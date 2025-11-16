رسالة الى العراقيين قبل مواجهة الإمارات الحاسمة

وتتجدد المواجهة بين والإمارات بعد غد الثلاثاء في في مباراة الإياب للملحق الآسيوي، بعد تعادلهما ذهابا بهدف لمثله الخميس الماضي في الإمارات.ونقلت عن ناطق قوله "التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب بأبو ظبي أبقى الحظوظ متكافئة، لكن مباراة لن تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لنا كلاعبين".وأضاف "اللاعبون يدركون تماما أهمية اللقاء، كونه يمثل فرصة محورية في الطريق نحو التأهل إلى "، موضحا ان "المنتخب سيظهر بشكل مختلف عن المباراة الأولى، لأن مواجهة الإياب تمثل الفرصة الأخيرة، ونحن عازمون على تقديم أداء قتالي يليق بطموح الجماهير العراقية".وأشار ناطق إلى أن "جمهور البصرة بشكل خاص والجماهير العراقية بشكل عام، معروفة بحضورها الكبير ومؤازرتها الدائمة للمنتخب"، معربا عن أمله في "رسم الفرحة على وجوههم بعد نهاية المباراة".وختم بالقول "نثق بقدرتنا على تحقيق الفوز وعبور هذه المرحلة ونأمل أن يكون الاحتفال مشتركا مع جماهيرنا في البصرة".يذكر أن الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، سيصعد لتمثيل قارة في الملحق العالمي، الذي سيقام في مارس المقبل بمشاركة منتخبات من إفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).