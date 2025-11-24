Alsumaria Tv
الكشف لأول مرة عن مكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا

رياضة

2025-11-24 | 09:12
الكشف لأول مرة عن مكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا
132 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، "القاعدة المعتادة" بعد استقراره على مكان زفافه بجورجينا رودريغيز العام المقبل.

واتخذ رونالدو قراره في وقت يعيش فيه بداية قوية هذا الموسم مع النصر السعودي، بعدما سجل 11 هدفًا في 12 مباراة، بينها تسديدة مقصية لافتة أمس الأحد في الدوري أمام الخليج.
ويستعد "الدون" لخوض كأس العالم 2026 رغم الإيقاف الذي ينتظره في بداية البطولة، بعد طرده خلال خسارة البرتغال أمام جمهورية أيرلندا هذا الشهر.
اختيار مفاجئ لمكان حفل الزفاف
واختار رونالدو جزيرة ماديرا مسقط رأسه موقعًا لإقامة الحفل، وفقًا لصحيفة "Correio da Manha" البرتغالية.
ويعني هذا القرار أن رونالدو قرر التخلي عن تقليد إقامة الزفاف في موطن العروس، وهو في هذه الحالة الأرجنتين.
ومن المنتظر أن يُعقد الحفل الخاص العام المقبل بين نهاية كأس العالم 2026 وبداية الموسم الجديد من الدوري السعودي.
يذكر أن رونالدو كشف مطلع الشهر الجاري في مقابلة مع بيرس مورغان أن ابنتيهما طلبتا منه التقدم للزواج.
ويملك الثنائي ابنتين هما مارتينا البالغة سبعة أعوام، وبيلا ذات الثلاثة أعوام.
ووقّع رونالدو في حزيران الماضي العقد الأعلى قيمة في تاريخ الرياضة، بعائد لا يقل عن 492 مليون جنيه إسترليني خلال عامين.
وسجل حتى الآن 104 أهداف في 117 مباراة مع النصر السعودي، النادي الذي انضم إليه بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.
كما تضم مسيرته محطات بارزة مع ريال مدريد الذي كتب معه التاريخ في دوري أبطال أوروبا، ويوفنتوس وسبورتنغ لشبونة.
