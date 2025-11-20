ما كان يخشاه العراق حصل.. بوليفيا الأقرب لمواجهة "أسود الرافدين" في نهائي الملحق العالمي

وبذلك، أصبح الخصم الأكثر ترجيحاً للمنتخب العراقي في المباراة النهائية للملحق العالمي، بعد أن أظهرت نتائج الفريق في تصفيات الجنوبية مستوى متقدماً، يجعلها خصماً صعباً لأي منافس. بوليفيا المصنفة عالميًا في المركز 76، تأهلت إلى الملحق العالمي بعد مشاركاتها في القارة الجنوبية، المعروفة بالقوة التنافسية العالية، ما يمنح الفريق خبرة تكتيكية مهمة.شهدت تصفيات أمريكا الجنوبية عدة مفاجآت لافتة، أبرزها فوز بوليفيا على 1-0 في لاباز، إضافة إلى انتصارات مهمة على تشيلي 2-0، وعلى بيرو وفنزويلا 4-0، وكولومبيا 1-0. هذه النتائج، رغم كونها أمام فرق متوسطة المستوى، تمنح الفريق الثقة اللازمة للمنافسة على مستوى الملحق العالمي. كما أن مواجهة فرق كبرى مثل البرازيل والأرجنتين والأوروغواي ساهمت في صقل خبرة لاعبي بوليفيا في التعامل مع الضغط والمباريات الحاسمة.يعتمد منتخب بوليفيا على أسلوب لعب سريع ومرتدات منظمة، ويظهر قدرة عالية على استغلال الأخطاء الدفاعية للخصم، ما يمثل تحدياً حقيقياً للمنتخب العراقي الذي سيحتاج إلى إعداد كامل من جميع الجوانب، بدءاً من اللياقة البدنية، والتحليل التكتيكي، وصولاً إلى الانضباط الذهني.ومن جانبه، يسعى المنتخب العراقي إلى استغلال تصنيفه المتقدم مقارنة بباقي المنتخبات المشاركة في الملحق العالمي لتحقيق الفوز والوصول إلى 2026، المقرر إقامتها في صيف العام المقبل في وكندا والمكسيك. المباراة القادمة تعد خطوة حاسمة لتحديد هوية الفريق الذي سيصعد مباشرة إلى النهائيات، وسط ترقب جماهيري واسع من مشجعي الكرة العراقية.