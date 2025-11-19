العراق يترقب مصيره غداً.. إليك موعد قرعة الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

وتحظى هذه القرعة باهتمام استثنائي، كونها ستحدد طريق المنتخبات الستة المتنافسة على مقعدين فقط في نهائيات التي تستضيفها وكندا والمكسيك صيف 2026.وبحسب نظام البطولة، سيتم توزيع المنتخبات إلى مسارين، بحيث أعلى منتخبين في التصنيف العالمي مباشرة إلى المباراة النهائية ضمن المسارين، فيما تخوض المنتخبات الأربعة الأخرى نصف نهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.ويُنتظر أن يكون منتخب أحد المنتخبين المتقدمين في التصنيف الجديد للفيفا – سيصدر اليوم -، ما يمنحه فرصة خوض مباراة واحدة فقط للتأهل إلى المونديال، في حال تأكيد مركزه بين أفضل منتخبين في التصنيف النهائية.يُذكر أن مباريات الملحق العالمي ستُقام خلال الفترة من 21 إلى 30 مارس 2026، على أن يجري الإعلان لاحقًا عن ، مع ترجيحات قوية بأن تقام في .الجماهير العراقية تترقب قرعة الغد بأمل كبير، فيما تبقى التفاصيل النهائية رهينة ما ستسفر عنه سحوبات في زيورخ.