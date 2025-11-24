مواعيد مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العرب 2025

وتقام مباريات الدور التمهيدي الفاصل غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في قطر، بحيث يتأهل
السبعة الفائزون إلى نهائيات البطولة العربية
.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات الدور التمهيدي المؤهل إلى كأس العرب
2025 بتوقيت مكة المكرمة:
-الثلاثاء
الكويت
وموريتانيا (الفائز سينضم للمجموعة الثالثة)- الساعة 16:00.
ليبيا وفلسطين (المجموعة الأولى)- 19:00.
سوريا
وجنوب السودان
(المجموعة الأولى) – 19:00.
الأربعاء
جيبوتي والبحرين (المجموعة الرابعة) – 16:00.
سلطنة عمان
والصومال (المجموعة الثانية)– 16:00.
لبنان
والسودان (المجموعة الرابعة) – 19:00.
اليمن
وجزر القمر (المجموعة الثانية) – 19:00.
وتنضم المنتخبات السبعة في نهائيات كأس العرب 2025 إلى تسعة منتخبات صاحبة الأعلى تصنيفا في الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا)، ليصبح عدد المنتخبات 16 منتخبا موزعة على أربع مجموعات تتنافس على التاج العربي في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت رعاية "الفيفا
".
وقد أسفرت قرعة كأس العرب 2025 على المجموعات التالية:
المجموعة الأولى
: قطر، تونس، الفائز من مباراة سوريا ضد جنوب السودان، الفائز من مباراة فلسطين ضد ليبيا.
المجموعة الثانية
: المغرب
، السعودية
، الفائز من مباراة عمان ضد الصومال، الفائز من مباراة اليمن ضد جزر القمر.
المجموعة الثالثة: مصر، الأردن
، الإمارات، الفائز من مباراة الكويت ضد موريتانيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق
، الفائز من مباراة البحرين
ضد جيبوتي، الفائز من مباراة لبنان ضد السودان.
وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الاول 2025، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالدور الأول، ثم تقام الأدوار الإقصائية في البطولة.