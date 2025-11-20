قرعة كأس العالم 2026 الشهر المقبل.. العراق ضمن التصنيف الرابع في حال التأهل

ومن المقرر أن تُجرى مراسم القرعة يوم 5 ديسمبر/ كانون الاول المقبل 2025 في مركز كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن
، بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة بعد انتهاء التصفيات الخاصة بأربع اتحادات قارية. وأبرز المفاجآت تمثلت في تواجد المنتخب الكرواتي، وصيف بطل مونديال 2018 والحاصل على المركز الثالث في نسخة 2022، ضمن المستوى الثاني للقرعة، إلى جانب منتخبات أخرى قوية.
وجاء التصنيف الأول الذي يضم أقوى المنتخبات كما يلي: إسبانيا، الأرجنتين
، فرنسا، إنجلترا، البرتغال، البرازيل
، هولندا، بلجيكا، ألمانيا
، والمنتخبات الثلاثة المضيفة: الولايات المتحدة
، المكسيك، كندا.
أما التصنيف الثاني فضم كرواتيا، المغرب
، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان
، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية
، الإكوادور، النمسا، وأستراليا.
بينما جاء التصنيف الثالث الذي يضم منتخبات متوسطة المستوى كالتالي: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية
، وجنوب إفريقيا.
وبحسب التصنيف الأخير، سيكون العراق
ضمن التصنيف الرابع في حال تأهله للبطولة، إلى جانب الأردن
، الرأس الأخضر، غانا، نيوزيلندا، هايتي، وكوراساو.
ويجري حسم ستة منتخبات أخرى من خلال الملحق الأوروبي والعالمي المقرر في مارس المقبل، والذي سيوفر المقعدين الأخيرين للبطولة.
ويشارك في الملحق الأوروبي 16 منتخبًا أبرزها إيطاليا
الباحثة عن العودة بعد غيابها عن آخر نسختين، بينما يشارك في الملحق العالمي 6 منتخبات تسعى إلى تحقيق حلم الظهور في المونديال لأول مرة أو العودة إليه.
يذكر أن نظام البطولة الجديدة يتيح لكل اتحاد قاري توزيع الفرق وفق المستويات الأربعة، ما يمنح بعض المنتخبات فرصة أفضل لتجنب مواجهة الكبار في الدور الأول. ومن المتوقع أن تثير قرعة ديسمبر
المقبل حماس الجماهير، خاصة للمنتخبات العربية والآسيوية التي تسعى لتحقيق حضور قوي في المونديال القادم.