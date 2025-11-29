Alsumaria Tv
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
أقرب مرشح لخلافة سلوت في ليفربول

رياضة

2025-11-29 | 05:01
أقرب مرشح لخلافة سلوت في ليفربول
211 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يواجه الهولندي آرني سلوت معركة حقيقية لإنقاذ مستقبله مع ليفربول في الأسابيع المقبلة، في وقت بدأ فيه بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي يقترب من وضعية صعبة.


خسر فريق آرني سلوت تسع مباريات من آخر 12 خاضها في جميع المسابقات، مقابل فوز واحد فقط في آخر سبع مباريات بالدوري، وهي سلسلة نتائج تُعد الأسوأ للنادي منذ 71 عامًا.

وجاءت الهزيمة الأخيرة بنتيجة 4-1 على ملعب آنفيلد أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا لتزيد من حدة الأزمة، بعد ستة أشهر فقط من تتويج سلوت بلقب الدوري الإنجليزي في نهاية موسمه الأول المذهل مع الفريق.

وقد عبّرت جماهير ليفربول عن غضبها بشكل واضح بمغادرتها المدرجات قبل نهاية المباراة، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول مستقبل المدرب الهولندي وما إذا كان سيتم منحه الوقت لقلب الوضع، أم أن النادي بات يفكر في اتخاذ قرار حاسم في الأسابيع المقبلة.

ومع استمرار الشائعات حول احتمالية رحيل المدرب الهولندي، بدأت جماهير ليفربول في التكهن بهوية خليفته المحتمل، وسط ربط وسائل الإعلام اسم يورغن كلوب بعودة مفاجئة إلى آنفيلد.

وكان كلوب قد دعم سلوت علنًا عند توليه المهمة خلفًا له في 2024، لكن مع ارتباطه بعقد يمتد حتى 2029 في منصبه الحالي رئيسًا لقطاع كرة القدم العالمية في شركة ريد بُل، يبدو حدوث أي تغيير في هذا الجانب غير مرجح في الوقت الحالي.

وفي الوقت ذاته، يبرز اسمان من الدوري الإنجليزي في دائرة المرشحين المحتملين، هما أندوني إيراولا مدرب بورنموث، وأوليفر غلاسدنر مدرب كريستال بالاس، إذ ينتهي عقد كل منهما مع ناديه في صيف 2026.

ويُعرف المدربان بسجلّهما الخالي من مغادرة أي نادٍ في منتصف الموسم، رغم ارتباط إيراولا سابقًا بمنصب مدرب ليدز يونايتد في فبراير 2023. وفي المقابل، تشير تقارير من النمسا، موطن غلاسدنر، إلى أنه يستعد للدخول في محادثات مع ليفربول إذا أصبح المنصب شاغرًا.

وبحسب ما ذكره مارك يانكو، كبير صحافيي "سكاي سبورتس" النمسا، فإن أوليفر غلاسدنر يجب أن يُبقي هاتفه مفتوحًا، إذ هناك خطة يجري إعدادها لإغرائه بالانتقال إلى ميرسيسايد.

وقال يانكو: "ربما يجب على أوليفر غلاسدنر تشغيل هاتفه… لأنني أتصور أنه قد يتلقى اتصالًا قريبًا".

وقد يكون إقناع كلٍّ من غلاسدنر، الذي يُوصف بأنه مدرب من الطراز العالمي، أو إيراولا بفسخ عقديهما مهمة معقدة بالنسبة لليفربول، إذ سيضطر النادي على الأرجح إلى دفع تعويض مالي كبير لإتمام أي صفقة.

وتزداد الأمور تعقيدًا بسبب توتر العلاقات بين ليفربول وكريستال بالاس عقب أزمة انتقال مارك غيهِي في أغسطس الماضي، وهو ما قد يجعل التفاوض مع بالاس حول غلاسدنر أكثر صعوبة في هذه المرحلة.
مباراة برشلونة ضد ألافيس بالدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
05:07 | 2025-11-29
أرنولد يحسم الاختيارات: العراق يكشف تشكيلته النهائية لكأس العرب 2025
04:36 | 2025-11-29
من كأس العالم إلى الدوري العراقي.. منصوريان مدرباً جديداً للطلبة
04:24 | 2025-11-29
قرارات جديدة تطبق لأول مرة في بطولة كأس العرب 2025
04:10 | 2025-11-29
قرار ثوري يسبق انطلاق بطولة كأس العرب
16:21 | 2025-11-28
دراسة تكشف النادي الاكثر شعبية في اسبانيا
15:49 | 2025-11-28
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
59.88%
02:37 | 2025-11-28
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
02:37 | 2025-11-28
مليون موظف ومتقاعد بلا رواتب!.. خبير اقتصادي يُوجه انتقاداً لاذعاً
10.44%
03:38 | 2025-11-28
مليون موظف ومتقاعد بلا رواتب!.. خبير اقتصادي يُوجه انتقاداً لاذعاً
03:38 | 2025-11-28
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
8.43%
00:54 | 2025-11-29
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
00:54 | 2025-11-29
&quot;تريلة&quot; تصطدم بأسفل جسر الجادرية.. الحمولة وقعت ومدني مصاب وانابيب المياه تكسرت
8.01%
07:45 | 2025-11-28
"تريلة" تصطدم بأسفل جسر الجادرية.. الحمولة وقعت ومدني مصاب وانابيب المياه تكسرت
07:45 | 2025-11-28
هل بضمنهم عراقيون.. ترامب يصدر أمرا يخص الحاصلين على لجوء وإقامة من 19 دولة
7.4%
01:01 | 2025-11-28
هل بضمنهم عراقيون.. ترامب يصدر أمرا يخص الحاصلين على لجوء وإقامة من 19 دولة
01:01 | 2025-11-28
بسبب &quot;رمي الأحذية&quot;.. الاتحاد الآسيوي يغرم الشرطة العراقي 5 آلاف دولار
5.84%
04:01 | 2025-11-28
بسبب "رمي الأحذية".. الاتحاد الآسيوي يغرم الشرطة العراقي 5 آلاف دولار
04:01 | 2025-11-28
فيديوهات

اردوغان يستقبل بابا الفاتيكان في تركيا بأنشودة "طلع البدر علينا" (فيديو)
Play
اردوغان يستقبل بابا الفاتيكان في تركيا بأنشودة "طلع البدر علينا" (فيديو)
06:19 | 2025-11-29
مشهد مرعب وجمالي.. بركان غواتيمالا ينفـ*جر ليلاً ويقذف الحمم فوق سفح الجبل قبل عدة ايام
Play
مشهد مرعب وجمالي.. بركان غواتيمالا ينفـ*جر ليلاً ويقذف الحمم فوق سفح الجبل قبل عدة ايام
05:35 | 2025-11-29
تلوث في معسكر الرشيد... تلال نفايات وحرق ليلاً!
Play
تلوث في معسكر الرشيد... تلال نفايات وحرق ليلاً!
03:39 | 2025-11-29
ميسان.. اشتباك مسلح مع مطلوبين يخلف شهيداً ومصاباً في القوات الأمنية
Play
ميسان.. اشتباك مسلح مع مطلوبين يخلف شهيداً ومصاباً في القوات الأمنية
11:49 | 2025-11-28
تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.. تعود لأحد الفائزين بالانتخابات (فيديو)
Play
تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.. تعود لأحد الفائزين بالانتخابات (فيديو)
10:33 | 2025-11-28
تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم
Play
تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم
08:05 | 2025-11-28
انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة... ومشهد سياسي مختلف "سنيا"!
Play
انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة... ومشهد سياسي مختلف "سنيا"!
03:33 | 2025-11-28
انقاذ 4 صيادين عراقيين علقوا بمنطقة طينية في البصرة منذ اربعة ايام (فيديو)
Play
انقاذ 4 صيادين عراقيين علقوا بمنطقة طينية في البصرة منذ اربعة ايام (فيديو)
02:56 | 2025-11-28
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين وأخذ ممتلكاتهم في مدينة الكاظمية
Play
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين وأخذ ممتلكاتهم في مدينة الكاظمية
11:11 | 2025-11-27
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين في الكاظمية (فيديو)
Play
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين في الكاظمية (فيديو)
10:45 | 2025-11-27
