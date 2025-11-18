من سيحالفه الحظ الليلة.. انطلاق مواجهة العراق والامارات في البصرة

ويسعى كلا البلدين للوصول إلى نهائيات للمرة الثانية، إذ شاركت في نهائيات عام 1986، في حين شاركت الإمارات العربية المتحدة بعد 4 سنوات في نهائيات .ويتأهل الفائز إلى التصفيات القارية المقررة في مارس/آذار المقبل بالمكسيك، وسيحصل الفريقان الأول والثاني على البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم لكرة القدم 2026.وينتظر الفائز من مواجهة الإياب، نتيجة القرعة التي ستجري في 20نوفمبر/تشرين الثاني لمعرفة منافسيه في الملحق العالمي الذي يضم ممثلين الديمقراطية عن أفريقيا وبوليفيا عن أميركا الجنوبية وفريقين من أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا.وكان الفريقان تعادل 1-1 في مواجهة الذهاب التي أقيمت في وتقدّم المنتخب العراقي أولا بهدف (10) قبل أن يُعادل لوان بيريرا لأصحاب الأرض بعد 8 دقائق (18).ووصل المنتخبان الإماراتي والعراقي إلى هذه المرحلة، بعد إخفاقهما بالتأهل من الدور الرابع في التصفيات الآسيوية، حيث تأهل المنتخبان السعودي والقطري وأُقصيَ نظيراهما والإندونيسي.وتستضيف وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، وقد حسم 25 منتخبا التأهل حتى الآن بالإضافة إلى المنتخبات الثلاثة المستضيفة.المواجهات السابقة بين الفريقين18 مباراةفاز العراق في 6 مبارياتفازت الإمارات في 5 مبارياتتعادل المنتخبان في 7 مبارياتسجل العراق 16 هدفاسجلت الإمارات 16 هدفا