شرط وحيد لريال مدريد مقابل إعارة إندريك الى ليون

انضم إندريك إلى في صيف 2024 كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وسرعان ما لفت الأنظار بتسجيله أهدافا في مشاركاته الأولى في ودوري الأبطال، رغم المنافسة الشرسة في خط الهجوم الذي يضم مبابي وفينيسيوس ورودريغو.لكن إصابته في أوتار الركبة نهاية موسم 2024-25 أبعدته خمسة أشهر، ومع عودته لم يحصل على فرصة حقيقية، حيث منحه 11 دقيقة فقط هذا الموسم، ليصبح لاعبا مجهولا على دكة البدلاء، رغم إصراره في الصيف على البقاء والقتال من أجل مكانه.ووفق تقارير قناة Canal +، فإن المفاوضات بين ريال وليون وصلت لمراحلها الأخيرة، وتم الاتفاق مع اللاعب أيضا، وسيستمر ريال مدريد في دفع جزء من راتب إندريك حتى نهاية الموسم.لكن المفاجأة كانت في شرط خاص وغير معتاد وضعه ريال مدريد في عقد الإعارة، وهو إلزام بإشراك إندريك في 25 مباراة على الأقل، ومشاركته في وكأس ، وفي حال عدم الالتزام، يدفع ليون غرامة مالية كشرط جزائي.كما كشفت التقارير أن يريد إضافة بند يسمح بإعادة اللاعب فورا إلى مدريد في حال تعرضه لإصابة.ريال مدريد يريد أن يكون تاريخ تفعيل هذا البند 31 يناير 2026، بينما يفضل ليون موعد 15 يناير ليملك الوقت الكافي للتعاقد مع بديل.ورغم ظهور أنباء عن اهتمام ، فإن الصحف نفت توجه النادي اللندني لضم اللاعب في يناير، مما يجعل انتقاله إلى ليون شبه محسوم.