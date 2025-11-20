تابعوا مباشرةً: القنوات والترددات الناقلة لقرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تابعوا مباشرةً: القنوات والترددات الناقلة لقرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

رياضة

2025-11-20 | 05:37
تابعوا مباشرةً: القنوات والترددات الناقلة لقرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026
1,144 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تتجه أنظار الملايين إلى مدينة زيورخ السويسرية، وتحديدًا إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمتابعة قرعة ملحق كأس العالم 2026 العالمي، وكذلك الملحق الأوروبي لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

بات الملحق العالمي مهمًا بالنسبة للجماهير العربية بعد أن تأكدت مشاركة العراق في المباراة النهائية، على أمل أن يكون أسود الرافدين أحد الثنائي المتأهل إلى المونديال من خلال المسابقة المصغرة المقرر لها في المكسيك.

وستشهد التصفيات الأوروبية تأهل 4 منتخبات إضافية، ويترقب الجميع ماذا سيصنع منتخب إيطاليا تحديدًا الذي فشل في بلوغ كأس العالم بآخر نسختين من الملحق أيضًا، خصوصًا وأن مَهمة 2026 لا تقل صعوبة عن آخر تجربتين.

في هذا التقرير نتعرف إلى القنوات الناقلة لقرعة الملحق العالمي والملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 والترددات وكيفية مشاهدة البث المباشر والمزيد.

القنوات الناقلة لقرعة ملحق كأس العالم 2026 العالمي والأوروبي
أعلنت قنوات بي إن سبورت الرياضية حصولها على حقوق البث لقرعة الملحق العالمي والملحق الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستخصص مجموعة القنوات القطرية القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS لنقل الحدث المرتقب عالميًا، وهي قناة مفتوحة لا تحتاج إلا اشتراك.
تردد القنوات الناقلة لقرعة ملحق كأس العالم 2026 العالمي والأوروبي
 
يمكنك مشاهدة قناة بي إن الإخبارية الناقلة لقرعة الملحق العالمي والملحق الأوروبي على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات الأتية:
تردد قناة بي إن الإخبارية على نايل سات:
التردد: 12604.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 2/3.
تردد قناة بي إن الإخبارية على سهيل سات:
التردد: 10810.
الاستقطاب: عامودي.
الترميز: 27500.
التصحيح: 2/3.

كيفية مشاهدة البث المباشر لقرعة ملحق كأس العالم 2026
يمكنك مشاهدة البث المباشر لقرعة ملحق كأس العالم 2026 الأوروبي والعالمي بصورة مجانية من خلال حسابات بي إن سبورتس على منصات فيس بوك وإكس ويوتيوب، أو الاشتراك في تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

موعد قرعة الملحق العالمي والملحق الأوروبي لكأس العالم 2026
موعد قرعة الملحق العالمي والملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 هو يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن تنطلق المراسم في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ما كان يخشاه العراق حصل.. بوليفيا الأقرب لمواجهة "أسود الرافدين" في نهائي الملحق العالمي
07:37 | 2025-11-20
قرعة الملحق العالمي: العراق يترقب الفائز من سورينام وبوليفيا
07:14 | 2025-11-20
قبيل قرعة الملحق العالمي.. ما السيناريو الأمثل للعراق نحو كأس العالم 2026؟
05:28 | 2025-11-20
دورة ألعاب التضامن الإسلامي: مشاركة عراقية نوعية ونتائج مشرّفة
05:00 | 2025-11-20
قرعة كأس العالم 2026 الشهر المقبل.. العراق ضمن التصنيف الرابع في حال التأهل
04:30 | 2025-11-20
جدل بوستر مونديال 2026.. هل تعمد "الفيفا" استبعاد رونالدو؟
04:01 | 2025-11-20
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
24.37%
14:39 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
14:39 | 2025-11-18
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
19.98%
00:58 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
19.51%
04:40 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
04:40 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
16.77%
09:12 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
مدرب منتخبنا الوطني يغادر إلى سويسرا
9.95%
12:38 | 2025-11-19
مدرب منتخبنا الوطني يغادر إلى سويسرا
12:38 | 2025-11-19
قرعة الغد ستحسم كل شيء: مباراة واحدة تفصل العراق عن كأس العالم 2026
9.41%
03:19 | 2025-11-19
قرعة الغد ستحسم كل شيء: مباراة واحدة تفصل العراق عن كأس العالم 2026
03:19 | 2025-11-19
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

اختطاف مواطن عراقي في ريف دمشق.. والدته تناشد السلطات العراقية للتدخل
Play
اختطاف مواطن عراقي في ريف دمشق.. والدته تناشد السلطات العراقية للتدخل
07:16 | 2025-11-20
حريق كبير يلتهم محال "الأثاث الكويتي" في البصرة (فيديو)
Play
حريق كبير يلتهم محال "الأثاث الكويتي" في البصرة (فيديو)
02:21 | 2025-11-20
بالفيديو.. ترامب وكريستيانو في البيت الأبيض
Play
بالفيديو.. ترامب وكريستيانو في البيت الأبيض
10:09 | 2025-11-19
شهود عيان يروون للسومرية تفاصيل حادثة مدرسة القدوس في اليوسفية (فيديو وصور)
Play
شهود عيان يروون للسومرية تفاصيل حادثة مدرسة القدوس في اليوسفية (فيديو وصور)
08:23 | 2025-11-19
حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !
Play
حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !
06:35 | 2025-11-19
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي
Play
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي
02:13 | 2025-11-19
بـ"اغنية وطنية حزينة".. المعلمون يحولون تظاهراتهم الى "احتفال انتصار" على وزارة المالية (فيديو)
Play
بـ"اغنية وطنية حزينة".. المعلمون يحولون تظاهراتهم الى "احتفال انتصار" على وزارة المالية (فيديو)
02:06 | 2025-11-19
رسائل من اجتماع قادة الاطار التنسيقي.. فيديو
Play
رسائل من اجتماع قادة الاطار التنسيقي.. فيديو
15:31 | 2025-11-18
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
Play
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
15:27 | 2025-11-18
الجمهور العراقي يحيي نظيره الإماراتي في جذع النخلة
Play
الجمهور العراقي يحيي نظيره الإماراتي في جذع النخلة
14:14 | 2025-11-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.