لماذا فشلت عودة ميسي إلى برشلونة؟.. مكالمة انهت كل أحلامه

وكان ميسي رحل عن في صيف 2023، وارتبط وقتها بالعودة إلى برشلونة بعد عامين من رحيله، لكنه انتقل في النهاية إلى صفوف الأمريكي.وبحسب برنامج "لا بوسيسيون" على قناة "سبورت" ، فإن 3 أطراف لعبت الدور الأكبر في هذه القصة، وهم ، وتشافي ، وإدارة برشلونة، في مسار انتهى بإغلاق باب العودة أمام النجم الأرجنتيني.تعود الأحداث إلى السادس من يناير/كانون الثاني 2023، حين تلقى اتصالاً مفاجئاً من ميسي، الذي أكد خلاله رغبته الحاسمة في العودة إلى الفريق الذي شهد أفضل سنوات مسيرته، ليرى المدرب الإسباني في الأمر فرصة تاريخية لتعزيز مشروعه الرياضي بلاعب ما زال قادراً على صناعة الفارق.وخلال الأشهر التالية، تواصل الطرفان بشكل دوري لتحديد دوره الجديد داخل الفريق، حيث أبدى ميسي تقبله لفكرة المشاركة بطريقة مختلفة تتناسب مع تقدمه في العمر، وهو ما منح تشافي قناعة بأن الصفقة مناسبة على المستويين الفني والنفسي.ثم طلب ميسي دخول والده ووكيله جورجي ميسي في مرحلة الحسم، وأبلغ تشافي رئيس النادي ، الذي تحمس للفكرة معتبراً أنها فرصة لإغلاق جراح رحيل 2021.وفي أبريل/نيسان 2023، تلقى تشافي من ماتيو ، المدير الرياضية لبرشلونة آنذاك، ما اعتبره الخبر النهائي، بموافقة على عودة ميسي، لتتم صياغة العقد وُضع بصيغته شبه النهائية لمدة عامين، مع انتظار اللمسات الإدارية الأخيرة.لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب بعد أيام، حيث اتصل جورجي ميسي بتشافي ووجه له رسالة صادمة: "أخبروني أن الأمر لن يتم، وأن رابطة لم تمنح الضوء الأخضر".لتغير بعدها موقفها فجأةً، ويقرر ميسي، الذي سئم من الانتظار، الموافقة على عرض إنتر ، ويغلق بذلك باب أمام أسطورته.