وفاة فهد المولد.. ما الحقيقة؟

رياضة

2025-11-17 | 09:23
وفاة فهد المولد.. ما الحقيقة؟
557 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الأخيرة بخبر وفاة النجم السعودي فهد المولد، لاعب اتحاد جدة السابق، خاصة بعد مرور أكثر من عام على دخوله في غيبوبة طويلة.

وانتشر الخبر بشكل واسع، ما أثار قلق جماهير اللاعب ومحبيه داخل السعودية وخارجها.
وسارعت عدة وسائل إعلام سعودية إلى نفي الخبر، حيث أكدت تقارير محلية أن ما تم تداوله مجرد شائعة لا تمت للحقيقة بصلة، وأن اللاعب ما يزال على قيد الحياة.
ونفت المصادر المقربة من عائلة المولد صدور أي بيان رسمي بشأن وفاته.
ودخل فهد المولد في غيبوبة منذ سبتمبر 2024، بعد تعرضه لسقوط خطر من شرفة منزله في الطابق الثاني.
وأسفر الحادث عن كسور متعددة في الجمجمة والجسم، ما استدعى نقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة استمرت لأكثر من عام.
من هو فهد المولد؟
النشأة والبدايات
•وُلد فهد المولد في 14 ايلول 1994 في مدينة جدة بالسعودية.
•التحق بصفوف نادي اتحاد جدة منذ صغره، وتدرج في المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول وهو في سن المراهقة.
مسيرته الكروية
•ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي الاتحاد عام 2011، وأصبح واحداً من أهم اللاعبين في الفريق بفضل سرعته العالية وقدرته على المراوغة.
•لعب المولد كجناح أيمن وأيسر، وتمتع بأسلوب هجومي يعتمد على السرعة والاختراق.⁠
مشاركته مع المنتخب السعودي
•شارك فهد المولد مع المنتخب السعودي الأول في عدة بطولات، أشهرها:
تصفيات كأس العالم 2018
نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا
يُذكر أن هدفه التاريخي في مرمى اليابان هو الذي منح السعودية بطاقة التأهل المباشرة للمونديال.
أرقام وإنجازات في مسيرته مع الاتحاد
ويُعد فهد المولد واحداً من أبرز نجوم الكرة السعودية، وصاحب بصمة قوية في تاريخ نادي اتحاد جدة.
على مدار مسيرته مع العميد، شارك فهد المولد في 244 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن خلالها من تسجيل 76 هدفاً وتقديم 44 تمريرة حاسمة، ليترك إرثاً كروياً كبيراً رغم صغر سنه، إذ لا يتجاوز عمره 29 عاماً.
على الرغم من الشائعات المتداولة، فهد المولد لم يتوفَّ، وكل ما تم تداوله مجرد أخبار كاذبة.
وتبقى الجماهير في انتظار أي تطورات رسمية بشأن حالته الصحية، آملين في تحسن وضعه وعودته إلى حياته الطبيعية قريباً.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
