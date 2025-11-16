Alsumaria Tv
اجتماع مصري أمريكي يخص إدارة القوات الدولية في غزة
المزيد
لماذا اختفى كريستيانو رونالدو في يوم مصيري للبرتغال؟

رياضة

2025-11-16 | 12:47
لماذا اختفى كريستيانو رونالدو في يوم مصيري للبرتغال؟
99 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
حجز المنتخب البرتغالي مقعداً في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب البرتغال فوزاً ساحقاً على حساب أرمينيا بنتيجة 9-1 وحسم صدارة المجموعة السادسة في تصفيات أوروبا برصيد 13 نقطة.
وشهدت المباراة غياب النجم والقائد كريستيانو رونالدو بسبب طرده خلال مباراة المنتخب البرتغالي الماضية أمام جمهورية أيرلندا.
لكن اللافت هو غيابه أيضاً عن دعم زملائه في الملعب ولم يحضر في المدرجات وهو تصرف نادر أثار الجدل حول عدم حضور القائد في الملعب رغم الطرد.
لكن عدة أسباب قد تكون وراء قراره المفاجئ وهو ما نسرده في السطور القادمة:
1-غاضب من الطرد
لم يتقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طرده خلال مباراة المنتخب البرتغالي أمام جمهورية أيرلندا، وعبر عن غضبه بتوجيه حركات للاعب المنتخب المنافس والجماهير.
وقد يكون الغياب ردة فعل طبيعية كتعبير عن غضبه من الطرد والغياب عن مباراة مصيرية للمنتخب أمام جماهيره.
2-تخفيف الضغوط على زملائه
في حال حضوره في الملعب خلال المباراة كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيستحوذ على اهتمام الجماهير والإعلام، وهو ما سيشكل ضغطاً على زملائه في مباراة مصيرية.
وفضل رونالدو الغياب لمنح باقي اللاعبين المشاركين في المباراة فرصة التعبير عن أنفسهم بحرية والحصول على دعم الجماهير والإعلام.
3-الظروف الجوية
جرت المباراة في ظروف جوية سيئة وتحت أمطار غزيرة، وهي أجواء قد تدفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدم الحضور للملعب والاكتفاء بمشاهدة المباراة من البيت.
وقد يكون استغل الفرصة لأخذ قسط من الراحة في البرتغال قبل نهاية التوقف الدولي.
4- السفر إلى السعودية
لم يعلن النصر عودة القائد كريستيانو رونالدو، لكنه قد يكون عاد لبيته في السعودية بشكل طبيعي خاصة أن كل لاعب أنهى مشاركته رفقة منتخب بلاده سواء بالإصابة أو الإيقاف يعود مباشرة لناديه.
فيديوهات

برلمان 2025 خال من التيارات المدنية.. فيديو
Play
برلمان 2025 خال من التيارات المدنية.. فيديو
15:56 | 2025-11-16
استقبال حافل لمنتخب الإمارات في مطار البصرة (فيديو)
Play
استقبال حافل لمنتخب الإمارات في مطار البصرة (فيديو)
15:39 | 2025-11-16
مسلحون يفتحون النار في مركز تجاري بموسكو
Play
مسلحون يفتحون النار في مركز تجاري بموسكو
15:37 | 2025-11-16
بالفيديو.. مرشحة ترفع أعمدة الكهرباء التي وزعتها بعد خسارتها في الانتخابات
Play
بالفيديو.. مرشحة ترفع أعمدة الكهرباء التي وزعتها بعد خسارتها في الانتخابات
11:15 | 2025-11-16
شرطة الديوانية تعلن اعتقال شخص قتل شقيقيه لارتكابه مجزرة
Play
شرطة الديوانية تعلن اعتقال شخص قتل شقيقيه لارتكابه مجزرة
10:45 | 2025-11-16
احدث ظهور للسيد مقتدى الصدر في الحنانة
Play
احدث ظهور للسيد مقتدى الصدر في الحنانة
08:51 | 2025-11-16
هجوم مباغت بعد إغلاق صناديق الاقتراع.. لحظة استشهاد مقدم في طوزخورماتو
Play
هجوم مباغت بعد إغلاق صناديق الاقتراع.. لحظة استشهاد مقدم في طوزخورماتو
08:20 | 2025-11-16
دعايات المرشحين تسدّ شبكات الصرف الصحي في الموصل
Play
دعايات المرشحين تسدّ شبكات الصرف الصحي في الموصل
05:02 | 2025-11-16
سكة القضاء لنظام دستوري.. مقال استباقي لتجاوز "فخ 2022"
Play
سكة القضاء لنظام دستوري.. مقال استباقي لتجاوز "فخ 2022"
04:00 | 2025-11-16
"اختفاء" الشوارع من مدينة الموصل.. الأزقة تحولت الى جداول مائية والعجلات عالقة (فيديو)
Play
"اختفاء" الشوارع من مدينة الموصل.. الأزقة تحولت الى جداول مائية والعجلات عالقة (فيديو)
01:40 | 2025-11-16
