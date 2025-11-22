ما هي هدية ترامب إلى رونالدو؟

وحل ضيفا في عشاء أقامه ترامب بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي، إلى واشنطن، هذا الأسبوع.واستقبل ترامب رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز بحفاوة كبيرة، وخاصهما بجولة داخل أروقة ، إضافة إلى منحه هدية "المفتاح الذهبي للبيت الأبيض".وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذا المفتاح يعد تكريما نادرا وذا دلالة خاصة، إذ أن ترامب هو من صمم المفتاح بنفسه، ولم يسبق لأي رئيس أميركي أن قام بذلك.ومنح ترامب هذه الهدية لأشخاص محددين من بينهم الملياردير ، ورئيس الوزراء الياباني الأسبق تارو آسو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ، الذي كان أول من حصل على المفتاح عام 2020.ويعد رونالدو أول رياضي يحصل على هذه الهدية الخاصة.ونشر رونالدو صورا توثق لحظة تسلمه للمفتاح من ترامب رفقة خطيبته جورجينا، شكر النجم رئيس على استقباله في البيت الأبيض.وبعد انتهاء الزيارة، نشرت ترامب في منصته "تروث سوشيال"، فيديو معدلا بالذكاء الاصطناعي يظهرهما وهما يلعبان كرة القدم داخل البيت البيضاوي.وقال ترامب في وصف الفيديو: "رونالدو شخص رائع، أحببت لقائه في البيت الأبيض، ذكي للغاية ورائع".