أول تصريح من فليك بعد الخسارة الثقيلة من تشيلسي

رياضة

2025-11-26 | 05:58
أول تصريح من فليك بعد الخسارة الثقيلة من تشيلسي
519 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

قدم الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة الإسباني وعداً إلى النادي عقب تلقي خسارة قاسية ضد تشيلسي الإنجليزي الثلاثاء.


وسقط برشلونة في فخ الخسارة بثلاثية دون رد أمام تشيلسي في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وباتت تلك هي أكبر خسارة يتلقاها البارسا ضد البلوز على مدار مواجهات الفريقين والأولى بفارق 3 أهداف.

وقال فليك في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بعد المباراة: "أعدكم سنرى برشلونة أفضل في المستقبل، هذا يمكنني قوله الآن".

وواصل: "أنا أرى كيف نتدرب، الفريق مختلف عما كان عليه قبل 6 أسابيع، لدي شعور أن اللاعبين سيعودون بشكل أفضل وسيرفعون من وتيرة التحضير أنا أفكر بشكل إيجابي".

واستعان فليك بأداء البلوز من أجل حث لاعبيه على بذل أقصى جهد ممكن في المستقبل: "عندما تشاهد تشيلسي، تجد أنهم يلعبون بشكل أكثر ديناميكية في مواجهات واحد ضد واحد. هذا ما أتمناه من فريقي.".

وأسهب: "أحيانًا نحاول السيطرة على المباراة، لكن هنا ضد فريق يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الثاني في الترتيب، الأمر ليس سهلاً. علينا أن نقاتل أكثر ونلعب بشراسة أكبر".

ومن جانبه كشف برنامج "إيل تشيرينغيتو" الإسباني أن هانز فليك كان في حالة غضب شديد بسبب نتيجة المباراة بل أنه أظهر أكثر وجوهه عصبية للاعبين منذ قدومه إلى كامب نو في صيف 2024 داخل غرفة خلع الملابس.

وشدد البرنامج الإسباني الشهير على أن فليك غادر غرفة خلع الملابس غاضباً بسبب افتقار لاعبيه للحماس، مبدياً دهشته من تراجع مستوى الجهد المبذول.

ونال البرازيلي رافينيا فقط إشادة المدرب الذي رأى أن لاعبي البارسا الذين لعبوا على مدار المواجهة لم يظهروا قتالية مساوية لما أظهره الجناح اللاتيني في 20 دقيقة لعبها.
اخترنا لك
سيدات العراق بمواجهة الإمارات بحثاً عن أول انتصار في غرب آسيا
04:49 | 2025-11-26
مجددا.. الإصابة تنهي موسم نيمار مع سانتوس
04:44 | 2025-11-26
لقاء مصيري في عمّان.. ناشئو العراق يطمحون لمواصلة الانتصارات أمام الأردن
04:27 | 2025-11-26
اليوم.. الزوراء يبحث عن الفوز أمام غوا الهندي لتعزيز وصافة المجموعة الرابعة
03:05 | 2025-11-26
مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية بدوري الأبطال
17:28 | 2025-11-25
تشيلسي يقسو على برشلونة في أبطال أوروبا
16:54 | 2025-11-25
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
29.65%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع &quot;شهرا مضطربا بالتهويل&quot;
27.8%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
14.21%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
10.73%
08:44 | 2025-11-24
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
08:44 | 2025-11-24
الموجة القطبية تبدأ.. امطار وحرارة تصل الى 6 مئوية
9.85%
00:22 | 2025-11-25
الموجة القطبية تبدأ.. امطار وحرارة تصل الى 6 مئوية
00:22 | 2025-11-25
بعد القفزة الأخيرة.. الدولار يعاود الانخفاض في البورصة المحلية
7.76%
08:40 | 2025-11-25
بعد القفزة الأخيرة.. الدولار يعاود الانخفاض في البورصة المحلية
08:40 | 2025-11-25
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

سباق خطير بين شاحنتين يعطل حركة السير في أحد شوارع الموصل (فيديو)
Play
سباق خطير بين شاحنتين يعطل حركة السير في أحد شوارع الموصل (فيديو)
03:11 | 2025-11-26
السيد الصدر يرسل وفدا الى "غرفة التبرعات" في ساحة التحرير
Play
السيد الصدر يرسل وفدا الى "غرفة التبرعات" في ساحة التحرير
17:49 | 2025-11-25
مجدداً.. انتشار كثيف للضباب الدخاني في محيط معسكر الرشيد
Play
مجدداً.. انتشار كثيف للضباب الدخاني في محيط معسكر الرشيد
16:00 | 2025-11-25
مصانع غير نظامية تلوث سماء بغداد
Play
مصانع غير نظامية تلوث سماء بغداد
15:26 | 2025-11-25
في الناصرية.. منح مواطن سوداني مكان عمل في سوق شعبية
Play
في الناصرية.. منح مواطن سوداني مكان عمل في سوق شعبية
15:20 | 2025-11-25
سيول جارفة في الأردن.. فيديو
Play
سيول جارفة في الأردن.. فيديو
09:59 | 2025-11-25
بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
Play
بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
06:07 | 2025-11-25
مواطن يوثّق بؤر الانبعاثات السامة التي خنقت أجواء بغداد فجراً
Play
مواطن يوثّق بؤر الانبعاثات السامة التي خنقت أجواء بغداد فجراً
05:04 | 2025-11-25
تحديات تواجه الحكومة الجديدة قبل تشكيلها
Play
تحديات تواجه الحكومة الجديدة قبل تشكيلها
05:00 | 2025-11-25
القوى السنية تعلن تشكيل المجلس السياسي الوطني
Play
القوى السنية تعلن تشكيل المجلس السياسي الوطني
04:30 | 2025-11-25
