قرعة الغد ستحسم كل شيء: مباراة واحدة تفصل العراق عن كأس العالم 2026

ويترقب العراق
، ومعه ملايين المشجعين، قرعة الملحق العالمي التي ستقام يوم غد الخميس في زيورخ، وسط توقعات عالية، خاصة وأن تصنيف "فيفا
" الاستثنائي سيصدر اليوم الأربعاء، وهو ما سيُحدِّد بشكل نهائي هوية المنتخبات التي ستبدأ من الدور النهائي مباشرة.
الملحق العالمي... محطة واحدة تفصل العراق عن حلم التأهل
يمثل الملحق العالمي المرحلة الأخيرة والأكثر إثارة في مسار التأهل إلى كأس العالم
2026، حيث ستتنافس 6 منتخبات على مقعدين فقط للانضمام إلى المنتخبات الـ 48 المُشاركة في مونديال أمريكا
وكندا والمكسيك.
المنتخبات الستة المشاركة هي:
العراق (ممثل آسيا)
الكونغو الديمقراطية (ممثل إفريقيا)
بوليفيا (أمريكا الجنوبية)
كاليدونيا الجديدة (أوقيانوسيا)
جامايكا وسورينام (أمريكا الشمالية – كونكاكاف)
وبحسب نظام البطولة المُصغَّرة، ستتأهل المنتخبات الأعلى تصنيفاً مباشرة إلى المباراة النهائية، بينما تخوض المنتخبات الأربعة الأخرى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
أفضلية عراقية في التصنيف... والاقتراب من النهائي المباشر
تُشير البيانات الحالية إلى أن العراق والكونغو الديمقراطية هما أعلى مُنتخبين في التصنيف العالمي من بين الفِرق الستة، قبل صدور تصنيف "فيفا" الجديد هذا اليوم.
ووفقاً لذلك، من المتوقع أن يتأهل
المنتخبان مباشرة إلى المباراة النهائية ضمن مَسارَي الملحق، دون الحاجة لخوض نصف النهائي.
وهذا السيناريو يمنح العراق أفضلية تاريخية، إذ سيحتاج حينها إلى مباراة واحدة فقط نحو التأهل إلى كأس العالم 2026.
بحسب التصنيف السابق (أكتوبر):
العراق: 57 عالمياً
الكونغو الديمقراطية: 60 عالمياً
جامايكا: 68
بوليفيا: 76
سورينام: 126
كاليدونيا الجديدة: 150
وحتى في أسوأ الاحتمالات، يُرجَّح أن يبقى العراق ضمن أعلى مُنتخبين في التصنيف الجديد، بعد فوزه على الإمارات رسمياً.
كيف سيجري الملحق العالمي؟
6 منتخبات توضع في مَسارَين.
المتصدّران في التصنيف (مرشح أن يكون العراق أحدهما) يتأهلان للنهائي مباشرة.
4 منتخبات أخرى تلعب نصف النهائي.
يتأهل من كل مسار منتخب واحد إلى كأس العالم.
تُقام البطولة في الفترة من 21 إلى 30 مارس 2026.
الأقرب – وفق المعلومات – أن تُقام في المكسيك.
العراق.. من ملحق آسيا إلى الملحق العالمي بثقة
عاد منتخب العراق من أبو ظبي
بتعادل ثمين (1-1)، قبل أن يحسم موقعة البصرة
بأداء كبير وروح قتالية عالية، في مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً قياسياً ودعماً هائلاً ساعد في حسم بطاقة العبور. بهذا الفوز الكبير، أصبح العراق أول منتخب آسيوي يصل إلى الملحق العالمي بنظامه الجديد.
قرعة الغد... كل شيء سيتحدد
يخشى الجمهور العراقي من أن تُغيِّر قرعة الملحق مسار الفريق، إذ يمكن أن يواجه العراق في النهائي أحد المنتخبات المُتقدمة، لكن المؤشرات تُشير إلى أن العراق سيكون في المسار الأسهل بحكم تصنيفه المرتفع.
الاحتمالات الممكنة لمواجهة العراق في النهائي:
جامايكا
بوليفيا
سورينام
كاليدونيا الجديدة
وهي منتخبات ليست مُستحيلة، خصوصاً في مباراة حاسمة واحدة وعلى أرض مُحايدة.
مونديال 2026... الحلم يقترب
ستُقام نهائيات كأس العالم 2026 بين 11 يونيو و19 يوليو بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة. وبذلك، فإن حلم العراق بالعودة إلى المونديال بعد 40 عاماً من مشاركته التاريخية عام 1986 أصبح أقرب من أي وقت مضى. ومع بقاء 90 دقيقة فاصلة فقط عن التأهل، ينتظر العراقيون القرعة بقلوب خافقة، آملين أن تفتح لهم الطريق نحو كتابة تاريخ جديد في كرة القدم العراقية.