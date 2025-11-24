Alsumaria Tv
الإطار التنسيقي يناقش معايير ومقومات منصب رئيس الوزراء
مواعيد مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العرب 2025

رياضة

2025-11-24 | 11:04
مواعيد مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العرب 2025
328 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
يدخل 14 منتخبا سباقا محتدما لحجز إحدى البطاقات السبع المؤهلة لنهائيات كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر بين 1 و18 كانون الاول القادم.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الفاصل غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في قطر، بحيث يتأهل السبعة الفائزون إلى نهائيات البطولة العربية.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات الدور التمهيدي المؤهل إلى كأس العرب 2025 بتوقيت مكة المكرمة:
-الثلاثاء
الكويت وموريتانيا (الفائز سينضم للمجموعة الثالثة)- الساعة 16:00.
ليبيا وفلسطين (المجموعة الأولى)- 19:00.
سوريا وجنوب السودان (المجموعة الأولى) – 19:00.
الأربعاء
جيبوتي والبحرين (المجموعة الرابعة) – 16:00.
سلطنة عمان والصومال (المجموعة الثانية)– 16:00.
لبنان والسودان (المجموعة الرابعة) – 19:00.
اليمن وجزر القمر (المجموعة الثانية) – 19:00.
وتنضم المنتخبات السبعة في نهائيات كأس العرب 2025 إلى تسعة منتخبات صاحبة الأعلى تصنيفا في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليصبح عدد المنتخبات 16 منتخبا موزعة على أربع مجموعات تتنافس على التاج العربي في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت رعاية "الفيفا".
وقد أسفرت قرعة كأس العرب 2025 على المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: قطر، تونس، الفائز من مباراة سوريا ضد جنوب السودان، الفائز من مباراة فلسطين ضد ليبيا.
المجموعة الثانية: المغرب، السعودية، الفائز من مباراة عمان ضد الصومال، الفائز من مباراة اليمن ضد جزر القمر.
المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الفائز من مباراة الكويت ضد موريتانيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، الفائز من مباراة البحرين ضد جيبوتي، الفائز من مباراة لبنان ضد السودان.
وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الاول 2025، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالدور الأول، ثم تقام الأدوار الإقصائية في البطولة.
بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل
Play
بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل
12:27 | 2025-11-24
حريق داخل منزل متخذ كمخزن للألعاب النارية جنوب غربي بغداد
Play
حريق داخل منزل متخذ كمخزن للألعاب النارية جنوب غربي بغداد
08:27 | 2025-11-24
طاولة الإطار تنتظر السوداني "عضوًا".. الحلف العابر للهويات "خط أحمر"
Play
طاولة الإطار تنتظر السوداني "عضوًا".. الحلف العابر للهويات "خط أحمر"
02:13 | 2025-11-24
فضيحة انتخابية ضحيتها 1500 شاب... كمبيالات بقيمة 20 مليون وباجات مزيفة وإدخال شباب معسكرا تدريبيا!
Play
فضيحة انتخابية ضحيتها 1500 شاب... كمبيالات بقيمة 20 مليون وباجات مزيفة وإدخال شباب معسكرا تدريبيا!
01:58 | 2025-11-24
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
Play
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
14:24 | 2025-11-23
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
Play
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
10:49 | 2025-11-23
قصف جديد لشقة سكنية في ضاحية بيروت.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادياً بارزاً في حزب الله
Play
قصف جديد لشقة سكنية في ضاحية بيروت.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادياً بارزاً في حزب الله
07:58 | 2025-11-23
صفارة عالقة في بطن فتى لبناني
Play
صفارة عالقة في بطن فتى لبناني
06:00 | 2025-11-23
وسط تواجد الجيش.. أسلحة متوسطة و"قاذفات" واطلاق نار كثيف في تشييع شيخ عشيرة بميسان (فيديو)
Play
وسط تواجد الجيش.. أسلحة متوسطة و"قاذفات" واطلاق نار كثيف في تشييع شيخ عشيرة بميسان (فيديو)
03:41 | 2025-11-23
بعد إغلاقها.. مناشدات بإعادة غرفة تبرعات صناع المحتوى في بغداد
Play
بعد إغلاقها.. مناشدات بإعادة غرفة تبرعات صناع المحتوى في بغداد
14:53 | 2025-11-22
