مباراة برشلونة ضد ألافيس بالدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة خلف غريمه المتصدر بفارق نقطة واحدة، ويسعى أبناء المدرب هانسي فليك إلى مواصلة الضغط على الميرينغي المترنح محليا بالفوز أمام ألافيس.في المقابل، يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.تقام مباراة برشلونة وألافيس، اليوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على سبوتيفاي.وتنطلق صفارة المباراة في الساعة الخامسة والربع (17:15) بتوقيت القاهرة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت والسعودية والدوحة، السابعة والربع مساء (19:15) بتوقيت الإمارات.ورغم الكبوة القارية فإن برشلونة يسير بشكل جيد في الدوري الإسباني، حيث حقق انتصارين مهمين قبل مواجهة ألافيس بفوزه على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة، ثم تغلبه خارج ملعبه على سيلتا فيغو بنتيجة 4-2.ويدخل الفريق الكتالوني المباراة في حالة من التركيز لتعويض خسارته الأوروبية الأخيرة، في حين يأمل ألافيس في إيقاف سلسلة نتائجه المتذبذبة والعودة بنتيجة إيجابية من ميدان برشلونة.Bein sport 1 HDوستمنح هذه المباراة برشلونة فرصة التقدم على ريال المتصدر في الترتيب، قبل يوم واحد من زيارة فريق لجيرونا.وقال المدرب الألماني هانسي فليك "علينا أن نتقبل الهزيمة وأن نتحلى بالتفاؤل حيال ما هو قادم".وسينصب تركيز فليك على تحسين خط دفاع الفريق الذي عانى من هزيمة قاسية في لندن، حيث افتقد بوضوح قيادة إنيغو وأداءه الذكي، والذي انتقل إلى الصيف الماضي.تواجه برشلونة وألافيس 49 مرة، وكانت لبرشلونة الأفضلية: 35 فوزا مقابل 7 انتصارات لألافيس.وفي ملعبه، يتمتع برشلونة بأفضلية في المواجهات الثنائية ضد ألافيس: 21 فوزا من أصل 25 مباراة، في حين حقق ألافيس انتصارين.وفي الدوري الإسباني، التقى الفريقان في 38 مباراة، فاز برشلونة في 26 منها، وتعادلا في 7 مباريات، وحقق ألافيس 5 انتصارات.الأمر الإيجابي هو أن لاعب خط الوسط النجم بيدري الغائب عن الملاعب منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تدرب مع الفريق، وتشير جميع المؤشرات إلى حصوله على الموافقة الطبية لمباراة نهاية الأسبوع في الدوري الإسباني ضد ألافيس.وأثر غياب بيدري بشدة على برشلونة، لكن لاعب خط الوسط لن يلعب أكثر من 15-20 دقيقة عند عودته.في المقابل، فقد البلوغرانا زميله في خط الوسط فيرمين بسبب إصابة عضلية، مما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.حراسة المرمى: خوان غارسيا.خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جول كوندي.خط الوسط: غارسيا، فرينكي دي يونغ، داني أولمو.خط الهجوم: رافينيا، لامين جمال، .حراسة المرمى: أنطونيو سيفيرا.خط الدفاع: جوني أوتو، ناهويل تيناليا، جون باتشيكو، يوسف إنريكيز.خط الوسط: فيسنتي، دينيس ، أنطونيو بلانكو.خط الهجوم: كارليس ألينيا، توني مارتينيز، بوييه.