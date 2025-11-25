رونالدو ينجو من الإيقاف في كأس العالم 2026

وبعد تعرضه للطرد في مباراة وإيرلندا بالجولة قبل الأخيرة من تصفيات عن قارة أوروبا، لم يشارك في فوز بلاده الساحق 9-0 على أرمينيا في الجولة الأخيرة.وكشفت عن أن نال عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط ومن ثم لن تكون هناك عوائق بشأن مشاركته في افتتاح مشوار البرتغال بكأس العالم.وبعد غيابه عن مباراة البرتغال وأرمينيا، فإن رونالدو قد أمضى عقوبة الإيقاف ولن يتم معاقبته مجدداً في منافسات كأس العالم بالغياب عن أي مباراة.ويعتمد الإسباني مدرب البرتغال بشكل أساسي على كريستيانو رونالدو مما كان سيجعل غيابه في مستهل مشوار المنتخب في المونديال المقبل، كارثياً.وبحسب الوكالة ، فإن رونالدو تلقى عقوبة إيقاف لمباراة، ومباراتين مع إيقاف التنفيذ بسبب سلوكه الرياضي.ونال رونالدو البطاقة الحمراء ضد إيرلندا بسبب الاعتداء على دارا أوشيا مدافع إبسوتش تاون الإنجليزي.يذكر أن رونالدو كان له دور كبير في حملة تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026 في وكندا والمكسيك حيث سجل 5 أهداف خلال مشوار بلاده.