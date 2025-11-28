صفقة كوناتي تنقلب: ريال مدريد خارج السباق وليفربول يقترب من التجديد

ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه من تراجع مستوى اللاعب البالغ 26 عاما، حيث ارتكب أخطاء مباشرة أسفرت عن أهداف وفرص خطيرة للفريق المنافس، ما دفع المدرب الهولندي إلى استبداله في آخر مباراتين.وانضم كوناتي إلى ليفربول قادما من لايبزيغ عام 2021 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده الحالي في صيف 2026.وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد، سيكون اللاعب حرا في نهاية الموسم.ورغم انسحاب ، ما زالت المفاوضات جارية بين إدارة ليفربول ووكيل اللاعب بشأن تجديد عقده.وتشير صحيفة "ذا أثليتك" إلى أن الاتفاق قد يعلن رسميا خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية زيادة راتب كوناتي من 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى نحو 200 ألفا في العقد الجديد.ويأمل ليفربول في تثبيت مستقبل المدافع الفرنسي لضمان الاستقرار الدفاعي للفريق في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع النتائج في دوري أبطال أوروبا مؤخرا.ويحل ليفربول ضيفا على وست الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي، بعد أن خسر في تسع من آخر 12 مباراة في كل المسابقات، لتتعرض حملة الدفاع عن لقبه للانهيار مبكرا.ويحتل "الريدز" المركز الثاني عشر في البريميرليغ والمركز الـ13 في دوري أبطال أوروبا.