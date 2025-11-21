ترتيب الكرة الذهبية 2026.. مركز صادم للامين يامال

وحقق ديمبيلي الجائزة لأول مرة في مشواره
بعد أن قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
ومع بداية موسم جديد بدأ السباق حول جائزة الكرة الذهبية
لسنة 2026، حيث يرغب نجوم من الأندية الكبرى في التتويج بها، لكن التقييم النهائي سيكون في نهاية الموسم خصوصا مع الفوز بالألقاب الكبرى.
كما أن الصيف القادم سيشهد نهائيات كأس العالم
في الولايات المتحدة الأمريكية
والمكسيك وكندا، وسيحدد بشكل كبير في هوية الفائز بالجائزة الذهبية.
وجاء ترتيب لامين يامال بعيداً ضمن قائمة أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في العام الجديد.
ورصد موقع "planetfootball" أبرز 10 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية بناءً على تقييم بداية الموسم الجديد على النحو التالي:
1-النرويجي إيرلينغ هالاند ( مانشستر سيتي
)
2-الإنجليزي هاري كين ( بايرن ميونخ
)
3-الفرنسي كيليان مبابي
( ريال مدريد
)
4- الإسباني لامين يامال ( برشلونة )
5-البرتغالي فيتينيا ( باريس سان جيرمان)
6-الإسباني بيدري ( برشلونة)
7-الفرنسي عثمان ديمبيلي ( باريس سان جيرمان
)
8-الكولومبي لويس دياز ( بايرن ميونخ )
9-الأرجنتيني ليونيل ميسي
( إنتر ميامي )
10-الإسباني مارتن زوبيميندي ( أرسنال
)