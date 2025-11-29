قرارات جديدة تطبق لأول مرة في بطولة كأس العرب 2025

وتستضيف قطر منافسات في الفترة من 1 إلى 18 كانون الاول ويشارك في البطولة 16 منتخبا يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.وأعلن بييرلويجي كولينا رئيس في " " عن اتخاذ تعديلات مهمة تهدف لزيادة إثارة المباريات ورفع نسق اللعب ستطبق في العرب 2025.وقال كولينا في تصريحات تلفزيونية إن " تواصل دراسة كل المقترحات التي تسهم في تحسين جودة التجربة التنافسية"، مشيرا إلى أن "عددا من القوانين الجديدة سيتم تطبيقها للمرة الأولى في كأس العرب المقبلة في ".وأضاف أن "من بين هذه القوانين قرارا متعلقا بتأخر حارس المرمى في اللعب إذ سيتم احتساب الكرة ركلة ركنية لصالح المنافس في حال تباطؤ الحارس بشكل غير مبرر"، معتبرا أن "هذا الإجراء من شأنه الحد من إضاعة الوقت".وذكر ان "الفيفا ستجرب تعديلا مهما يتعلق بالتعامل مع الإصابات إذ سيتم استبعاد اللاعب المتعرض للإصابة لمدة دقيقتين خارج الملعب بمجرد دخول الجهاز الطبي لعلاجه ليخوض فريقه تلك الفترة بعشرة لاعبين فقط بهدف الحد من ادعاء الإصابات وإضاعة الوقت وإجبار الأندية على اتخاذ أساليب لعب أكثر نزاهة وسرعة".وشدد على أن "هذا الاستبعاد المؤقت لن يطبق على حارس المرمى أو على اللاعب الذي يتعرض لإصابة بسبب تدخل نتجت عنه بطاقة صفراء أو حمراء للخصم لضمان العدالة وتفادي العقاب المزدوج".وأكد كولينا أن "تطبيق هذا القانون في كأس العرب سيكون بمثابة اختبار عملي قبل النظر في إمكانية تعميمه على بطولات أخرى"، مشيرا إلى أن "الهدف الأساسي هو حماية العدالة التنافسية وضمان عدم استفادة أي فريق من التوقفات الطبية بهدف إهدار الوقت أو كسر رتم المباراة".