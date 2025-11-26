مجددا.. الإصابة تنهي موسم نيمار مع سانتوس

في سن الثالثة والثلاثين، بدأ بالكاد يستعيد إيقاعه بعد سلسلة طويلة من الإصابات التي لاحقته منذ نهاية في أوروبا وحتى تجربته في ، ولم يختلف وضعه كثيراً في فترته الثانية مع ؛ سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 25 مباراة، لكن طريقه ظلّ متقطعاً بفترات غياب متعددة بسبب المشاكل البدنية.وبعد التعادل 1-1 أمام إنترناسيونال، كان المدرب خوان فوجفودا واضحاً وصريحاً، فقد أوضح الأرجنتيني أن نيمار يعاني من آلام في الركبة منذ ما قبل مباراة ميرا­سول، وأن الانزعاج ازداد سوءاً خلال الأسبوع.وقال فوجفودا: "الخطة هي أن يكون جاهزاً لمباراة سبورت، لكن يجب أن أتحدث معه أولاً. أحترم قراراته وجسده. هو دائماً يريد اللعب، لكن هذه المرة شعر أنه غير قادر على تلبية متطلبات المباراة".الروزنامة المزدحمة لا تساعد أيضاً، فسانتوس يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، مع السفر وقلة فترات التعافي.وكشف موقع "غلوبو إيسبورتي" أن نيمار يعاني من إصابة في الغضروف للركبة اليسرى، ستبعده عن الملاعب حتى نهاية العام.