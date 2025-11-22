Alsumaria Tv
ما هي هدية ترامب إلى رونالدو؟

رياضة

2025-11-22 | 03:17
ما هي هدية ترامب إلى رونالدو؟
232 شوهد

السومرية نيوز – دولي
خص الرئيس الأميركي دونالد ترامب، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتكريم خاص بمنحه "المفتاح الذهبي للبيت الأبيض"، وذلك خلال زيارة قائد فريق النصر السعودي إلى واشنطن.

وحل رونالدو ضيفا في عشاء أقامه ترامب بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، هذا الأسبوع.
واستقبل ترامب رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز بحفاوة كبيرة، وخاصهما بجولة داخل أروقة البيت الأبيض، إضافة إلى منحه هدية "المفتاح الذهبي للبيت الأبيض".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذا المفتاح يعد تكريما نادرا وذا دلالة خاصة، إذ أن ترامب هو من صمم المفتاح بنفسه، ولم يسبق لأي رئيس أميركي أن قام بذلك.
ومنح ترامب هذه الهدية لأشخاص محددين من بينهم الملياردير ايلون ماسك، ورئيس الوزراء الياباني الأسبق تارو آسو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان أول من حصل على المفتاح عام 2020.
ويعد رونالدو أول رياضي يحصل على هذه الهدية الخاصة.
ونشر رونالدو صورا توثق لحظة تسلمه للمفتاح من ترامب رفقة خطيبته جورجينا، شكر النجم البرتغالي رئيس الولايات المتحدة على استقباله في البيت الأبيض.
وبعد انتهاء الزيارة، نشرت ترامب في منصته "تروث سوشيال"، فيديو معدلا بالذكاء الاصطناعي يظهرهما وهما يلعبان كرة القدم داخل البيت البيضاوي.
وقال ترامب في وصف الفيديو: "رونالدو شخص رائع، أحببت لقائه في البيت الأبيض، ذكي للغاية ورائع".
