تابعوا مباشرةً: القنوات والترددات الناقلة لقرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

بات الملحق العالمي مهمًا بالنسبة للجماهير العربية بعد أن تأكدت مشاركة في المباراة النهائية، على أمل أن يكون أحد الثنائي المتأهل إلى المونديال من خلال المسابقة المصغرة المقرر لها في .وستشهد التصفيات الأوروبية تأهل 4 منتخبات إضافية، ويترقب الجميع ماذا سيصنع منتخب تحديدًا الذي فشل في بلوغ بآخر نسختين من الملحق أيضًا، خصوصًا وأن مَهمة 2026 لا تقل صعوبة عن آخر تجربتين.أعلنت قنوات بي إن سبورت الرياضية حصولها على حقوق البث لقرعة الملحق العالمي والملحق الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وستخصص مجموعة القنوات القطرية beIN SPORTS NEWS لنقل الحدث المرتقب عالميًا، وهي قناة مفتوحة لا تحتاج إلا اشتراك.تردد القنوات الناقلة لقرعة ملحق كأس العالم 2026 العالمي والأوروبي