من سيحالفه الحظ الليلة.. انطلاق مواجهة العراق والامارات في البصرة

رياضة

2025-11-18 | 11:00
من سيحالفه الحظ الليلة.. انطلاق مواجهة العراق والامارات في البصرة
569 شوهد

انطلقت قبل قليل مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة في دور الإياب، لحسم التأهل الى المنافسة الأخيرة من الملحق العالمي في المكسيك لبلوغ مونديال 2026.

ويسعى كلا البلدين للوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، إذ شاركت العراق في نهائيات المكسيك عام 1986، في حين شاركت الإمارات العربية المتحدة بعد 4 سنوات في نهائيات إيطاليا.

ويتأهل الفائز إلى التصفيات القارية المقررة في مارس/آذار المقبل بالمكسيك، وسيحصل الفريقان الأول والثاني على البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم لكرة القدم 2026.
وينتظر الفائز من مواجهة الإياب، نتيجة القرعة التي ستجري في 20نوفمبر/تشرين الثاني لمعرفة منافسيه في الملحق العالمي الذي يضم ممثلين الكونغو الديمقراطية عن أفريقيا وبوليفيا عن أميركا الجنوبية وفريقين من أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا.
وكان الفريقان تعادل 1-1 في مواجهة الذهاب التي أقيمت في أبو ظبي وتقدّم المنتخب العراقي أولا بهدف علي الحمادي (10) قبل أن يُعادل لوان بيريرا لأصحاب الأرض بعد 8 دقائق (18).
ووصل المنتخبان الإماراتي والعراقي إلى هذه المرحلة، بعد إخفاقهما بالتأهل من الدور الرابع في التصفيات الآسيوية، حيث تأهل المنتخبان السعودي والقطري وأُقصيَ نظيراهما العماني والإندونيسي.
وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، وقد حسم 25 منتخبا التأهل حتى الآن بالإضافة إلى المنتخبات الثلاثة المستضيفة.
المواجهات السابقة بين الفريقين
18 مباراة
فاز العراق في 6 مباريات
فازت الإمارات في 5 مباريات
تعادل المنتخبان في 7 مباريات
سجل العراق 16 هدفا
سجلت الإمارات 16 هدفا
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
