العراق اليوم في المواجهة الحاسمة.. بطاقة الملحق للتأهل الى المونديال تقترب

وأجرى المدرب ، ليلة أمس، آخر وحدة تدريبية قبل اللقاء على أرض ، إذ وضع اللمسات الختامية على تحضيرات الأسود، مبتدئاً بتمارين الإحماء، ثم الانتقال إلى تثبيت مفاهيم البناء الهجومي والتحولات السريعة، مروراً بتنظيم الواجبات الدفاعية والتعامل مع الكرات الثابتة، وصولا ً إلى تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية، كما عمد الجهاز الفني إلى معالجة الهفوات التي برزت في مباراة الذهاب بأبو ظبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.في المقابل، أنهى المنتخب الإماراتي تحضيراته هـو الآخر بوحدة تدريبية مسائية سبقت تدريبات منتخبنا، إذ قدم المدرب كوزمين اولاريو تصوراته النهائية وخياراته الخططية، مع تذكير لاعبيه بالواجبات التكتيكية التي يفرضها طابع المواجهة، لاسيما أن نتيجة اليوم ستكون في تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي المقرر إقامته في منتصف شهر آذار المقبل.