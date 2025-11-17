Alsumaria Tv
قبيل انطلاق "السباق الاخير" نحو ملحق المونديال.. مقارنة للمواجهات التاريخية بين العراق والامارات

رياضة

2025-11-17
قبيل انطلاق &quot;السباق الاخير&quot; نحو ملحق المونديال.. مقارنة للمواجهات التاريخية بين العراق والامارات
203 شوهد

السومرية نيوز-رياضة

يواجه المنتخب الوطني العراقي، غدا الثلاثاء، نظيره الاماراتي على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن إياب تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026.



ويسعى المنتخب العراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على الإمارات والتأهل للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم والإبقاء على حظوظ الأسود في العودة إلى المونديال بعد غياب طويل، فيما يحتاج الامارات ان يحقق الانتصار باي نتيجة على ملعب البصرة الدولي لخطف بطاقة التأهل للملحق القاري وذلك بعد ان فشل في تحقيق الفوز ضد العراق بمباراة الذهاب.

انتهت مباراة العراق والإمارات في ذهاب نهائي الملحق الآسيوي لكأس العالم 2026، بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليؤجل حسم المتأهل للملحق العالمي حتى مباراة الإياب في البصرة، لتُقام مباراة العراق ضد الإمارات يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، ضمن منافسات إياب الدور الخامس من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تنطلق صافرة بداية مباراة العراق والإمارات على ستاد البصرة الدولي في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت بغداد.

وتميل الأفضلية التاريخية للمنتخب العراقي الذي حقق 11 فوزًا مقابل 7 للإمارات، بينما انتهت 13 مواجهة بالتعادل، ما يعكس قوة التنافس بين المنتخبين.

وتشير الإحصائيات إلى أن المنتخب الإماراتي يمتلك تفوقًا هجوميًا واضحًا من حيث التسديدات على المرمى والصلابة الدفاعية، في حين يعتمد المنتخب العراقي على التنظيم والسرعة في التحول الهجومي لتحقيق المفاجأة.

