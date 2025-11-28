مدريد يفاجئ ليفربول بشأن صفقة كوناتي

وكان يضع إبراهيما كوناتي بين اهتماماته لتعزيز دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل نهاية عقده مع الصيف المقبل.ولكن موقع "ذا أتلتيك" الإنجليزي، كشف اليوم الجمعة أن أبلغ ليفربول بشكل مباشر أن ليس لديهم الآن أي اهتمام بالتعاقد مع الدولي الفرنسي، وهو ما أكده أيضا الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.وأضاف أنه يسود شعور داخل ليفربول بأن أبدت عزمًا قويًا على تمديد مسيرة قلب الدفاع البالغ من العمر 26 عامًا، ومع ذلك، سيعتمد الكثير الآن على أولويات كوناتي.وحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن كوناتي لا يزال يناقش تجديد عقده مع ليفربول، والعرض لا يزال مطروحا، ولكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.ورغم قدرة كوناتي على التفاوض مع ناد آخر والتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن العقد ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني، إلا أنه من غير المؤكد أنه سيغادر النادي كلاعب حر.يذكر أن كوناتي انتقل إلى صفوف ليفربول قادماً من لايبزيغ الألماني عام 2021، مقابل 40 مليون يورو.ومنذ ذلك الوقت، أثبت المدافع الفرنسي جدارته كلاعب أساسي في خط الدفاع، سواء مع المدرب السابق أو أرني سلوت مدرب الريدز الحالي، لكن بدأ مستواه يتراجع مؤخرا.