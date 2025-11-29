Alsumaria Tv
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
قرارات جديدة تطبق لأول مرة في بطولة كأس العرب 2025

رياضة

2025-11-29 | 04:10
قرارات جديدة تطبق لأول مرة في بطولة كأس العرب 2025
244 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
ذكرت تقارير إعلامية أن بطولة كأس العرب لكرة القدم ستشهد قرارات ثورية سيتم تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ الساحرة المستديرة.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 كانون الاول ويشارك في البطولة 16 منتخبا يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.
وأعلن بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اتخاذ تعديلات مهمة تهدف لزيادة إثارة المباريات ورفع نسق اللعب ستطبق في بطولة كأس العرب 2025.
وقال كولينا في تصريحات تلفزيونية إن "الفيفا تواصل دراسة كل المقترحات التي تسهم في تحسين جودة التجربة التنافسية"، مشيرا إلى أن "عددا من القوانين الجديدة سيتم تطبيقها للمرة الأولى في كأس العرب المقبلة في الدوحة".
وأضاف أن "من بين هذه القوانين قرارا متعلقا بتأخر حارس المرمى في اللعب إذ سيتم احتساب الكرة ركلة ركنية لصالح المنافس في حال تباطؤ الحارس بشكل غير مبرر"، معتبرا أن "هذا الإجراء من شأنه الحد من إضاعة الوقت".
وذكر ان "الفيفا ستجرب تعديلا مهما يتعلق بالتعامل مع الإصابات إذ سيتم استبعاد اللاعب المتعرض للإصابة لمدة دقيقتين خارج الملعب بمجرد دخول الجهاز الطبي لعلاجه ليخوض فريقه تلك الفترة بعشرة لاعبين فقط بهدف الحد من ادعاء الإصابات وإضاعة الوقت وإجبار الأندية على اتخاذ أساليب لعب أكثر نزاهة وسرعة".
وشدد على أن "هذا الاستبعاد المؤقت لن يطبق على حارس المرمى أو على اللاعب الذي يتعرض لإصابة بسبب تدخل نتجت عنه بطاقة صفراء أو حمراء للخصم لضمان العدالة وتفادي العقاب المزدوج".
وأكد كولينا أن "تطبيق هذا القانون في كأس العرب سيكون بمثابة اختبار عملي قبل النظر في إمكانية تعميمه على بطولات أخرى"، مشيرا إلى أن "الهدف الأساسي هو حماية العدالة التنافسية وضمان عدم استفادة أي فريق من التوقفات الطبية بهدف إهدار الوقت أو كسر رتم المباراة".
مباراة برشلونة ضد ألافيس بالدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
05:07 | 2025-11-29
أقرب مرشح لخلافة سلوت في ليفربول
05:01 | 2025-11-29
أرنولد يحسم الاختيارات: العراق يكشف تشكيلته النهائية لكأس العرب 2025
04:36 | 2025-11-29
من كأس العالم إلى الدوري العراقي.. منصوريان مدرباً جديداً للطلبة
04:24 | 2025-11-29
قرار ثوري يسبق انطلاق بطولة كأس العرب
16:21 | 2025-11-28
دراسة تكشف النادي الاكثر شعبية في اسبانيا
15:49 | 2025-11-28
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
59.88%
02:37 | 2025-11-28
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
02:37 | 2025-11-28
مليون موظف ومتقاعد بلا رواتب!.. خبير اقتصادي يُوجه انتقاداً لاذعاً
10.44%
03:38 | 2025-11-28
مليون موظف ومتقاعد بلا رواتب!.. خبير اقتصادي يُوجه انتقاداً لاذعاً
03:38 | 2025-11-28
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
8.43%
00:54 | 2025-11-29
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
00:54 | 2025-11-29
&quot;تريلة&quot; تصطدم بأسفل جسر الجادرية.. الحمولة وقعت ومدني مصاب وانابيب المياه تكسرت
8.01%
07:45 | 2025-11-28
"تريلة" تصطدم بأسفل جسر الجادرية.. الحمولة وقعت ومدني مصاب وانابيب المياه تكسرت
07:45 | 2025-11-28
هل بضمنهم عراقيون.. ترامب يصدر أمرا يخص الحاصلين على لجوء وإقامة من 19 دولة
7.4%
01:01 | 2025-11-28
هل بضمنهم عراقيون.. ترامب يصدر أمرا يخص الحاصلين على لجوء وإقامة من 19 دولة
01:01 | 2025-11-28
بسبب &quot;رمي الأحذية&quot;.. الاتحاد الآسيوي يغرم الشرطة العراقي 5 آلاف دولار
5.84%
04:01 | 2025-11-28
بسبب "رمي الأحذية".. الاتحاد الآسيوي يغرم الشرطة العراقي 5 آلاف دولار
04:01 | 2025-11-28
اردوغان يستقبل بابا الفاتيكان في تركيا بأنشودة "طلع البدر علينا" (فيديو)
Play
اردوغان يستقبل بابا الفاتيكان في تركيا بأنشودة "طلع البدر علينا" (فيديو)
06:19 | 2025-11-29
مشهد مرعب وجمالي.. بركان غواتيمالا ينفـ*جر ليلاً ويقذف الحمم فوق سفح الجبل قبل عدة ايام
Play
مشهد مرعب وجمالي.. بركان غواتيمالا ينفـ*جر ليلاً ويقذف الحمم فوق سفح الجبل قبل عدة ايام
05:35 | 2025-11-29
تلوث في معسكر الرشيد... تلال نفايات وحرق ليلاً!
Play
تلوث في معسكر الرشيد... تلال نفايات وحرق ليلاً!
03:39 | 2025-11-29
ميسان.. اشتباك مسلح مع مطلوبين يخلف شهيداً ومصاباً في القوات الأمنية
Play
ميسان.. اشتباك مسلح مع مطلوبين يخلف شهيداً ومصاباً في القوات الأمنية
11:49 | 2025-11-28
تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.. تعود لأحد الفائزين بالانتخابات (فيديو)
Play
تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.. تعود لأحد الفائزين بالانتخابات (فيديو)
10:33 | 2025-11-28
تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم
Play
تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم
08:05 | 2025-11-28
انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة... ومشهد سياسي مختلف "سنيا"!
Play
انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة... ومشهد سياسي مختلف "سنيا"!
03:33 | 2025-11-28
انقاذ 4 صيادين عراقيين علقوا بمنطقة طينية في البصرة منذ اربعة ايام (فيديو)
Play
انقاذ 4 صيادين عراقيين علقوا بمنطقة طينية في البصرة منذ اربعة ايام (فيديو)
02:56 | 2025-11-28
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين وأخذ ممتلكاتهم في مدينة الكاظمية
Play
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين وأخذ ممتلكاتهم في مدينة الكاظمية
11:11 | 2025-11-27
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين في الكاظمية (فيديو)
Play
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين في الكاظمية (فيديو)
10:45 | 2025-11-27
