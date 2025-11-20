جدل بوستر مونديال 2026.. هل تعمد "الفيفا" استبعاد رونالدو؟

وكانت العديد من المنتخبات ضمنت تأهلها رسميا إلى مونديال 2026 الذي تستضيفه والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو، فيما لا تزال منتخبات أوروبية أخرى تنتظر خوض الملحق لحجز آخر المقاعد المتاحة.البوستر الأول الذي نشره ضم قادة 42 منتخبا، من بينهم ، ، ، ، أشرف حكيمي وغيرهم.لكن غياب ، هداف المنتخبات التاريخي وقائد ، أثار استياء الجماهير التي اعتبرت الأمر "تجاهلا غير منطقي"، خاصة أن دور كان جوهريا في وصول البرتغال إلى النهائيات.تزايدت الانتقادات بشكل غير مسبوق، ما دفع الفيفا لإعادة نشر بوستر جديد تضمن صورة رونالدو، إلى جانب ميسي ومبابي وهاري كين، في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري.وتزامن الجدل مع ظهور رونالدو في ضمن ضيوف الرئيس الأمريكي ، الذي خص النجم بتحية خاصة خلال خطابه.وكان رونالدو غاب عن آخر مباراة في التصفيات بسبب الإيقاف، لكنه ساهم خلال مشوار التصفيات في قيادة البرتغال لتصدر مجموعتها والتأهل المباشر للمونديال للمرة السابعة على التوالي.وأكدت تقارير أن 2026 ستكون الأخيرة في مسيرة رونالدو الدولية، فيما يواجه خطر الغياب عن مباراة الافتتاح بسبب العقوبة المفروضة عليه بعد طرده أمام أيرلندا.مدرب البرتغال روبيرتو مارتينيز أوضح أنه سيستأنف قرار الإيقاف، معتبرا أن رد فعل رونالدو جاء نتيجة استفزازات متكررة، وأن العقوبة مبالغ فيها.