اليوم.. منتخبنا النسوي يواجه السعودية في افتتاح مشواره بغرب آسيا

وشهد فندق في جدة أمس انعقاد المؤتمر الفني الخاص بالبطولة، وجرى خلاله شرح التعليمات التنظيمية والتحكيمية، وتحديد ألوان الأطقم الرسمية للفرق، إذ سيرتدي منتخبنا الزي الأبيض أمام ، والأخضر في مباراة الإمارات.ويواصل منتخبنا تحضيراته من خلال معسكره الداخلي حالياً في السعودية، وقد تخللته تدريبية مكثفة هدفها رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبات، لاسيما بعد استدعاء أسماء شابة جديدة ومنحهن فرصة تمثيل المنتخب في هذا الإقليمي.وكان الملاك التدريبي قد صرح في وقت سابق، أن "القرعة وضعَت منتخبنا في مجموعة قوية، وأن مواجهتي السعودية والإمارات ستكونان اختبارين مهمين لقياس مستويات اللاعبات.يشار إلى أن الملاك التدريبي استعان بعدد من المحترفات، ما أضاف عاملي الخبرة والاحترافية إلى التشكيلة، في خطوة تهدف لتعزيز مستوى المنتخب على المدى القريب. وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة تطوير الكرة النسوية في ، وإكساب اللاعبات مزيداً من الخبرة عبر الاحتكاك الإقليمي.يُذكر أن منتخب السيدات لعب أول مباراة دولية عام 2010، وشارك لأول مرة في بطولة رسمية ضمن تصفيات 2018. وفي 26 حزيران 2025 حقق منتخبنا أول فوز رسمي في تاريخه عقب تغلبه على (5 - 2) في التصفيات التي أقيمت بمدينة شيانغ ماي التايلاندية.