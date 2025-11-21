Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم

رياضة

2025-11-21 | 02:45
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
1,066 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
كشف المدرب العراقي عبد الإله عبد الحميد، عن 3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم.

وقال عبد الحميد في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "الفريق العراقي تعرف على المنتخبين المحتملين لمواجهة أحدهما في مباراة الملحق العالمي الفاصلة في المكسيك، لهذا يجب تحضير الفريق جيداً وأن يخوض الفريق العراقي مباراتين وديتين أمام منتخبات تكون مستوياتها قريبة لمستوى بوليفيا وسورينام".
وأضاف: ان "مسيرة الفريق العراقي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم كانت معقدة وطويلة جداً، بدأت بالتفريط بفرصة التأهل إلى المونديال من مجموعة كانت بمثابة الهبة من الاتحاد الدولي، الفريق حقق نتائج غريبة وقدم أداء أغرب، واختيارات اللاعبين من طرف المدرب خيسوس كاساس كانت من وحي الخيال ليضيع الحلم".
وذكرت ان "المدرب غراهام أرنولد جاء في ظرف صعب وخاض تحدياً كبيراً في الملحق الآسيوي الحاسم وأخفق فيه، ليخوض بعدها مواجهتي الإمارات وينجح فيهما بانتظار الملحق الأخير في المكسيك، والذي نرجو أن يكون السبيل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ العراق الكروي، بعد صبر طويل جداً استغرق 40 عاماً من الإخفاق"، موضحا ان "الفريق العراقي وصل إلى ما وصل إليه وتعقدت مسيرته بسبب 3 محظورات، الأول يتمثل بالانقسامات داخل الاتحاد العراقي، والمحظور الثاني الذي وقع فيه هو احتدام الجدل والتدخل المبالغ عند استدعاءات اللاعبين والأمور الفنية الأخرى في بعض البرامج الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي مما أربك وضع الفريق".
وذكر ان "المحظور الثالث تمثل باختلاق الفتنة بين لاعبي المنتخب العراقي وخصوصاً بين المغتربين والمحليين، بالتالي هذه المحظورات إن حضرت مجدداً ستهدد حلم الفريق العراقي في التأهل إلى كأس العالم، لذلك لا بد من التعلم من أخطاء الماضي ليدخل الفريق في الملحق العالمي بشكل صحيح ويحقق حلم الجماهير الداعمة في كل وقت".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ليفربول يتحرك لضم نجم هجوم ريال مدريد
03:27 | 2025-11-21
بينها الزوراء.. ثلاث مباريات في الجولة السابعة من دوري النجوم اليوم
02:46 | 2025-11-21
لأول مرة.. ديشامب يكشف كواليس استبعاد بنزيما من منتخب فرنسا
02:19 | 2025-11-21
مقابلة ترامب تعزز ثروة رونالدو بمبلغ خيالي.. كم بلغ؟
13:20 | 2025-11-20
عاصفة جدل بسبب غياب رونالدو عن بوستر "فيفا" لمونديال 2026
12:40 | 2025-11-20
بارون ترامب.. "عملاق" مهووس برونالدو: طوله حرمه مزاولة اللعبة
08:27 | 2025-11-20
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

في اللحظات الأخيرة.. رجل ينقذ طفلا سقط ببركة ماء في ديالى (فيديو)
Play
في اللحظات الأخيرة.. رجل ينقذ طفلا سقط ببركة ماء في ديالى (فيديو)
04:21 | 2025-11-21
جريمة مروعة تهز مدينة الصدر... ذبح شاب عشريني بسبب "ماء السمك"
Play
جريمة مروعة تهز مدينة الصدر... ذبح شاب عشريني بسبب "ماء السمك"
03:45 | 2025-11-21
طعون انتخابية بالجملة... ماذا يتوقع المختصون؟
Play
طعون انتخابية بالجملة... ماذا يتوقع المختصون؟
03:27 | 2025-11-21
من اطهر مكان.. مسنة عراقية تدعوا قرب بيت الله الحرام لأبناءها فطلبت منها امرأة مصرية بأن تدعوا ايضاً لأبنتها بالزواج، شاهد ماذا قالت
Play
من اطهر مكان.. مسنة عراقية تدعوا قرب بيت الله الحرام لأبناءها فطلبت منها امرأة مصرية بأن تدعوا ايضاً لأبنتها بالزواج، شاهد ماذا قالت
09:44 | 2025-11-20
اختطاف مواطن عراقي في ريف دمشق.. والدته تناشد السلطات العراقية (فيديو)
Play
اختطاف مواطن عراقي في ريف دمشق.. والدته تناشد السلطات العراقية (فيديو)
07:16 | 2025-11-20
حريق كبير يلتهم محال "الأثاث الكويتي" في البصرة (فيديو)
Play
حريق كبير يلتهم محال "الأثاث الكويتي" في البصرة (فيديو)
02:21 | 2025-11-20
بالفيديو.. ترامب وكريستيانو في البيت الأبيض
Play
بالفيديو.. ترامب وكريستيانو في البيت الأبيض
10:09 | 2025-11-19
شهود عيان يروون للسومرية تفاصيل حادثة مدرسة القدوس في اليوسفية (فيديو وصور)
Play
شهود عيان يروون للسومرية تفاصيل حادثة مدرسة القدوس في اليوسفية (فيديو وصور)
08:23 | 2025-11-19
حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !
Play
حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !
06:35 | 2025-11-19
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي
Play
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي
02:13 | 2025-11-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.