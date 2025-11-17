قبيل انطلاق "السباق الاخير" نحو ملحق المونديال.. مقارنة للمواجهات التاريخية بين العراق والامارات

ويسعى المنتخب العراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على الإمارات والتأهل للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم والإبقاء على حظوظ الأسود في العودة إلى المونديال بعد غياب طويل، فيما يحتاج ان يحقق الانتصار باي نتيجة على لخطف بطاقة التأهل للملحق وذلك بعد ان فشل في تحقيق الفوز ضد بمباراة الذهاب.انتهت مباراة العراق والإمارات في ذهاب نهائي الملحق الآسيوي لكأس العالم 2026، بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليؤجل حسم المتأهل للملحق العالمي حتى مباراة الإياب في ، لتُقام مباراة العراق ضد الإمارات يوم الثلاثاء 18 2025، ضمن منافسات إياب الدور الخامس من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.تنطلق صافرة بداية مباراة العراق والإمارات على ستاد في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت .وتميل الأفضلية التاريخية للمنتخب العراقي الذي حقق 11 فوزًا مقابل 7 للإمارات، بينما انتهت 13 مواجهة بالتعادل، ما يعكس قوة التنافس بين المنتخبين.وتشير الإحصائيات إلى أن المنتخب الإماراتي يمتلك تفوقًا هجوميًا واضحًا من حيث التسديدات على المرمى والصلابة الدفاعية، في حين يعتمد المنتخب العراقي على التنظيم والسرعة في التحول الهجومي لتحقيق المفاجأة.