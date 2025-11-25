Alsumaria Tv
سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"
المزيد
الليلة.. قمة نارية بين برشلونة وتشيلسي للبحث عن التأهل المباشر

رياضة

2025-11-25 | 02:17
الليلة.. قمة نارية بين برشلونة وتشيلسي للبحث عن التأهل المباشر
345 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ستامفورد بريدج، الذي يستضيف قمة من العيار الثقيل بين تشيلسي وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.


ويبحث الفريقان عن انتصار يعيدهما إلى دائرة المنافسة على المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى الدور التالي، في ظل ابتعادهما حتى الآن عن المنطقة المؤهلة، حيث يحتلان المركزين 11 و12 بنفس الرصيد 7 نقاط.

ويخوض كل من إنزو ماريـسكا وهانز فليك اللقاء وسط غيابات مؤثرة التي يعاني منها الطرفان.

فمن جانب تشيلسي، يغيب الثلاثي ليفي كولويل، روميو لافيا، وكول بالمر، بسبب إصابات ومشاكل بدنية مختلفة.

أما برشلونة، فيفتقد خدمات مارك أندريه تير شتيجن، إضافة إلى جافي وبيدري، اللذين يواصلان برامج التعافي من إصابات طويلة الأمد.

ورغم ذلك، استعاد هانز فليك إحدى أبرز أوراقه الهجومية بعودة ماركوس راشفورد، هداف الفريق في البطولة القارية هذا الموسم بأربعة أهداف، بعدما غاب عن مواجهة أتلتيك بلباو في الليجا بسبب الإنفلونزا.

في المقابل، يواصل بيدري رحلة التعافي دون الحصول على التصريح الطبي النهائي، وقد تكون عودته قريبة في مواجهة ألافيس.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع للفريقين كالتالي:

تشيلسي: روبرت سانشيز، ريس جيمس، أدارابيويو، تشالوباه، كوكوريا، كايسيدو، إنزو فرنانديز، نيتو، جواو بيدرو، إستيفاو، ديلاب".

برشلونة: خوان جارسيا، كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي، إريك جارسيا، دي يونج، لامين يامال، فيرمين لوبيز، فيران توريس، ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر بجدول الترتيب في مرحلة الدوري برصيد 7 نقاط من 4 جولات، حيث حقق الفريق انتصارين على نيوكاسل يونايتد (2-1)، وأولمبياكوس اليوناني (6-1)، بينما خسر ضد باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، وتعادل (3-3) ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط أيضًا لكن بفارق الأهداف عن برشلونة.

وخسر تشيلسي في الجولة الأولى ضد بايرن ميونخ (3-1)، وحقق انتصارين على بنفيكا وأياكس أمستردام (1-0) و (5-1) على التوالي، وتعادل الجولة الماضية (2-2) أمام كاراباج.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
Alsumaria Tv
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
28.39%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
24.21%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع &quot;شهرا مضطربا بالتهويل&quot;
14.92%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
12.04%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
10.65%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
9.8%
08:44 | 2025-11-24
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
08:44 | 2025-11-24
فيديوهات

بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
Play
بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
06:07 | 2025-11-25
مواطن يوثّق بؤر الانبعاثات السامة التي خنقت أجواء بغداد فجراً
Play
مواطن يوثّق بؤر الانبعاثات السامة التي خنقت أجواء بغداد فجراً
05:04 | 2025-11-25
تحديات تواجه الحكومة الجديدة قبل تشكيلها
Play
تحديات تواجه الحكومة الجديدة قبل تشكيلها
05:00 | 2025-11-25
القوى السنية تعلن تشكيل المجلس السياسي الوطني
Play
القوى السنية تعلن تشكيل المجلس السياسي الوطني
04:30 | 2025-11-25
جدل بصري بشأن حفل للفنان محمد عبد الجبار
Play
جدل بصري بشأن حفل للفنان محمد عبد الجبار
04:02 | 2025-11-25
بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل
Play
بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل
12:27 | 2025-11-24
حريق داخل منزل متخذ كمخزن للألعاب النارية جنوب غربي بغداد
Play
حريق داخل منزل متخذ كمخزن للألعاب النارية جنوب غربي بغداد
08:27 | 2025-11-24
طاولة الإطار تنتظر السوداني "عضوًا".. الحلف العابر للهويات "خط أحمر"
Play
طاولة الإطار تنتظر السوداني "عضوًا".. الحلف العابر للهويات "خط أحمر"
02:13 | 2025-11-24
فضيحة انتخابية ضحيتها 1500 شاب... كمبيالات بقيمة 20 مليون وباجات مزيفة وإدخال شباب معسكرا تدريبيا!
Play
فضيحة انتخابية ضحيتها 1500 شاب... كمبيالات بقيمة 20 مليون وباجات مزيفة وإدخال شباب معسكرا تدريبيا!
01:58 | 2025-11-24
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
Play
إصابة لاعب بسكين وآخر بكسر بالأنف.. جماهير الرمادي تعتدي على لاعبي نادي الحسين
14:24 | 2025-11-23
