بالصور والتفاصيل.. قوائم منتخبات كأس العرب 2025

– رياضة

أعلنت المنتخبات العربية المشاركة في العرب 2025 قوائم لاعبيها النهائية حيث تستعد جميع الفرق لخوض منافسات النسخة الـ11 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الاول 2025.



وفيما يلي القوائم الكاملة لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025:

منتخب قطر

مدرب: جولين لوبيتيجي

حراسة المرمى: شهاب الليثي، مشعل برشم، محمود أبو ندى

خط الدفاع: طارق سلمان، همام الأمين، لوكاس كيندي، سلطان البريك، يوسف أيمن، الحسين الهاشمي، أيوب محمد، عيسى لاي

خط الوسط: عبدالعزيز حاتم، عاصم مادبو، أحمد فتحي، جاسم جابر، محمد المناعي، محمد وعد

خط الهجوم: أحمد علاء، أكرم عفيف، محمد مونتاري، أدميلسون، محمد خالد، خالد علي.

منتخب تونس

مدرب: سامي الطرابلسي

حراسة المرمى: أيمن دحمان، نور الدين فرحاتي

خط الدفاع: ، علي معلول، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي، مروان الصحراوي، أسامة الحدادي

خط الوسط: فرجاني ساسي، حسام تقا، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، شهاب الجبالي، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: عمر لعيوني، نعيم سليتي، نسيم دنداني، حازم المستوري، فراس شواط.

منتخب

مدرب: خوسيه لانا

حراسة المرمى: إلياس هدايا، شاهر الشاكر، ماكسيم صراف

خط الدفاع: أحمد فقا، ألان أوسي، عبد الله الشامي، عمرو الميداني، خالد قردوغلي، عبد الرزاق محمد، زكريا حنان

خط الوسط: سيمون أمين، محمود المواس، محمد الحلّاق، أنس دهان، محمود نايف، إلمار أبراهام، محمد الصلخدي، محمد عنز، حسن دهان، محمود الأسود

خط الهجوم: عمر خربين، ياسين سامية، أنطونيو يعقوب.

منتخب فلسطين

مدرب: إيهاب أبو جزر

حراسة المرمى: عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي، رامي حمادة

خط الدفاع: وجدي محمد، علي ربيع، ياسر حامد، عميد السوافطة، مصعب البطاط

خط الوسط: أحمد طه، مايكل ترمانيني، إميليو سابا، عميد محاجنة، عدي خروب، حامد حمدان، محمود أبو وردة، حمزة حسين

خط الهجوم: تامر صيام، عدي الدباغ، محمد عبد الله، بدر موسى، خالد النبريص، زيد قنبر، مصطفى زيدان.

منتخب

مدرب: هيرفي رينارد

حراسة المرمى: نواف العقيدي، راغد نجار، الصانبي

خط الدفاع: عبد الإله العمري، وليد الأحمد، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان تمبكتي، علي مجرشي

خط الوسط: مراد الهوساوي، محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، محمد كنو، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى، ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.

منتخب المغرب

مدرب: طارق السكتيوي

حراسة المرمى: شهاب، مهدي بنعبيد، رشيد غانمي

خط الدفاع: هيثم منعوت، حمزة الموساوي، مروان الوادني، محمد مفيد، أنس باش، محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، محمود بنتايك

خط الوسط: أيوب خيري، خالد آيت أورخان، محمد ربيع حريمات، صابر بوغرين، أشرف المهداوي، وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف مهري، حمزة الهنوري، عبد الرزاق حمد الله، كريم البركاوي، وليد أزارو، طارق تيسودالي، أسامة طنان، أمين زحزوح، أشرف بن شرقي.

منتخب عمان

مدرب: كارلوس كيروش

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني، فايز الرشيدي، بلال البلوشي، إبراهيم الراجي

خط الدفاع: معتصم الشبخي، سعيد العلوي، عاهد المشايخي، مصعب المعمري، علي البوسعيدي، غانم الجساسي، نذير البوسعيدي

خط الوسط: خالد الرفاعي، يوسف ، أحمد الخميسي، محمود المشيفري، إبراهيم الشكيلي

خط الهجوم: المنذر العلوي، زاهر الأغبري، عبدالله فواز، جميل اليحمدي، حارب السعدي، ناصر الرواحي، صالح البريكي، محمد الغافري، عصام الصبحي، صلاح اليحيائي.

منتخب جزر القمر

مدرب: حمادة جمباي

حراسة المرمى: عادل أنزيماتي-أبودو، أحمد فاغيدو، علي نادويم أحمدا

خط الدفاع: كريم سعيد محمد، تميم تاريك، عمر ، يانيس كارّي، إدريس محمد، ناصر حميدو

خط الوسط: محمد إسماعيل، زينو الدين محمد، ياسين سايندو، أنفان أحمدا مزي، ألفونسي أحمد هاسلان، نسيم أحمد، حاميس مسا، عبد المجيد دجاي

خط الهجوم: زايد أمير، قاسم حاجي، إبراهيم يوسوف جودجا، عفان سعيد جمبّا، أيميريك أحمد، حسين زكواني سعيد.

منتخب مصر

مدرب: حلمي طولان

حراسة المرمى: علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام

خط الدفاع: هادي رياض، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد، ميدو جابر

خط الهجوم: محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف قطة.

منتخب

مدرب: جمال السلامي

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلباية

خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي

خط الوسط: رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق شرارة

خط الهجوم: ، يزن النعيمات.

منتخب الإمارات

مدرب: كوزمين أولاريو

حراسة المرمى: علي خصيف، عادل الحوسني، حمد المقبالي

خط الدفاع: لوكاس بيمينتا، ساشا ايفكوفيتش، علاء الدين زهير، كوامي كوايدو، روبن فيليب، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، ريتشارد أوكونور

خط الوسط: عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر، ماجد راشد، محمد جمعة المنصوري، برونو أوليفيرا، علي صالح، يحيى الغساني

خط الهجوم: لوان بيريرا، كايو لوكاس، حارب عبدالله، سلطان عادل.

منتخب

مدرب: هيليو سوزا

حراسة المرمى: خالد الرشيدي، سليمان عبد الغفور، سعود الحوشان

خط الدفاع: حسن حمدان، راشد الدوسري، فهد الهاجري، محمد الشريفي، خالد الفضلي، ناصر خضر

خط الوسط: معاذ الظفيري، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، ناصر فالح، فواز العتيبي، عبد الوهاب العوضي، رضا أبو جبارة، عذبي شهاب

خط الهجوم: محمد دحام، عيد الرشيدي، يوسف ماجد، شبيب الخالدي، معاذ العنزي، يوسف ناصر.

منتخب الجزائر

مدرب: مجيد بوقرة

حراسة المرمى: فريد شعال، ريان يسلي، محمد حديد

خط الدفاع: هواري باعوش، نوفل خاسف، محمد عزي، عبد القادر بدران، أيوب غزالة، أشرف عبادة، رضا بن شاعة، محمد حلايمية

خط الوسط: سفيان بن دبكة، فيكتور لكحل، حسام مريزيق، زكريا دراوي

خط الهجوم: عادل بولبينة، ياسين بن زية، أمير سعيود، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، رفيق قيتاني، رضوان بركان، آدم وناس.

منتخب

مدرب: جراهام أرنولد

حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب

خط الدفاع: ميثم جبار، مناف يونس، اكام هاشم، سعد ناطق، مصطفى سعدون، أحمد حسن مكنزي، أحمد يحيى

خط الوسط: حسين ، أمير صباح، أسامة رشيد، كرار نبيل، إبراهيم بإيش، سجاد جاسم، ماركو فرج، حسن ، علي جاسم

خط الهجوم: أيمن حسين، مهند علي، عمار محسن، محمد جواد.

منتخب البحرين

مدرب: دراجان تالاييتش

حراسة المرمى: عمر زايد، محمد الغربلي، إبراهيم لطف الله

خط الدفاع: أمين بنعدي، وليد الحيام، سيد الموسوي، حسين العكر، فينسنت توتشوكو، جاسم الشيخ، أحمد بوغمار، محمد حسن، هزّاع مبارك، عبد الله الخلاصي

خط الوسط: سيد شبر، ، محمد مرهون، كميل الأسود، عمر عبد الرحمن

خط الهجوم: هاشم راضي، إبراهيم الختال، مهدي عبد الجبار، محمد الرميحي، مهدي الحميدان.

منتخب السودان

مدرب: كواسي أبياه

حراسة المرمى: محمد النور، الأندلس محمد، منجد سلمان

خط الدفاع: محمد سعيد، الطيب عبد الله، مصطفى محمد، ياسر عمر، بخيت نميرا، عوض جادين، أحمد عبد المنعم يوسف، مازن محمد

خط الوسط: أبو عاقلة أحمد، ولي دايين، عمار محمد، صلاح الدين الحسن، محمد شمبالي

خط الهجوم: عبد الرزاق طه، ياسر الطيب، محمد يعقوب، جوها أوتينيال روبا، مازن توور، الغزولي محمد، موسى حسين علي.