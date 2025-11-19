كشف موعد الإعلان عن تعيين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا

لا يعلم بوجودها على الخريطة.. أصغر دولة بتاريخ كأس العالم تتأهل للمونديال
09:07 | 2025-11-19
برشلونة ينجح في الحصول على موافقة أوروبية للعودة الى كامب نو
06:24 | 2025-11-19
حدث نادر في مباراة العراق والإمارات يتخطى حدود كرة القدم (فيديوهات)
04:50 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
04:40 | 2025-11-19
العراق يترقب مصيره غداً.. إليك موعد قرعة الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026
04:11 | 2025-11-19
أيمن حسين بعد نتائج تصفيات الكونكاكاف: "هسه الواحد ينام مرتاح"!
03:43 | 2025-11-19