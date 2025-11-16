حقيقة عودة زيدان لتدريب ريال مدريد

ولا يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن تدريب في 2021 بعد انتهاء ولايته الثانية، قبل أن تظهر شائعات عن عودة محتملة إلى "الميرنغي"، في ظل أنباء عن وجود أزمة كبيرة في غرفة ملابس الفريق الملكي بين اللاعبين والمدرب الحالي .وسُئل زيدان مؤخرًا عن إمكانية توليه تدريب أحد الفرق، فأجاب: "قريبًا جدًا"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وهو ما ربطته الجماهير بإمكانية عودته لقيادة ريال .وقاد زيدان ريال مدريد في فترتين: الأولى من 2016 إلى 2018، والثانية من 2019 إلى 2021، وحقق خلالهما 11 لقبًا.لكن دياز، عبر صحيفة "آس"، أوضح في تقرير له أن تقارير عودة زيدان كبديل محتمل لتشابي ألونسو ليست صحيحة على الإطلاق، وأن النادي لم يفكّر في أي بديل للمدرب الحالي.وشدد على أن "العلاقة بين زيدان وإدارة الميرنغي جيدة، لكن التفكير في عودة العمل بينهما ما زال بعيدًا جدًا".وأضاف: "زيدان سيضطر للانتظار حتى نهاية 2026 للعودة إلى مقعد التدريب، حيث سيتم تعيينه مدربًا جديدًا لمنتخب فور انتهاء المونديال، الذي تستضيفه وكندا والمكسيك، خلفًا للمدرب الحالي ديدييه ديشامب".وأشار التقرير إلى أن زيدان جعل قيادة فرنسا هدفًا رئيسًا له منذ الرحيل عن ريال مدريد، ما جعله يرفض مجموعة عروض مغرية من أندية كبرى، أبرزها وباريس .كما أوضحت "آس" أن ممثلي ديشامب بدؤوا البحث عن منصب تدريبي في في الموسم المقبل.ويؤمن ديشامب أن ما قدّمه من نجاحات مع منتخب فرنسا على مدار أكثر من عقد سيكون مفتاحًا لنجاحه في للمحترفين.