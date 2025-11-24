تشيلسي يتلقى ضربة عشية مواجهة برشلونة

وقد تعرض اللاعب الدولي الإنجليزي لكسر في أصبع القدم في منزله الأسبوع الماضي، ليؤجل ذلك عودته من إصابة تعرض لها في الفخذ وأبعدته عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي.وجاءت إصابة بالمر في وقت صعب للغاية، حيث سيواجه منافسه الإسباني الفائز بلقب دوري الأبطال خمس مرات، ثم سيواجه متصدر الدوري الإنجليزي حاليا.وكانت آخر مرة شارك فيها بالمر مع تشيلسي منذ أكثر من شهرين، في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 1-2 أمام .ومنذ ذلك الحين، غاب بالمر عن 12 مباراة مع ، إضافة إلى فترتي التوقف الدولي، ومع ذلك، قدم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي أداء جيدا في غيابه.وقال ماريسكا: "لا نعلم متى سيعود بالمر، لكن من المؤكد أن ذلك سيكون قريبا، إنه يتدرب على أرض الملعب بالفعل، ويتدرب بالكرة ويشعر بحالة جيدة".وأضاف المدرب الإيطالي: "نحن هنا من أجل مباراة الغد (أمام برشلونة) ثم سنفكر في مواجهة ".وبسؤاله حول إمكانية إشراك بالمر في مواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل قال ماريسكا: "لا أعتقد ذلك في الوقت الحالي".ويحتل تشيلسي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر.