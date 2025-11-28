Alsumaria Tv
البث المباشر
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
صفقة كوناتي تنقلب: ريال مدريد خارج السباق وليفربول يقترب من التجديد

رياضة

2025-11-28 | 05:43
صفقة كوناتي تنقلب: ريال مدريد خارج السباق وليفربول يقترب من التجديد
المصدر:
روسيا اليوم
85 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أبلغ نادي ريال مدريد فريق ليفربول بعدم رغبته في التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي خلال فترة الانتقالات المقبلة، وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه ليفربول من تراجع مستوى اللاعب البالغ 26 عاما، حيث ارتكب أخطاء مباشرة أسفرت عن أهداف وفرص خطيرة للفريق المنافس، ما دفع المدرب الهولندي آرني سلوت إلى استبداله في آخر مباراتين.

وانضم كوناتي إلى ليفربول قادما من لايبزيغ عام 2021 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده الحالي في صيف 2026.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد، سيكون اللاعب حرا في نهاية الموسم.

ورغم انسحاب ريال مدريد، ما زالت المفاوضات جارية بين إدارة ليفربول ووكيل اللاعب بشأن تجديد عقده.

وتشير صحيفة "ذا أثليتك" إلى أن الاتفاق قد يعلن رسميا خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية زيادة راتب كوناتي من 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى نحو 200 ألفا في العقد الجديد.

ويأمل ليفربول في تثبيت مستقبل المدافع الفرنسي لضمان الاستقرار الدفاعي للفريق في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع النتائج في دوري أبطال أوروبا مؤخرا.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي، بعد أن خسر في تسع من آخر 12 مباراة في كل المسابقات، لتتعرض حملة الدفاع عن لقبه للانهيار مبكرا.

ويحتل "الريدز" المركز الثاني عشر في البريميرليغ والمركز الـ13 في دوري أبطال أوروبا.


Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

صفقة كوناتي تنقلب

ريال مدريد خارج السباق وليفربول يقترب من التجديد

نادي ريال مدريد

السومرية نيوز

سومرية نيوز

ريال مدريد

آرني سلوت

السومرية

ليفربول

يونايتد

