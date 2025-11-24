الكشف لأول مرة عن مكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا

واتخذ قراره في وقت يعيش فيه بداية قوية هذا الموسم مع ، بعدما سجل 11 هدفًا في 12 مباراة، بينها تسديدة مقصية لافتة أمس الأحد في الدوري أمام .ويستعد "الدون" لخوض 2026 رغم الإيقاف الذي ينتظره في بداية البطولة، بعد طرده خلال خسارة أمام جمهورية أيرلندا هذا الشهر.اختيار مفاجئ لمكان حفل الزفافواختار رونالدو جزيرة ماديرا مسقط رأسه موقعًا لإقامة الحفل، وفقًا لصحيفة "Correio da Manha" .ويعني هذا القرار أن رونالدو قرر التخلي عن تقليد إقامة الزفاف في موطن العروس، وهو في هذه الحالة .ومن المنتظر أن يُعقد الحفل الخاص العام المقبل بين نهاية كأس العالم 2026 وبداية الموسم الجديد من .يذكر أن رونالدو كشف مطلع الشهر الجاري في مقابلة مع بيرس مورغان أن ابنتيهما طلبتا منه التقدم للزواج.ويملك الثنائي ابنتين هما مارتينا البالغة سبعة أعوام، وبيلا ذات الثلاثة أعوام.ووقّع رونالدو في حزيران الماضي العقد الأعلى قيمة في تاريخ الرياضة، بعائد لا يقل عن 492 مليون جنيه إسترليني خلال عامين.وسجل حتى الآن 104 أهداف في 117 مباراة مع النصر السعودي، النادي الذي انضم إليه بعد رحيله عن .كما تضم مسيرته محطات بارزة مع الذي كتب معه التاريخ في دوري أبطال أوروبا، ويوفنتوس وسبورتنغ لشبونة.