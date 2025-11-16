لماذا اختفى كريستيانو رونالدو في يوم مصيري للبرتغال؟

وحقق منتخب فوزاً ساحقاً على حساب أرمينيا بنتيجة 9-1 وحسم صدارة المجموعة السادسة في تصفيات أوروبا برصيد 13 نقطة.وشهدت المباراة غياب النجم والقائد بسبب طرده خلال مباراة المنتخب الماضية أمام جمهورية .لكن اللافت هو غيابه أيضاً عن دعم زملائه في الملعب ولم يحضر في المدرجات وهو تصرف نادر أثار الجدل حول عدم حضور القائد في الملعب رغم الطرد.لكن عدة أسباب قد تكون وراء قراره المفاجئ وهو ما نسرده في السطور القادمة:1-غاضب من الطردلم يتقبل النجم البرتغالي طرده خلال مباراة المنتخب البرتغالي أمام جمهورية أيرلندا، وعبر عن غضبه بتوجيه حركات للاعب المنتخب المنافس والجماهير.وقد يكون الغياب ردة فعل طبيعية كتعبير عن غضبه من الطرد والغياب عن مباراة مصيرية للمنتخب أمام جماهيره.2-تخفيف الضغوط على زملائهفي حال حضوره في الملعب خلال المباراة كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيستحوذ على اهتمام الجماهير والإعلام، وهو ما سيشكل ضغطاً على زملائه في مباراة مصيرية.وفضل رونالدو الغياب لمنح باقي اللاعبين المشاركين في المباراة فرصة التعبير عن أنفسهم بحرية والحصول على دعم الجماهير والإعلام.3-الظروف الجويةجرت المباراة في ظروف جوية سيئة وتحت أمطار غزيرة، وهي أجواء قد تدفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدم الحضور للملعب والاكتفاء بمشاهدة المباراة من البيت.وقد يكون استغل الفرصة لأخذ قسط من الراحة في البرتغال قبل نهاية التوقف الدولي.4- السفر إلىلم يعلن النصر عودة القائد كريستيانو رونالدو، لكنه قد يكون عاد لبيته في السعودية بشكل طبيعي خاصة أن كل لاعب أنهى مشاركته رفقة منتخب بلاده سواء بالإصابة أو الإيقاف يعود مباشرة لناديه.