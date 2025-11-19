كشف موعد الإعلان عن تعيين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا

وفتح إعلان رحيله رسميًّا عن المنتخب الفرنسي بمجرد نهاية مغامرة الفريق في 2026، البابَ أمام تأكيد كل وسائل الإعلام الفرنسية عن أن ، ، بطل العالم 1998، ومدرب السابق، سيكون المدرب القادم لفرنسا.الخبر بات أمرًا مؤكدًا بحسب ما كشفه تقرير نشرته صحيفة "لوباريزيان"، لكن مع ذلك، يبقى هناك سؤالٌ جوهريٌّ خلف هذا الاعتقاد شبه الراسخ: متى سيُعلن رسميًّا عن وصول للمنصب الجديد؟تقول صحيفة لوباريزيان إن عددًا من المنتخبات الأوروبية الكبيرة صارت مدربها المقبل قبل أشهر من تسلمه المنصب، وأن ذلك لم يشكل يومًا إزعاجًا للمدرب المباشر لمهامه، أي بالنسبة لفرنسا.وتأخذ المصادر ذاتها مثال الذي عادة ما يعلن عن مدربه الجديد قبل نهاية عقد مدربه بستة أشهر، وحصل ذلك مع داني بليند، وغوس هيدينك ورونالد كومان وغيرهم.كما سار منتخب على النهج ذاته، عند الإعلان عن تعيين في 2018 أو يوليان ناغيلسمان في 2023.