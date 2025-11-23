Alsumaria Tv
من هو الشخص الذي يرغب بشراء ريال مدريد؟

رياضة

2025-11-23 | 09:55
من هو الشخص الذي يرغب بشراء ريال مدريد؟
329 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن إدخال مستثمرين جدد، في خطوة غير مسبوقة، وذلك بعد تلقّي اهتمام مباشر من مجموعة سيكث ستريت ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو لشراء 10% من أسهم النادي مقابل نحو مليار يورو.

ويتابع الطرفان ردود فعل أعضاء النادي بينما يسرّع فلورنتينو بيريز خطواته لفتح الباب أمام استثمارات خارجية للمرة الأولى.
وتجاوزت قيمة ريال مدريد حاجز 10 مليارات يورو، مع توقع عقد جمعية عمومية غير عادية منتصف كانون الاول لبحث تفاصيل الخطة.
ويقترح ريال مدريد نموذجًا مشابهًا للأندية الألمانية عبر منح المستثمر حصة صغيرة من دون أي صلاحيات إدارية، على أن يحصل على حقوق اقتصادية متوسطة المدى، لتقليل معارضة الأعضاء قبل الاستفتاء المقرر في 2026.
ويحاول بيريز منذ سنوات إيجاد بدائل تمويلية تُنافس ما تملكه أندية أوروبا من دعم حكومي أو ملكيات خاصة.
وللحفاظ على قوة النادي دون المساس بنموذجه الاجتماعي، يستعد لطرح عشرة في المئة من أسهم الكيان الجديد الذي سيضم الاستثمارات الخارجية، وهنا ظهر اسم برنارد أرنو مالك LVMH.
برنارد أرنو وهدف واضح مع ريال مدريد
وترتبط LVMH بريال مدريد بعلاقة تجارية قائمة، لكن شراء جزء من رأس المال يمنح العلامة فرصة للارتباط بنادٍ يمتلك ثقلًا عالميًا، خاصة بعد استحواذ أرنو العام الماضي على 55% من أسهم باريس إف سي بالتعاون مع ريد بول.
وتهدف LVMH إلى تعزيز حضورها الرياضي من خلال الارتباط بنادٍ يحقق أكبر تأثير تسويقي في العالم. وجعلت شراكتها مع مدريد علامة لويس فويتون المورد الرسمي لملابس اللاعبين خارج الملعب.
من هو برنارد أرنو؟
أرنو، صاحب ثروة بلغت 154.1 مليار دولار، في عام 2024 حسب تقييمات مجلة فوربس، حيث حصد لقب أغنى رجل في العالم في العام الماضي.
وخلال هذا العام، ارتفعت ثروة الملياردير الفرنسي برنارد أرنو بأكثر من 19 مليار دولار، مع ارتفاع أسهم شركته للسلع الفاخرة LVMH بأكثر من 14%، لتصل ثروته هذا العام إلى ما يقرب من 200 مليار دولار.
وبرز اسمه كمرشح للاستثمار في نادي ريال مدريد، بعد عام واحد فقط من شراء أغلبية أسهم باريس إف سي، النادي كان وما زال ينافس باريس سان جيرمان.
ويرتبط سيكث ستريت بالفعل بمشروع تطوير برنابيو من خلال اتفاق تجاري بقيمة 360 مليون يورو، بينما دخلت مجموعة LVMH المملوكة لأرنو في شراكة مع النادي منذ حزيران الماضي كمزوّد رسمي لملابس فرق كرة القدم وكرة السلة.
