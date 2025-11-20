قرعة كأس العالم 2026 الشهر المقبل.. العراق ضمن التصنيف الرابع في حال التأهل

ومن المقرر أن تُجرى مراسم القرعة يوم 5 ديسمبر/ كانون الاول المقبل 2025 في مركز كينيدي بالعاصمة الأميركية ، بحضور الرئيس الأميركي السابق .وأعلن "فيفا" عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة بعد انتهاء التصفيات الخاصة بأربع اتحادات قارية. وأبرز المفاجآت تمثلت في تواجد المنتخب الكرواتي، وصيف بطل مونديال 2018 والحاصل على المركز الثالث في نسخة 2022، ضمن المستوى الثاني للقرعة، إلى جانب منتخبات أخرى قوية.وجاء التصنيف الأول الذي يضم أقوى المنتخبات كما يلي: إسبانيا، ، فرنسا، إنجلترا، البرتغال، ، هولندا، بلجيكا، ، والمنتخبات الثلاثة المضيفة: ، المكسيك، كندا.أما التصنيف الثاني فضم كرواتيا، ، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، ، السنغال، إيران، ، الإكوادور، النمسا، وأستراليا.بينما جاء التصنيف الثالث الذي يضم منتخبات متوسطة المستوى كالتالي: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، ، وجنوب إفريقيا.وبحسب التصنيف الأخير، سيكون ضمن التصنيف الرابع في حال تأهله للبطولة، إلى جانب ، الرأس الأخضر، غانا، نيوزيلندا، هايتي، وكوراساو.