أيمن حسين بعد نتائج تصفيات الكونكاكاف: "هسه الواحد ينام مرتاح"!

وكتب حسين في منشور عبر حسابه الرسمي: "الحمد لله والشكر ياربي.. هسه الواحد ينام مرتاح"، في إشارة واضحة إلى أن النتائج جاءت لصالح ، بعدما ضمنت منتخبات جامايكا وسورينام — ذات التصنيف الأضعف — مقاعدها في الملحق العالمي، ما يمنح منتخب " " أفضلية كبيرة في التصنيف قبل القرعة.ويُنتظر أن تحسم قرعة الملحق العالمي، التي ستُقام يوم غد الخميس في زيورخ، شكل المواجهات النهائية بشكل رسمي، وسط توقعات واسعة بأن يكون العراق أحد المنتخبين الأعلى تصنيفاً، وبالتالي يتجنب خوض نصف النهائي، ليلعب مباراة واحدة فقط قد تقوده إلى 2026.وكان المنتخب العراقي قد انتزع بطاقة الملحق العالمي بعد فوزه المثير على الإمارات بنتيجة (2-1) في إياب ملحق آسيا على ، ليحسم مجموع المباراتين (3-2)، وينال إشادة جماهيرية واسعة بعد أداء قتالي وروح عالية داخل الميدان.ويشارك العراق في الملحق العالمي إلى جانب خمسة منتخبات هي: الديمقراطية، ، كاليدونيا الجديدة، جامايكا، وسورينام. ووفق نظام التأهل، ستتأهل المنتخبات الأعلى تصنيفاً مباشرة إلى النهائي، بينما تخوض المنتخبات الأربعة الأخرى نصف النهائي.وتبدو المؤشرات الإحصائية لصالح العراق، الذي يحتفظ بتصنيف عالمي أفضل من معظم منتخبات الملحق، ما يعزز فرصه في تفادي مباراة نصف النهائي والدخول مباشرة في مباراة الحسم.