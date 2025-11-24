مواعيد مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العرب 2025

وتقام مباريات الدور التمهيدي الفاصل غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في قطر، بحيث السبعة الفائزون إلى نهائيات .وفيما يلي جدول مواعيد مباريات الدور التمهيدي المؤهل إلى 2025 بتوقيت مكة المكرمة:-الثلاثاءوموريتانيا (الفائز سينضم للمجموعة الثالثة)- الساعة 16:00.ليبيا وفلسطين (المجموعة الأولى)- 19:00.وجنوب (المجموعة الأولى) – 19:00.الأربعاءجيبوتي والبحرين (المجموعة الرابعة) – 16:00.والصومال (المجموعة الثانية)– 16:00.والسودان (المجموعة الرابعة) – 19:00.وجزر القمر (المجموعة الثانية) – 19:00.وتنضم المنتخبات السبعة في نهائيات كأس العرب 2025 إلى تسعة منتخبات صاحبة الأعلى تصنيفا في (فيفا)، ليصبح عدد المنتخبات 16 منتخبا موزعة على أربع مجموعات تتنافس على التاج العربي في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت رعاية " ".وقد أسفرت قرعة كأس العرب 2025 على المجموعات التالية:: قطر، تونس، الفائز من مباراة سوريا ضد جنوب السودان، الفائز من مباراة فلسطين ضد ليبيا.: ، ، الفائز من مباراة عمان ضد الصومال، الفائز من مباراة اليمن ضد جزر القمر.المجموعة الثالثة: مصر، ، الإمارات، الفائز من مباراة الكويت ضد موريتانيا.المجموعة الرابعة: الجزائر، ، الفائز من مباراة ضد جيبوتي، الفائز من مباراة لبنان ضد السودان.وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الاول 2025، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالدور الأول، ثم تقام الأدوار الإقصائية في البطولة.