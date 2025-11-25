الليلة.. قمة نارية بين برشلونة وتشيلسي للبحث عن التأهل المباشر

ويبحث الفريقان عن انتصار يعيدهما إلى دائرة المنافسة على المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى الدور التالي، في ظل ابتعادهما حتى الآن عن المنطقة المؤهلة، حيث يحتلان المركزين 11 و12 بنفس الرصيد 7 نقاط.ويخوض كل من إنزو ماريـسكا وهانز فليك اللقاء وسط غيابات مؤثرة التي يعاني منها الطرفان.فمن جانب ، يغيب الثلاثي ليفي كولويل، روميو لافيا، وكول بالمر، بسبب إصابات ومشاكل بدنية مختلفة.أما برشلونة، فيفتقد خدمات مارك أندريه تير شتيجن، إضافة إلى جافي وبيدري، اللذين يواصلان برامج التعافي من إصابات طويلة الأمد.ورغم ذلك، استعاد إحدى أبرز أوراقه الهجومية بعودة ماركوس راشفورد، هداف الفريق في البطولة القارية هذا الموسم بأربعة أهداف، بعدما غاب عن مواجهة أتلتيك بلباو في الليجا بسبب الإنفلونزا.في المقابل، يواصل بيدري رحلة التعافي دون الحصول على التصريح الطبي النهائي، وقد تكون عودته قريبة في مواجهة ألافيس.وبحسب صحيفة "ماركا" ، فإن التشكيل المتوقع للفريقين كالتالي:تشيلسي: ، ريس جيمس، أدارابيويو، تشالوباه، كوكوريا، كايسيدو، إنزو فرنانديز، نيتو، جواو بيدرو، إستيفاو، ديلاب".برشلونة: خوان جارسيا، كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي، إريك جارسيا، دي يونج، ، فيرمين لوبيز، فيران توريس، .ويحتل برشلونة المركز بجدول الترتيب في مرحلة الدوري برصيد 7 نقاط من 4 جولات، حيث حقق الفريق انتصارين على (2-1)، وأولمبياكوس اليوناني (6-1)، بينما خسر ضد بنتيجة (2-1)، وتعادل (3-3) ضد كلوب بروج البلجيكي.ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط أيضًا لكن بفارق الأهداف عن برشلونة.وخسر تشيلسي في الجولة الأولى ضد (3-1)، وحقق انتصارين على بنفيكا وأياكس (1-0) و (5-1) على التوالي، وتعادل الجولة الماضية (2-2) أمام كاراباج.