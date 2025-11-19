قرعة الغد ستحسم كل شيء: مباراة واحدة تفصل العراق عن كأس العالم 2026

ويترقب ، ومعه ملايين المشجعين، قرعة الملحق العالمي التي ستقام يوم غد الخميس في زيورخ، وسط توقعات عالية، خاصة وأن تصنيف " " الاستثنائي سيصدر اليوم الأربعاء، وهو ما سيُحدِّد بشكل نهائي هوية المنتخبات التي ستبدأ من الدور النهائي مباشرة.يمثل الملحق العالمي المرحلة الأخيرة والأكثر إثارة في مسار التأهل إلى 2026، حيث ستتنافس 6 منتخبات على مقعدين فقط للانضمام إلى المنتخبات الـ 48 المُشاركة في مونديال وكندا والمكسيك.وبحسب نظام البطولة المُصغَّرة، ستتأهل المنتخبات الأعلى تصنيفاً مباشرة إلى المباراة النهائية، بينما تخوض المنتخبات الأربعة الأخرى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.تُشير البيانات الحالية إلى أن العراق والكونغو الديمقراطية هما أعلى مُنتخبين في التصنيف العالمي من بين الفِرق الستة، قبل صدور تصنيف "فيفا" الجديد هذا اليوم.ووفقاً لذلك، من المتوقع أن المنتخبان مباشرة إلى المباراة النهائية ضمن مَسارَي الملحق، دون الحاجة لخوض نصف النهائي.وهذا السيناريو يمنح العراق أفضلية تاريخية، إذ سيحتاج حينها إلى مباراة واحدة فقط نحو التأهل إلى كأس العالم 2026.وحتى في أسوأ الاحتمالات، يُرجَّح أن يبقى العراق ضمن أعلى مُنتخبين في التصنيف الجديد، بعد فوزه على الإمارات رسمياً.عاد منتخب العراق من بتعادل ثمين (1-1)، قبل أن يحسم موقعة بأداء كبير وروح قتالية عالية، في مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً قياسياً ودعماً هائلاً ساعد في حسم بطاقة العبور. بهذا الفوز الكبير، أصبح العراق أول منتخب آسيوي يصل إلى الملحق العالمي بنظامه الجديد.يخشى الجمهور العراقي من أن تُغيِّر قرعة الملحق مسار الفريق، إذ يمكن أن يواجه العراق في النهائي أحد المنتخبات المُتقدمة، لكن المؤشرات تُشير إلى أن العراق سيكون في المسار الأسهل بحكم تصنيفه المرتفع.وهي منتخبات ليست مُستحيلة، خصوصاً في مباراة حاسمة واحدة وعلى أرض مُحايدة.ستُقام نهائيات كأس العالم 2026 بين 11 يونيو و19 يوليو بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة. وبذلك، فإن حلم العراق بالعودة إلى المونديال بعد 40 عاماً من مشاركته التاريخية عام 1986 أصبح أقرب من أي وقت مضى. ومع بقاء 90 دقيقة فاصلة فقط عن التأهل، ينتظر العراقيون القرعة بقلوب خافقة، آملين أن تفتح لهم الطريق نحو كتابة تاريخ جديد في كرة القدم العراقية.