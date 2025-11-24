Alsumaria Tv
فينيسيوس يفاجئ مدريد.. ماذا طلب؟

رياضة

2025-11-24 | 10:32
فينيسيوس يفاجئ مدريد.. ماذا طلب؟
177 شوهد

اتخذ البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قراراً مفاجئاً بشأن مستقبله مع النادي الملكي.

عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد مستمر حتى نهاية يونيو/حزيران 2027، وبدأت محادثات التمديد في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها تعثرت بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق.
وحسب موقع "ذا أتلتيك"، أبلغ فينيسيوس جونيور ريال مدريد بأنه لا يريد تجديد عقده، في ظل استمرار التوتر الشديد في علاقته بمدربه تشابي ألونسو.
وأضاف أن هذه الرسالة جاءت في محادثة بين فينيسيوس ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أواخر الشهر الماضي، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على مجريات اللقاء.
وفي ذلك الاجتماع، نوقش أيضاً مستقبل فينيسيوس، وأوضح أنه يشعر أن تمديد عقده ليس الخيار الأمثل له نظراً لعلاقته بألونسو، ولم يطرأ أي تغيير على هذا الموقف منذ ذلك الحين.
وكان فينيسيوس انفعل على تشابي ألونسو بعدما قرر استبداله في مباراة الكلاسيكو، حيث غادر الملعب غاضباً وهو يصرخ: "أنا دائماً، سأغادر الفريق، من الأفضل أن أغادر، سأغادر".
وعندما نشر اللاعب البرازيلي رسالة اعتذار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، لم يذكر اسم مدربه، وأفادت مصادر مقربة منه أن هذه الخطوة كانت متعمدة.
ويتقاضى فينيسيوس حالياً 18 مليون يورو سنوياً بعد خصم الضرائب مع ريال مدريد، ويتضمن عقده شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو.
وذكر "ذا أتلتيك" أن ريال مدريد قدَّم لفينيسيوس في وقت سابق من هذا العام عرضاً لتجديد عقده بزيادة راتبه إلى 20 مليون يورو، لكن اللاعب رفض.
وعندما طُلب من فينيسيوس اقتراح مبلغ، طلب ممثلو اللاعب عقداً تاريخياً يقارب أعلى عقد في تاريخ النادي، والذي مُنح للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، براتب يصل إلى 30 مليون يورو سنوياً، يشمل الراتب الأساسي ومكافآت الأداء ومكافأة التجديد، وهو أمر لم يُقدّم للاعبي ريال مدريد سابقاً.
وأشار "ذا أتلتيك" إلى أن ريال مدريد عقد محادثات أخرى مع فينيسيوس قبل بداية الموسم، لكنها توقفت الآن، ويدرك النادي أنه، إلى جانب الخلافات المالية، فإن الوضع الصعب بين اللاعب ومدربه يُعيق محاولات التقدم في المفاوضات.
Alsumaria Tv
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
فيديوهات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل
Play
بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل
12:27 | 2025-11-24
حريق داخل منزل متخذ كمخزن للألعاب النارية جنوب غربي بغداد
Play
حريق داخل منزل متخذ كمخزن للألعاب النارية جنوب غربي بغداد
08:27 | 2025-11-24
طاولة الإطار تنتظر السوداني "عضوًا".. الحلف العابر للهويات "خط أحمر"
Play
طاولة الإطار تنتظر السوداني "عضوًا".. الحلف العابر للهويات "خط أحمر"
02:13 | 2025-11-24
فضيحة انتخابية ضحيتها 1500 شاب... كمبيالات بقيمة 20 مليون وباجات مزيفة وإدخال شباب معسكرا تدريبيا!
Play
فضيحة انتخابية ضحيتها 1500 شاب... كمبيالات بقيمة 20 مليون وباجات مزيفة وإدخال شباب معسكرا تدريبيا!
01:58 | 2025-11-24
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
Play
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
14:24 | 2025-11-23
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
Play
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
10:49 | 2025-11-23
قصف جديد لشقة سكنية في ضاحية بيروت.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادياً بارزاً في حزب الله
Play
قصف جديد لشقة سكنية في ضاحية بيروت.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادياً بارزاً في حزب الله
07:58 | 2025-11-23
صفارة عالقة في بطن فتى لبناني
Play
صفارة عالقة في بطن فتى لبناني
06:00 | 2025-11-23
وسط تواجد الجيش.. أسلحة متوسطة و"قاذفات" واطلاق نار كثيف في تشييع شيخ عشيرة بميسان (فيديو)
Play
وسط تواجد الجيش.. أسلحة متوسطة و"قاذفات" واطلاق نار كثيف في تشييع شيخ عشيرة بميسان (فيديو)
03:41 | 2025-11-23
بعد إغلاقها.. مناشدات بإعادة غرفة تبرعات صناع المحتوى في بغداد
Play
بعد إغلاقها.. مناشدات بإعادة غرفة تبرعات صناع المحتوى في بغداد
14:53 | 2025-11-22
