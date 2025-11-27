بعد السوبر هاتريك.. مبابي يتسلل لتحطيم أرقام رونالدو

ويعد مبابي من أكثر اللاعبين تأثرًا بمسيرة ، وللاعب العديد من الصور في صغره بجانب "الدون" خلال تواجده للاختبار في ، قبل أن يستهل مسيرته مع ثم الانتقال لباريس ، حتى حقق حلمه بارتداء قميص ، والذي يتألق معه بقوة.ويُلاحق مبابي، الأرقام القياسية الخاصة بالأسطورة ، التي تحققت عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا.وسجل مبابي 4 أهداف لمصلحة ريال في شباك أولمبياكوس اليوناني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء.أصبح مبابي ثاني لاعب من ريال مدريد يسجل "سوبر " لفريقه في دوري أبطال أوروبا، بعد رونالدو الذي سجل ضد في 2015.كما أن مبابي يُعد حاليًّا اللاعب الفرنسي الثالث في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يُسجل سوبر هاتريك في البطولة بعد بافتيمبي غوميز، الذي سجل برفقة ليون ضد في 2011، وأوليفيه جيرو الذي أحرز مع أمام في 2020.كما تفوق النجم الفرنسي على رونالدو في أكبر عدد أهداف مسجلة بدوري أبطال أوروبا بعد مرور 5 جولات عبر التاريخ، برصيد 9 أهداف، متفوقًا على رونالدو صاحب 8 الأهداف في موسم 2013/ 2014، و2017/ 2018.