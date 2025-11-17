وفاة فهد المولد.. ما الحقيقة؟

وانتشر الخبر بشكل واسع، ما أثار قلق جماهير اللاعب ومحبيه داخل وخارجها.وسارعت عدة وسائل إعلام سعودية إلى نفي الخبر، حيث أكدت تقارير محلية أن ما تم تداوله مجرد شائعة لا تمت للحقيقة بصلة، وأن اللاعب ما يزال على قيد الحياة.ونفت المصادر المقربة من عائلة المولد صدور أي بيان رسمي بشأن وفاته.ودخل في غيبوبة منذ سبتمبر 2024، بعد تعرضه لسقوط خطر من شرفة منزله في الطابق الثاني.وأسفر الحادث عن كسور متعددة في الجمجمة والجسم، ما استدعى نقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة استمرت لأكثر من عام.من هو فهد المولد؟النشأة والبدايات•وُلد فهد المولد في 14 ايلول 1994 في مدينة جدة بالسعودية.•التحق بصفوف منذ صغره، وتدرج في المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول وهو في سن المراهقة.مسيرته الكروية•ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي الاتحاد عام 2011، وأصبح واحداً من أهم اللاعبين في الفريق بفضل سرعته العالية وقدرته على المراوغة.•لعب المولد كجناح أيمن وأيسر، وتمتع بأسلوب هجومي يعتمد على السرعة والاختراق.⁠مشاركته مع المنتخب السعودي•شارك فهد المولد مع المنتخب السعودي الأول في عدة بطولات، أشهرها:تصفيات 2018نهائيات كأس العالم 2018 فييُذكر أن هدفه التاريخي في مرمى هو الذي منح السعودية بطاقة التأهل المباشرة للمونديال.أرقام وإنجازات في مسيرته مع الاتحادويُعد فهد المولد واحداً من أبرز نجوم الكرة السعودية، وصاحب بصمة قوية في تاريخ نادي .على مدار مسيرته مع العميد، شارك فهد المولد في 244 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن خلالها من تسجيل 76 هدفاً وتقديم 44 تمريرة حاسمة، ليترك إرثاً كروياً كبيراً رغم صغر سنه، إذ لا يتجاوز عمره 29 عاماً.على الرغم من الشائعات المتداولة، فهد المولد لم يتوفَّ، وكل ما تم تداوله مجرد أخبار كاذبة.وتبقى الجماهير في انتظار أي تطورات رسمية بشأن حالته الصحية، آملين في تحسن وضعه وعودته إلى حياته الطبيعية قريباً.