ما كان يخشاه العراق حصل.. بوليفيا الأقرب لمواجهة "أسود الرافدين" في نهائي الملحق العالمي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما كان يخشاه العراق حصل.. بوليفيا الأقرب لمواجهة "أسود الرافدين" في نهائي الملحق العالمي

رياضة

2025-11-20 | 07:37
ما كان يخشاه العراق حصل.. بوليفيا الأقرب لمواجهة &quot;أسود الرافدين&quot; في نهائي الملحق العالمي
1,112 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أسفرت قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي جرت في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية، عن مواجهة منتخب العراق للفائز من مباراة نصف النهائي بين بوليفيا وسورينام.

وبذلك، أصبح بوليفيا الخصم الأكثر ترجيحاً للمنتخب العراقي في المباراة النهائية للملحق العالمي، بعد أن أظهرت نتائج الفريق في تصفيات أمريكا الجنوبية مستوى متقدماً، يجعلها خصماً صعباً لأي منافس. بوليفيا المصنفة عالميًا في المركز 76، تأهلت إلى الملحق العالمي بعد مشاركاتها في القارة الجنوبية، المعروفة بالقوة التنافسية العالية، ما يمنح الفريق خبرة تكتيكية مهمة.

شهدت تصفيات أمريكا الجنوبية عدة مفاجآت لافتة، أبرزها فوز بوليفيا على البرازيل 1-0 في لاباز، إضافة إلى انتصارات مهمة على تشيلي 2-0، وعلى بيرو وفنزويلا 4-0، وكولومبيا 1-0. هذه النتائج، رغم كونها أمام فرق متوسطة المستوى، تمنح الفريق الثقة اللازمة للمنافسة على مستوى الملحق العالمي. كما أن مواجهة فرق كبرى مثل البرازيل والأرجنتين والأوروغواي ساهمت في صقل خبرة لاعبي بوليفيا في التعامل مع الضغط والمباريات الحاسمة.

يعتمد منتخب بوليفيا على أسلوب لعب سريع ومرتدات منظمة، ويظهر قدرة عالية على استغلال الأخطاء الدفاعية للخصم، ما يمثل تحدياً حقيقياً للمنتخب العراقي الذي سيحتاج إلى إعداد كامل من جميع الجوانب، بدءاً من اللياقة البدنية، والتحليل التكتيكي، وصولاً إلى الانضباط الذهني.

ومن جانبه، يسعى المنتخب العراقي إلى استغلال تصنيفه المتقدم مقارنة بباقي المنتخبات المشاركة في الملحق العالمي لتحقيق الفوز والوصول إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المباراة القادمة تعد خطوة حاسمة لتحديد هوية الفريق الذي سيصعد مباشرة إلى النهائيات، وسط ترقب جماهيري واسع من مشجعي الكرة العراقية.
 
يأمل أسود الرافدين أن يكون التحليل التكتيكي الدقيق والاستعداد البدني والذهني المكثف كفيلاً بمواجهة تحديات خصم متقدم مثل بوليفيا، وتحقيق الحلم التاريخي بالعودة إلى أكبر بطولة في كرة القدم العالمية بعد مشاركته السابقة في كأس العالم 1986.

في الوقت نفسه، يبقى السيناريو المثالي للعراق هو مواجهة سورينام، الفريق الأقل تصنيفاً، إذ يسهل على المنتخب الوطني استغلال خبرته وتحقيق الفوز، إلا أن الوقوع أمام بوليفيا، رغم صعوبته، سيختبر قدرات المنتخب العراقي على أعلى المستويات ويكشف مدى جاهزيته لمنافسات المونديال المقبل.

هذا اللقاء التاريخي يشكل فرصة ذهبية للمنتخب العراقي لتأكيد مكانته على الساحة الكروية الدولية، وتحقيق إنجاز طال انتظاره لعشاق الكرة في العراق والمنطقة العربية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
بارون ترامب.. "عملاق" مهووس برونالدو: طوله حرمه مزاولة اللعبة
08:27 | 2025-11-20
السومرية تنشر نتائج قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكاس العالم 2026
08:21 | 2025-11-20
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
08:13 | 2025-11-20
قرعة الملحق العالمي: العراق يترقب الفائز من سورينام وبوليفيا
07:14 | 2025-11-20
تابعوا مباشرةً: القنوات والترددات الناقلة لقرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026
05:37 | 2025-11-20
قبيل قرعة الملحق العالمي.. ما السيناريو الأمثل للعراق نحو كأس العالم 2026؟
05:28 | 2025-11-20
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
22.44%
14:39 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
14:39 | 2025-11-18
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
20.24%
04:40 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
04:40 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
18.29%
00:58 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
16.26%
09:12 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل &quot;أبو جنة&quot;
12.68%
09:25 | 2025-11-20
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
09:25 | 2025-11-20
مدرب منتخبنا الوطني يغادر إلى سويسرا
10.08%
12:38 | 2025-11-19
مدرب منتخبنا الوطني يغادر إلى سويسرا
12:38 | 2025-11-19
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

من اطهر مكان.. مسنة عراقية تدعوا قرب بيت الله الحرام لأبناءها فطلبت منها امرأة مصرية بأن تدعوا ايضاً لأبنتها بالزواج، شاهد ماذا قالت
Play
من اطهر مكان.. مسنة عراقية تدعوا قرب بيت الله الحرام لأبناءها فطلبت منها امرأة مصرية بأن تدعوا ايضاً لأبنتها بالزواج، شاهد ماذا قالت
09:44 | 2025-11-20
اختطاف مواطن عراقي في ريف دمشق.. والدته تناشد السلطات العراقية (فيديو)
Play
اختطاف مواطن عراقي في ريف دمشق.. والدته تناشد السلطات العراقية (فيديو)
07:16 | 2025-11-20
حريق كبير يلتهم محال "الأثاث الكويتي" في البصرة (فيديو)
Play
حريق كبير يلتهم محال "الأثاث الكويتي" في البصرة (فيديو)
02:21 | 2025-11-20
بالفيديو.. ترامب وكريستيانو في البيت الأبيض
Play
بالفيديو.. ترامب وكريستيانو في البيت الأبيض
10:09 | 2025-11-19
شهود عيان يروون للسومرية تفاصيل حادثة مدرسة القدوس في اليوسفية (فيديو وصور)
Play
شهود عيان يروون للسومرية تفاصيل حادثة مدرسة القدوس في اليوسفية (فيديو وصور)
08:23 | 2025-11-19
حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !
Play
حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !
06:35 | 2025-11-19
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي
Play
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي
02:13 | 2025-11-19
بـ"اغنية وطنية حزينة".. المعلمون يحولون تظاهراتهم الى "احتفال انتصار" على وزارة المالية (فيديو)
Play
بـ"اغنية وطنية حزينة".. المعلمون يحولون تظاهراتهم الى "احتفال انتصار" على وزارة المالية (فيديو)
02:06 | 2025-11-19
رسائل من اجتماع قادة الاطار التنسيقي.. فيديو
Play
رسائل من اجتماع قادة الاطار التنسيقي.. فيديو
15:31 | 2025-11-18
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
Play
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
15:27 | 2025-11-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.