حدث نادر في مباراة العراق والإمارات يتخطى حدود كرة القدم (فيديوهات)

على غير المعتاد وخلافا لما هو متعارف في عالم كرة القدم، خرج الجمهور الإماراتي "سعيدا جدا" من ملعب جذع النخلة في على الرغم من خسارة منتخب بلاده أمام ، وضياع حلم الوصول الى 2026.



ويبدو من مقاطع الفيديو التي انتشرت في ، أن أسباب هذه الفرحة هي "الأجواء الاستثنائية" التي سبقت المباراة، عندما رحب الجمهور العراقي بـ"عيال زايد" بطريقة نالت كل الثناء والمديح، وقبلها القرار الحكومي بإعفاء الجماهير الإماراتية من تأشيرة دخول لمؤازرة منتخب بلادهم في .



المباراة شهدت تحولات ونهاية دراماتيكية، عندما قلب المنتخب العراقي خسارته بهدف، الى الفوز بهدفين لواحد، خاصة وان هدف النقاط الثلاث جاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا للضائع عن طريق ضربة جزاء، ليتأهل الى الملحق العالمي، ويغادر المنتخب الإماراتي هذه التصفيات.



وعقب نهاية المباراة جاء "الحدث الأبرز" وربما لم يحدث إطلاقا في تاريخ كرة القدم، عندما صفق الجمهور الإماراتي للمنتخب العراقي وجماهيره فور إطلاق صافرة النهاية، مع كلمات ثناء ومديح وأخوة وثقتها فيديوهات السوشال ميديا ورصدت بعضا منها أدناه:

ردة فعل جماهير الإمارات بعد الخسارة أمام المنتخب العراقي الشقيق #الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/WA76jC9mlb — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) November 18, 2025

ترحيب الجمهور العراقي بالمنتخب الإماراتي في البصرة 🇦🇪🇮🇶 pic.twitter.com/gAlMtAZ0QI — IBRAHIM BIN HATEM (@al_afndee) November 17, 2025

من أجمل اللقطات في 2025



أحترام وتحية الجمهورين لبعض بعد نهاية المباراة ، شكراً للشعب العراقي الي من بداية وصول جماهير منتخبنا للبصرة وهم يستقبلونا ب أفضل شكل 🇦🇪 🇮🇶 pic.twitter.com/sxZikaiyln — مُحمد 🇦🇪 (@IVl0HD) November 18, 2025

تفاعلٌ كبير من الجماهير الإماراتية

الحاضرة في . pic.twitter.com/mUVzPILQ8I — Saad Aljubori (@4_aljubori) November 19, 2025