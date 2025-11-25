Alsumaria Tv
الفيفا يعلن آلية جديدة لقرعة المونديال.. منتخبات عربية بتصنيف واحد

رياضة

2025-11-25 | 14:25
الفيفا يعلن آلية جديدة لقرعة المونديال.. منتخبات عربية بتصنيف واحد
المصدر:
موقع كووورة
338 شوهد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن آلية جديدة لقرعة كأس العالم 2026، ستضمن لأول مرة في تاريخ البطولة عدم التقاء المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفًا قبل الدور نصف النهائي.

ويهدف القرار إلى تعزيز احتمالات إقامة مواجهات كبرى في الأدوار المتقدمة من المونديال الذي سيقام الصيف المقبل على أراضي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب ما كشفه فيفا، سيجري "اقتران" المنتخبات الأربعة الأولى في التصنيف العالمي: إسبانيا (المصنّف الأول)، والأرجنتين (الثاني)، وفرنسا (الثالث)، وإنجلترا (الرابع)، على شكل أزواج يتم توزيعها على نصفين متقابلين من جدول الأدوار الإقصائية.

وبناءً على هذه الآلية، سيتم وضع إسبانيا والأرجنتين في نصفين مختلفين من القرعة، وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا وإنجلترا، بحيث لا يمكن لإنجلترا مواجهة إسبانيا أو الأرجنتين قبل نصف النهائي، ولا مواجهة فرنسا قبل المباراة النهائية، وينطبق هذا السيناريو فقط في حال تصدّرت جميع المنتخبات الأربعة مجموعاتها في الدور الأول.

ووفق الآلية الجديدة، عندما يتم "اقتران" منتخبين، فإن كليهما يُدرجان تلقائيًا في نصفين متباعدين من الجدول الإقصائي، على غرار ما يُطبق في بطولات كبرى مثل بطولة ويمبلدون للتنس، أو في النظام الحديث لدوري أبطال أوروبا، حيث يتم ضمان عدم التقاء المصنفين في الأدوار المبكرة.

ويهدف فيفا من هذا الإجراء إلى تجنب صدامات كبرى في أدوار مبكرة، وبالتالي الإبقاء على أكبر المنتخبات في المنافسة لأطول فترة ممكنة، بما يعزز الإثارة ويضمن مباريات من العيار الثقيل في مراحل متقدمة. وقد اعتمد فيفا نظامًا مشابهًا في قرعة كأس العالم للأندية الأخيرة التي نُظمت في الصيف.

ويأتي هذا القرار بعد النسخة الماضية من كأس العالم 2022، التي شهدت خروج إنجلترا على يد فرنسا في ربع النهائي بنتيجة 2-1، في مباراة وُصفت بأنها كان يمكن أن تكون نهائيا مبكرا.

وأكد فيفا أيضًا تشكيل الأوعية الأربعة الخاصة بالقرعة النهائية، المقررة يوم الجمعة 5 كانون الاول في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، وسيحل أصحاب المسارات الستة في الملحق- بما فيها ويلز، إيرلندا الشمالية، جمهورية إيرلندا، وإيطاليا- ضمن الوعاء الرابع.

كما سيكون منتخب أوزبكستان، أحد الوافدين الجدد على البطولة، في الوعاء الثالث، بينما ستكون منتخبات الأردن والرأس الأخضر وكوراساو، التي تشارك أيضا للمرة الأولى، ضمن الوعاء الرابع.

وسيتكوّن كل واحد من المجموعات الـ12 في كأس العالم من أربعة منتخبات، تُسحب من الأوعية الأربعة وفق ترتيبها وستبدأ عملية السحب بالوعاء الأول.

وستحظى المنتخبات الثلاثة المضيفة: المكسيك (A1)، كندا (B1)، والولايات المتحدة (D1) بكرات ملوّنة تحمل أعلامها للدلالة على وضعها الخاص، وقد تم تحديد مراكزها في المجموعات مسبقًا لضمان لعب كل منتخب مبارياته داخل بلده المستضيف.

وبعد سحب أي منتخب من الوعاء الأول، سيتم وضعه في أول مجموعة متاحة بترتيب أبجدي، وسيضمن نظام الكمبيوتر الخاص بالقرعة إدراج إسبانيا، والأرجنتين، وفرنسا، وإنجلترا في المجموعات المناسبة لضمان وجودها في النصف المخصص لها من الجدول، وتتواصل عملية السحب بعد ذلك بالوعاء الثاني، ثم الثالث، وأخيرًا الرابع.

الوعاء الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، الفائز بالملحق الأوروبي (المسار A)، الفائز بالملحق الأوروبي (المسار B)، الفائز بالملحق الأوروبي (المسار C)، الفائز بالملحق الأوروبي (المسار D)، الفائز ببطولة الملحق الفيفا (1)، الفائز ببطولة الملحق الفيفا (2).
 
تشيلسي يقسو على برشلونة في أبطال أوروبا
16:54 | 2025-11-25
16:54 | 2025-11-25
الشرطة يخسر أمام الهلال برباعية في أبطال آسيا
15:11 | 2025-11-25
15:11 | 2025-11-25
رونالدو ينجو من الإيقاف في كأس العالم 2026
11:40 | 2025-11-25
11:40 | 2025-11-25
لماذا فشلت عودة ميسي إلى برشلونة؟.. مكالمة انهت كل أحلامه
11:07 | 2025-11-25
11:07 | 2025-11-25
ليفربول يتلقى ضربة قاسية قبيل مباراته في أبطال أوروبا
10:43 | 2025-11-25
10:43 | 2025-11-25
بعد 3 أعوام من الغياب.. بوغبا يعود إلى أبطال أوروبا
09:54 | 2025-11-25
09:54 | 2025-11-25
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
30.43%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
24.9%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
01:02 | 2025-11-25
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
13.72%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
07:31 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
13.58%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
08:49 | 2025-11-24
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
11.15%
08:44 | 2025-11-24
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
08:44 | 2025-11-24
البنك المركزي العراقي يحسم الجدل بشأن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار
07:53 | 2025-11-24
6.22%
07:53 | 2025-11-24
البنك المركزي العراقي يحسم الجدل بشأن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار
07:53 | 2025-11-24
07:53 | 2025-11-24
فيديوهات

مجدداً.. انتشار كثيف للضباب الدخاني في محيط معسكر الرشيد
Play
مجدداً.. انتشار كثيف للضباب الدخاني في محيط معسكر الرشيد
16:00 | 2025-11-25
مصانع غير نظامية تلوث سماء بغداد
Play
مصانع غير نظامية تلوث سماء بغداد
15:26 | 2025-11-25
في الناصرية.. منح مواطن سوداني مكان عمل في سوق شعبية
Play
في الناصرية.. منح مواطن سوداني مكان عمل في سوق شعبية
15:20 | 2025-11-25
سيول جارفة في الأردن.. فيديو
Play
سيول جارفة في الأردن.. فيديو
09:59 | 2025-11-25
بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
Play
بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
06:07 | 2025-11-25
مواطن يوثّق بؤر الانبعاثات السامة التي خنقت أجواء بغداد فجراً
Play
مواطن يوثّق بؤر الانبعاثات السامة التي خنقت أجواء بغداد فجراً
05:04 | 2025-11-25
تحديات تواجه الحكومة الجديدة قبل تشكيلها
Play
تحديات تواجه الحكومة الجديدة قبل تشكيلها
05:00 | 2025-11-25
القوى السنية تعلن تشكيل المجلس السياسي الوطني
Play
القوى السنية تعلن تشكيل المجلس السياسي الوطني
04:30 | 2025-11-25
جدل بصري بشأن حفل للفنان محمد عبد الجبار
Play
جدل بصري بشأن حفل للفنان محمد عبد الجبار
04:02 | 2025-11-25
بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل
Play
بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أربيل
12:27 | 2025-11-24
