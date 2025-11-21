ديربي مشتعل.. تفاصيل مواجهة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

ستكون مدينة ميلانو محط أنظار عشاق الكرة المستديرة عندما تستضيف الأحد مشتعل بين العملاقين إنتر المتصدر وميلان الثالث، في المرحلة الثانية عشرة من لكرة القدم.ويستعد إنتر متصدر "سيري أ" بفارق الأهداف عن (24 نقطة لكل منهما)، لاستضافة جاره اللدود على ملعب "سان سيرو" الذي كان مسرحاً لخسارة أمام 1-4 في الجولة الختامية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في نهاية الأسبوع الماضي.ويتقدم فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو بفارق نقطتين عن الثالث قبل المواجهة المنتظرة.وفاز "نيراتزوري" في 11 من مبارياته الـ 12 الأخيرة في مختلف المسابقات، في حين تعود خسارته اليتيمة في هذه السلسلة أمام 1-3 في المرحلة الثامنة، قبل أن يعود ليفرض نفسه مرشحاً لإحراز اللقب.وبعد مواجهة الديربي، يسافر إنتر إلى العاصمة لمواجهة أتلتيكو في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بإمكانه، في حال فوزه، أن يضع قدماً في الدور ثمن النهائي بعدما حصد العلامة الكاملة في المراحل الأربع الماضية.