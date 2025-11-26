أول تصريح من فليك بعد الخسارة الثقيلة من تشيلسي

وسقط برشلونة في فخ الخسارة بثلاثية دون رد أمام في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.وباتت تلك هي أكبر خسارة يتلقاها ضد على مدار مواجهات الفريقين والأولى بفارق 3 أهداف.وقال فليك في تصريحات نشرتها صحيفة " " بعد المباراة: "أعدكم سنرى برشلونة أفضل في المستقبل، هذا يمكنني قوله الآن".وواصل: "أنا أرى كيف نتدرب، الفريق مختلف عما كان عليه قبل 6 أسابيع، لدي شعور أن اللاعبين سيعودون بشكل أفضل وسيرفعون من وتيرة التحضير أنا أفكر بشكل إيجابي".واستعان فليك بأداء البلوز من أجل حث لاعبيه على بذل أقصى جهد ممكن في المستقبل: "عندما تشاهد تشيلسي، تجد أنهم يلعبون بشكل أكثر ديناميكية في مواجهات واحد ضد واحد. هذا ما أتمناه من فريقي.".وأسهب: "أحيانًا نحاول السيطرة على المباراة، لكن هنا ضد فريق يلعب في ، ويحتل المركز الثاني في الترتيب، الأمر ليس سهلاً. علينا أن نقاتل أكثر ونلعب بشراسة أكبر".ومن جانبه كشف برنامج "إيل تشيرينغيتو" الإسباني أن كان في حالة غضب شديد بسبب نتيجة المباراة بل أنه أظهر أكثر وجوهه عصبية للاعبين منذ قدومه إلى في صيف 2024 داخل خلع الملابس.وشدد البرنامج الإسباني الشهير على أن فليك غادر غرفة خلع الملابس غاضباً بسبب افتقار لاعبيه للحماس، مبدياً دهشته من تراجع مستوى الجهد المبذول.ونال البرازيلي رافينيا فقط إشادة المدرب الذي رأى أن لاعبي البارسا الذين لعبوا على مدار المواجهة لم يظهروا قتالية مساوية لما أظهره الجناح اللاتيني في 20 دقيقة لعبها.