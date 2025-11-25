Alsumaria Tv
لماذا فشلت عودة ميسي إلى برشلونة؟.. مكالمة انهت كل أحلامه

رياضة

2025-11-25 | 11:07
لماذا فشلت عودة ميسي إلى برشلونة؟.. مكالمة انهت كل أحلامه
318 شوهد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية تفاصيل جديدة حول فشل عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى برشلونة في صيف 2023.

وكان ميسي رحل عن باريس سان جيرمان في صيف 2023، وارتبط وقتها بالعودة إلى برشلونة بعد عامين من رحيله، لكنه انتقل في النهاية إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.
وبحسب برنامج "لا بوسيسيون" على قناة "سبورت" التلفزيونية، فإن 3 أطراف لعبت الدور الأكبر في هذه القصة، وهم ليونيل ميسي، وتشافي هيرنانديز، وإدارة برشلونة، في مسار انتهى بإغلاق باب العودة أمام النجم الأرجنتيني.
تعود الأحداث إلى السادس من يناير/كانون الثاني 2023، حين تلقى تشافي اتصالاً مفاجئاً من ميسي، الذي أكد خلاله رغبته الحاسمة في العودة إلى الفريق الذي شهد أفضل سنوات مسيرته، ليرى المدرب الإسباني في الأمر فرصة تاريخية لتعزيز مشروعه الرياضي بلاعب ما زال قادراً على صناعة الفارق.
وخلال الأشهر التالية، تواصل الطرفان بشكل دوري لتحديد دوره الجديد داخل الفريق، حيث أبدى ميسي تقبله لفكرة المشاركة بطريقة مختلفة تتناسب مع تقدمه في العمر، وهو ما منح تشافي قناعة بأن الصفقة مناسبة على المستويين الفني والنفسي.
ثم طلب ميسي دخول والده ووكيله جورجي ميسي في مرحلة الحسم، وأبلغ تشافي رئيس النادي خوان لابورتا، الذي تحمس للفكرة معتبراً أنها فرصة لإغلاق جراح رحيل 2021.
وفي أبريل/نيسان 2023، تلقى تشافي من ماتيو أليماني، المدير الرياضية لبرشلونة آنذاك، ما اعتبره الخبر النهائي، بموافقة رابطة الدوري الإسباني على عودة ميسي، لتتم صياغة العقد وُضع بصيغته شبه النهائية لمدة عامين، مع انتظار اللمسات الإدارية الأخيرة.
لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب بعد أيام، حيث اتصل جورجي ميسي بتشافي ووجه له رسالة صادمة: "أخبروني أن الأمر لن يتم، وأن رابطة الليغا لم تمنح الضوء الأخضر".
لتغير إدارة برشلونة بعدها موقفها فجأةً، ويقرر ميسي، الذي سئم من الانتظار، الموافقة على عرض إنتر ميامي، ويغلق بذلك باب النادي الكتالوني أمام أسطورته.

