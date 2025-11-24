فينيسيوس يفاجئ مدريد.. ماذا طلب؟

عقد مع مستمر حتى نهاية يونيو/حزيران 2027، وبدأت محادثات التمديد في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها تعثرت بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق.وحسب موقع "ذا أتلتيك"، أبلغ جونيور ريال بأنه لا يريد تجديد عقده، في ظل استمرار التوتر الشديد في علاقته بمدربه .وأضاف أن هذه الرسالة جاءت في محادثة بين فينيسيوس ورئيس ريال مدريد أواخر الشهر الماضي، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على مجريات اللقاء.وفي ذلك الاجتماع، نوقش أيضاً مستقبل فينيسيوس، وأوضح أنه يشعر أن تمديد عقده ليس الخيار الأمثل له نظراً لعلاقته بألونسو، ولم يطرأ أي تغيير على هذا الموقف منذ ذلك الحين.وكان فينيسيوس انفعل على ألونسو بعدما قرر استبداله في مباراة ، حيث غادر الملعب غاضباً وهو يصرخ: "أنا دائماً، سأغادر الفريق، من الأفضل أن أغادر، سأغادر".وعندما نشر اللاعب البرازيلي رسالة اعتذار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، لم يذكر اسم مدربه، وأفادت مصادر مقربة منه أن هذه الخطوة كانت متعمدة.ويتقاضى فينيسيوس حالياً 18 مليون يورو سنوياً بعد خصم مع ريال مدريد، ويتضمن عقده شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو.وذكر "ذا أتلتيك" أن ريال مدريد قدَّم لفينيسيوس في وقت سابق من هذا العام عرضاً لتجديد عقده بزيادة راتبه إلى 20 مليون يورو، لكن اللاعب رفض.وعندما طُلب من فينيسيوس اقتراح مبلغ، طلب ممثلو اللاعب عقداً تاريخياً يقارب أعلى عقد في تاريخ النادي، والذي مُنح للأسطورة ، براتب يصل إلى 30 مليون يورو سنوياً، يشمل الراتب الأساسي ومكافآت الأداء ومكافأة التجديد، وهو أمر لم يُقدّم للاعبي ريال مدريد سابقاً.وأشار "ذا أتلتيك" إلى أن ريال مدريد عقد محادثات أخرى مع فينيسيوس قبل بداية الموسم، لكنها توقفت الآن، ويدرك النادي أنه، إلى جانب الخلافات المالية، فإن الوضع الصعب بين اللاعب ومدربه يُعيق محاولات التقدم في المفاوضات.