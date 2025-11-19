لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!

– رياضة



لم يكن هدف من ركلة الجزاء أمام الإمارات مجرد كرة سكنت الشباك، بل كان ثمرة حيلة ذكية ومدروسة نُفّذت بثبات أعصاب نادر، وأسهمت بشكل مباشر في العبور إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، في واحدة من أهم لحظات الكرة العراقية خلال العقود الأخيرة.





"خديعة" بنكهة عراقية عند نقطة الجزاء

عند حصول العراق على ركلة الجزاء المصيرية في مباراة الإياب بملعب ، بدا أن الأنظار كلها اتجهت نحو "ميمي"، الذي أمسك الكرة فوراً وتقدم نحو نقطة التنفيذ بثقة، في إيحاء واضح بأنه المنفذ الرسمي.



لكن خلف هذا المشهد، كانت هناك خطة محكمة، حيث ان ميمي كان يعلم مسبقاً أنه ليس المنفذ الحقيقي. وهدفه كان تشتيت لاعبي الإمارات وجذبهم نحوه لخلق ضغط نفسي حوله.



خلال تلك اللحظات، كان اللاعب المكلّف بالتنفيذ - - يأخذ وقتاً إضافياً لاستعادة هدوئه وتركيزه بعيداً عن التوتر والمشاحنات.



تبادل الأدوار في اللحظة الأخيرة

تقدم وعلي جاسم أيضاً إلى نقطة الجزاء، ووقف الثلاثة معاً في محاولة لخلط الأوراق أمام لاعبي الإمارات والحكم، واستمرت "المسرحية التكتيكية" حتى اللحظة التي سيطر فيها الحكم على الأجواء والفوضى المحيطة. وتغلب على الإمارات 2-1 في المباراة التي أقيمت على بحضور نحو 65 ألف متفرج، ليمثل قارة في الملحق العالمي في مارس/ آذار المقبل.

وهنا فقط عاد ميمي ومرر الكرة مباشرة إلى أمير ، الذي بقي بعيداً عن الضغوط طوال الوقت، ثم تقدّم وسدد الكرة بثقة خارقة، مُرسلاً إياها إلى الشباك ومسجلاً واحداً من أهم الأهداف العراقية في السنوات الأخيرة.

هدف غيّر مصير العراق

تلك الركلة لم تكن مجرد هدف لترجيح كفة المباراة، بل كانت نقطة تحول رفعت النتيجة إلى (2-1) ومنحت العراق بطاقة الوصول إلى الملحق العالمي بنظامه الجديد.



ووفق خبراء التحليل الرياضي، فإن أي تفصيل صغير في تلك اللحظة - توتر، مشاجرة، اعتراض - كان يمكن أن يؤثر على تركيز المنفذ، وربما يغيّر مسار مباراة كاملة ومصير بلد بأكمله.



قد لا تكون هذه اللقطة قد حصلت على حقها إعلامياً وسط فرحة الجماهير وصخب الفوز، لكن ما فعله مهند علي ورفاقه هو درس في التعامل الذهني مع اللحظات الحاسمة.