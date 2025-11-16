رسالة الى العراقيين قبل مواجهة الإمارات الحاسمة

وتتجدد المواجهة بين العراق
والإمارات بعد غد الثلاثاء في محافظة البصرة
في مباراة الإياب للملحق الآسيوي، بعد تعادلهما ذهابا بهدف لمثله الخميس الماضي في الإمارات.
ونقلت الوكالة الرسمية
عن ناطق قوله "التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب بأبو ظبي أبقى الحظوظ متكافئة، لكن مباراة البصرة
لن تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لنا كلاعبين".
وأضاف "اللاعبون يدركون تماما أهمية اللقاء، كونه يمثل فرصة محورية في الطريق نحو التأهل إلى كأس العالم
"، موضحا ان "المنتخب سيظهر بشكل مختلف عن المباراة الأولى، لأن مواجهة الإياب تمثل الفرصة الأخيرة، ونحن عازمون على تقديم أداء قتالي يليق بطموح الجماهير العراقية".
وأشار ناطق إلى أن "جمهور البصرة بشكل خاص والجماهير العراقية بشكل عام، معروفة بحضورها الكبير ومؤازرتها الدائمة للمنتخب"، معربا عن أمله في "رسم الفرحة على وجوههم بعد نهاية المباراة".
وختم بالقول "نثق بقدرتنا على تحقيق الفوز وعبور هذه المرحلة ونأمل أن يكون الاحتفال مشتركا مع جماهيرنا في البصرة".
يذكر أن الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، سيصعد لتمثيل قارة آسيا
في الملحق العالمي، الذي سيقام في مارس المقبل بمشاركة منتخبات من إفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من أمريكا
الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).