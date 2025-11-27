بعد السوبر هاتريك.. مبابي يتسلل لتحطيم أرقام رونالدو

ويعد مبابي من أكثر اللاعبين تأثرًا بمسيرة رونالدو
، وللاعب العديد من الصور في صغره بجانب "الدون" خلال تواجده للاختبار في النادي الملكي
، قبل أن يستهل مسيرته مع موناكو
ثم الانتقال لباريس سان جيرمان
، حتى حقق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد
، والذي يتألق معه بقوة.
ويُلاحق مبابي، الأرقام القياسية الخاصة بالأسطورة كريستيانو رونالدو
، التي تحققت عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا.
وسجل مبابي 4 أهداف لمصلحة ريال مدريد
في شباك أولمبياكوس اليوناني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء.
أصبح مبابي ثاني لاعب من ريال مدريد يسجل "سوبر هاتريك
" لفريقه في دوري أبطال أوروبا، بعد كريستيانو
رونالدو الذي سجل ضد مالمو السويدي
في 2015.
كما أن مبابي يُعد حاليًّا اللاعب الفرنسي الثالث في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يُسجل سوبر هاتريك في البطولة بعد بافتيمبي غوميز، الذي سجل برفقة ليون ضد دينامو زغرب
في 2011، وأوليفيه جيرو الذي أحرز مع تشيلسي
أمام إشبيلية
في 2020.
كما تفوق النجم الفرنسي على رونالدو في أكبر عدد أهداف مسجلة بدوري أبطال أوروبا بعد مرور 5 جولات عبر التاريخ، برصيد 9 أهداف، متفوقًا على رونالدو صاحب 8 الأهداف في موسم 2013/ 2014، و2017/ 2018.