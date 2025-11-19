Alsumaria Tv
أيمن حسين بعد نتائج تصفيات الكونكاكاف: "هسه الواحد ينام مرتاح"!

رياضة

2025-11-19 | 03:43
أيمن حسين بعد نتائج تصفيات الكونكاكاف: &quot;هسه الواحد ينام مرتاح&quot;!
640 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعرب نجم المنتخب العراقي أيمن حسين، عن ارتياحه الكبير بعد اكتمال مباريات منتخبات الملحق العالمي وتأكد دخول العراق بشكل شبه رسمي إلى المباراة النهائية مباشرة، عقب ظهور نتائج مواجهات (بنما والسلفادور) و(كوستاريكا وهندوراس).

وكتب حسين في منشور عبر حسابه الرسمي: "الحمد لله والشكر ياربي.. هسه الواحد ينام مرتاح"، في إشارة واضحة إلى أن النتائج جاءت لصالح العراق، بعدما ضمنت منتخبات جامايكا وسورينام — ذات التصنيف الأضعف — مقاعدها في الملحق العالمي، ما يمنح منتخب "أسود الرافدين" أفضلية كبيرة في التصنيف قبل القرعة.

ويُنتظر أن تحسم قرعة الملحق العالمي، التي ستُقام يوم غد الخميس في زيورخ، شكل المواجهات النهائية بشكل رسمي، وسط توقعات واسعة بأن يكون العراق أحد المنتخبين الأعلى تصنيفاً، وبالتالي يتجنب خوض نصف النهائي، ليلعب مباراة واحدة فقط قد تقوده إلى كأس العالم 2026.

وكان المنتخب العراقي قد انتزع بطاقة الملحق العالمي بعد فوزه المثير على الإمارات بنتيجة (2-1) في إياب ملحق آسيا على ملعب البصرة الدولي، ليحسم مجموع المباراتين (3-2)، وينال إشادة جماهيرية واسعة بعد أداء قتالي وروح عالية داخل الميدان.

ويشارك العراق في الملحق العالمي إلى جانب خمسة منتخبات هي: الكونغو الديمقراطية، بوليفيا، كاليدونيا الجديدة، جامايكا، وسورينام. ووفق نظام التأهل، ستتأهل المنتخبات الأعلى تصنيفاً مباشرة إلى النهائي، بينما تخوض المنتخبات الأربعة الأخرى نصف النهائي.

وتبدو المؤشرات الإحصائية لصالح العراق، الذي يحتفظ بتصنيف عالمي أفضل من معظم منتخبات الملحق، ما يعزز فرصه في تفادي مباراة نصف النهائي والدخول مباشرة في مباراة الحسم.
 
وتترقب الجماهير العراقية القرعة بقلوب متلهفة، آملة أن تضع المنتخب في المسار الأسهل نحو تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام أربعة عقود، منذ المشاركة التاريخية الوحيدة في مونديال المكسيك 1986.
