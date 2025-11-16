قبيل الثلاثاء الحاسم.. اليكم تاريخ المواجهات الرسمية بين العراق والإمارات

وتنطلق مواجهة الإياب الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت والدوحة ومكة المكرمة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.وتكشف الأرقام التاريخية عن توازن واضح في كفة المواجهات بين المنتخبين، ما يضفي مزيداً من الإثارة على مباراة الإياب. فقد التقيا في 18 مواجهة رسمية، فاز في 6 مباريات، مقابل 5 انتصارات للإمارات، بينما حسم التعادل 7 مباريات بينهما. وعلى مستوى الأهداف، سجل كل منتخب 16 هدفاً.هذا التوازن التاريخي يجعل مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة من سيظفر ببطاقة العبور إلى الملحق العالمي.وينتظر الفائز من مواجهة الإياب، نتيجة القرعة التي ستجري في 20 نوفمبر/تشرين الثاني لمعرفة منافسيه في الملحق العالمي الذي يضم ممثلين عن أفريقيا وأميركا الجنوبية والشمالية والوسطى والكاريبي وأوقيانوسيا.وتعادل المنتخب الإماراتي وضيفه العراقي (1-1)، في ذهاب المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026، خلال اللقاء الذي جرى على استاد بأبوظبي، مساء الخميس الماضي.كان المنتخبان العراقي والإماراتي، قد بلغا هذه المرحلة بعد أن أنهيا المرحلة السابقة من الملحق الآسيوي في المركز الثاني خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسبق أن شارك المنتخبين مرة واحدة في المونديال، حيث شارك العراق في نسخة 1986، والإمارات في نسخة 1990.بينما حسمت 8 منتخبات تأهلها المباشر عن آسيا إلى في وكندا والمكسيك، وهي ، ، ، ، جمهورية ، قطر، ، وأوزبكستان.