رونالدو ينجو من الإيقاف في كأس العالم 2026

وبعد تعرضه للطرد في مباراة البرتغال
وإيرلندا بالجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم
عن قارة أوروبا، لم يشارك رونالدو
في فوز بلاده الساحق 9-0 على أرمينيا في الجولة الأخيرة.
وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية
عن أن كريستيانو رونالدو
نال عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط ومن ثم لن تكون هناك عوائق بشأن مشاركته في افتتاح مشوار البرتغال بكأس العالم.
وبعد غيابه عن مباراة البرتغال وأرمينيا، فإن كريستيانو
رونالدو قد أمضى عقوبة الإيقاف ولن يتم معاقبته مجدداً في منافسات كأس العالم بالغياب عن أي مباراة.
ويعتمد الإسباني روبرتو مارتينيز
مدرب البرتغال بشكل أساسي على كريستيانو رونالدو مما كان سيجعل غيابه في مستهل مشوار المنتخب في المونديال المقبل، كارثياً.
وبحسب الوكالة الإسبانية
، فإن رونالدو تلقى عقوبة إيقاف لمباراة، ومباراتين مع إيقاف التنفيذ بسبب سلوكه الرياضي.
ونال رونالدو البطاقة الحمراء ضد إيرلندا بسبب الاعتداء على دارا أوشيا مدافع إبسوتش تاون الإنجليزي.
يذكر أن رونالدو كان له دور كبير في حملة تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026 في أمريكا
وكندا والمكسيك حيث سجل 5 أهداف خلال مشوار بلاده.