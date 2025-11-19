العراق يتهيأ لبطولة كأس العرب

ونجح المدرب في قيادة لتحقيق فوز مثير على المنتخب الاماراتي في إياب الملحق الآسيوي، والذي أقيم على مساء يوم أمس، بحضور 65 ألف متفرج.وذكرت مصادر صحفية ان "نقاشات ثنائية وحديث متبادل جرى بين المدرب الأسترالي ورئيس ، بعد انتهاء مباراة والإمارات، وانتهاء احتفالات الجهاز الفني مع اللاعبين، إذ تم الحديث عن التحضير لبطولة ، وعن الخطط التي وضعها المدرب للمرحلة المقبلة التي تضم عديد التحديات".وأضافت ان "المدرب الأسترالي قدم مقترحًا إلى رئيس الاتحاد العراقي، وطالب بضرورة توقف منافسات بعد انتهاء الجولة السابعة، والتي ستنطلق غدًا وتستمر لغاية يوم الأحد المقبل، إذ يريد المدرب أن يتحصل على لاعبيه في الدوري العراقي سريعًا، خصوصًا وأن التشكيلة سيغلب عليها اللاعبون المحليون في ".وبينت: ان "المدرب يريد تفريغ اللاعبين على أقل تقدير يوم 28 من هذا الشهر، استعدادًا لأول مباراة لأسود في البطولة العربية، والتي ستصادف يوم 3 من شهر كانون الأول المقبل أمام الفائز من مباراة وجيبوتي، بالتالي يريد المدرب أن يكون كل شيء على ما يرام وعلى أتم وجه، قبل مباراته الأولى بالبطولة".أرنولد ينتظر محترفيه في العربوأكملت: "أرنولد سيحاول أيضًا استدعاء عدد كبير من اللاعبين المحترفين في أوروبا، في حال سمحت لهم أنديتهم بالالتحاق، والتركيز سيكون على اللاعبين في الدوري ، مثل عمار محسن ومنتظر الماجد، بسبب توقف مسابقات كرة القدم في البلد، وأيضًا سيوجه الدعوة لبقية اللاعبين، على أمل أن يتمكنوا من الحضور قبل الشهر المقبل".وأتمت: "الاجتماعات ستكون مكثفة في الفترة المقبلة بين المدرب الأسترالي ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، لوضع النقاط على الحروف، واعتماد المنهاج الإعدادي سواء للبطولة العربية أو للملحق العالمي، الذي سيتطلب أيضًا خوض مباراة أو مباراتين عاليتَي المستوى، تحسبًا للفريق الذي سيواجهه في نهاية شهر آذار 2026".وكانت قرعة بطولة كأس العرب (قطر 2025) قد أوقعت العراق في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الجزائر والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي والفائز أيضًا من مباراة والسودان.