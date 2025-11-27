الإصابات تضرب منتخب العراق قبيل كأس العرب.. غياب بايش وصباح يُربك خطط أرنولد

إبراهيم بايش، لاعب نادي السعودي، كان أحد أبرز الأسماء المتوقع أن تعتمد عليها كتيبة " " في بطولة ، إلا أن الإصابة التي تعرّض لها في العضلة الضامة خلال فترة التحضيرات السابقة، وغيابَه عن مواجهتي الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، وضعت حداً لأحلامه في المشاركة بالبطولة العربية.وذكرت مصادر في أن بايش خضع لفحوص طبية إضافية في الرياض، ليؤكد النادي السعودي بشكل رسمي عدم قدرة لاعبه على الانضمام للمنتخب، وإبلاغ بذلك بكتابٍ رسمي، ما أنهى بشكل سريع أي أمل بعودته قبل البطولة.غياب بايش لا يمثل خسارة فنية فقط، بل ضربة معنوية أيضاً، لكون اللاعب يعد من أكثر العناصر انسجاماً مع المجموعة، فضلاً عن أدواره المؤثرة في خط الوسط وقدرته على ربط الخطوط، وتمريراته البينية التي شكلت قوة إضافية للفريق في المباريات الأخيرة.إلى جانب تلك الخسارة المؤكدة، يواجه أرنولد مشكلة أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بصانع ألعاب أمير صباح، الذي تعرض لإصابة حرمته من المشاركة أمام في دوري أبطال آسيا للنخبة. ورغم عدم صدور بيان نهائي بمدة غيابه، تشير التوقعات الأولية إلى صعوبة لحاقه بمباراة الأولى أمام في الثالث من المقبل.المدرب أرنولد، يترقب التقرير الطبي النهائي الخاص بصباح، على أمل وجود فرصة ضئيلة لعودته، خصوصاً أن اللاعب يعد من أبرز العناصر الهجومية القادرة على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة. ومع ذلك، يبقى الجهاز الفني مضطراً لوضع خطط بديلة في حال تأكدت عدم مشاركته.والمنتخب العراقي يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر والبحرين والسودان، وهي مجموعة تُوصف بالمعقدة فنياً، نظراً لقوة المنتخب من جهة، ورغبة البحرين والسودان في إثبات الذات قبل التصفيات القارية.