر استدعاء محمد جواد للانضمام إلى الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الاستدعاء هو الثالث للاعب منذ تولي أرنولد مهمة قيادة المنتخب في مايو/أيار الماضي.

ورغم إعجاب المدرب الأسترالي بمستوى اللاعب مع القوة الجوية في دوري نجوم العراق، لم يتمكن من الدفع به في المباريات السابقة بسبب ضيق الوقت وحساسية الموقف.
