Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يناقش معايير ومقومات منصب رئيس الوزراء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تشيلسي يتلقى ضربة عشية مواجهة برشلونة

رياضة

2025-11-24 | 11:24
تشيلسي يتلقى ضربة عشية مواجهة برشلونة
311 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، إن نجم "البلوز" الدولي الإنجليزي كول بالمر سيغيب عن مباراتي برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا وأرسنال بالدوري الإنجليزي.

وقد تعرض اللاعب الدولي الإنجليزي لكسر في أصبع القدم في منزله الأسبوع الماضي، ليؤجل ذلك عودته من إصابة تعرض لها في الفخذ وأبعدته عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي.
وجاءت إصابة بالمر في وقت صعب للغاية، حيث سيواجه تشيلسي منافسه الإسباني الفائز بلقب دوري الأبطال خمس مرات، ثم سيواجه متصدر الدوري الإنجليزي حاليا.
وكانت آخر مرة شارك فيها بالمر مع تشيلسي منذ أكثر من شهرين، في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 1-2 أمام مانشستر يونايتد.
ومنذ ذلك الحين، غاب بالمر عن 12 مباراة مع البلوز، إضافة إلى فترتي التوقف الدولي، ومع ذلك، قدم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي أداء جيدا في غيابه.
وقال ماريسكا: "لا نعلم متى سيعود بالمر، لكن من المؤكد أن ذلك سيكون قريبا، إنه يتدرب على أرض الملعب بالفعل، ويتدرب بالكرة ويشعر بحالة جيدة".
وأضاف المدرب الإيطالي: "نحن هنا من أجل مباراة الغد (أمام برشلونة) ثم سنفكر في مواجهة أرسنال".
وبسؤاله حول إمكانية إشراك بالمر في مواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل قال ماريسكا: "لا أعتقد ذلك في الوقت الحالي".
ويحتل تشيلسي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
قائمة برشلونة لمواجهة تشيلسي يوم غد
12:45 | 2025-11-24
مواعيد مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العرب 2025
11:04 | 2025-11-24
غوارديولا يعلق بعد تعنيفه مصور
10:44 | 2025-11-24
فينيسيوس يفاجئ مدريد.. ماذا طلب؟
10:32 | 2025-11-24
الكشف لأول مرة عن مكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا
09:12 | 2025-11-24
مواجهة نارية.. تفاصيل كاملة عن مباراة تشيلسي وبرشلونة
04:53 | 2025-11-24
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
31.72%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
17.1%
15:44 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
15.66%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
13.81%
01:09 | 2025-11-23
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
01:09 | 2025-11-23
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
10.96%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
10.76%
08:44 | 2025-11-24
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
08:44 | 2025-11-24
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل
Play
بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل
12:27 | 2025-11-24
حريق داخل منزل متخذ كمخزن للألعاب النارية جنوب غربي بغداد
Play
حريق داخل منزل متخذ كمخزن للألعاب النارية جنوب غربي بغداد
08:27 | 2025-11-24
طاولة الإطار تنتظر السوداني "عضوًا".. الحلف العابر للهويات "خط أحمر"
Play
طاولة الإطار تنتظر السوداني "عضوًا".. الحلف العابر للهويات "خط أحمر"
02:13 | 2025-11-24
فضيحة انتخابية ضحيتها 1500 شاب... كمبيالات بقيمة 20 مليون وباجات مزيفة وإدخال شباب معسكرا تدريبيا!
Play
فضيحة انتخابية ضحيتها 1500 شاب... كمبيالات بقيمة 20 مليون وباجات مزيفة وإدخال شباب معسكرا تدريبيا!
01:58 | 2025-11-24
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
Play
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
14:24 | 2025-11-23
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
Play
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
10:49 | 2025-11-23
قصف جديد لشقة سكنية في ضاحية بيروت.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادياً بارزاً في حزب الله
Play
قصف جديد لشقة سكنية في ضاحية بيروت.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادياً بارزاً في حزب الله
07:58 | 2025-11-23
صفارة عالقة في بطن فتى لبناني
Play
صفارة عالقة في بطن فتى لبناني
06:00 | 2025-11-23
وسط تواجد الجيش.. أسلحة متوسطة و"قاذفات" واطلاق نار كثيف في تشييع شيخ عشيرة بميسان (فيديو)
Play
وسط تواجد الجيش.. أسلحة متوسطة و"قاذفات" واطلاق نار كثيف في تشييع شيخ عشيرة بميسان (فيديو)
03:41 | 2025-11-23
بعد إغلاقها.. مناشدات بإعادة غرفة تبرعات صناع المحتوى في بغداد
Play
بعد إغلاقها.. مناشدات بإعادة غرفة تبرعات صناع المحتوى في بغداد
14:53 | 2025-11-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.