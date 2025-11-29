مباراة برشلونة ضد ألافيس بالدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مباراة برشلونة ضد ألافيس بالدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

رياضة

2025-11-29 | 05:07
مباراة برشلونة ضد ألافيس بالدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
72 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستضيف برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة خلف غريمه ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة واحدة، ويسعى أبناء المدرب هانسي فليك إلى مواصلة الضغط على الميرينغي المترنح محليا بالفوز أمام ألافيس.

في المقابل، يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة برشلونة ضد ألافيش في الدوري الإسباني
تقام مباراة برشلونة وألافيس، اليوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب كامب نو سبوتيفاي.

وتنطلق صفارة المباراة في الساعة الخامسة والربع (17:15) بتوقيت القاهرة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت العراق والسعودية والدوحة، السابعة والربع مساء (19:15) بتوقيت الإمارات.

ورغم الكبوة القارية فإن برشلونة يسير بشكل جيد في الدوري الإسباني، حيث حقق انتصارين مهمين قبل مواجهة ألافيس بفوزه على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة، ثم تغلبه خارج ملعبه على سيلتا فيغو بنتيجة 4-2.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة في حالة من التركيز لتعويض خسارته الأوروبية الأخيرة، في حين يأمل ألافيس في إيقاف سلسلة نتائجه المتذبذبة والعودة بنتيجة إيجابية من ميدان برشلونة.

القنوات الناقلة بمباراة برشلونة وألافيس
Bein sport 1 HD

وستمنح هذه المباراة برشلونة فرصة التقدم على ريال مدريد المتصدر في الترتيب، قبل يوم واحد من زيارة فريق تشابي ألونسو لجيرونا.

وقال المدرب الألماني هانسي فليك "علينا أن نتقبل الهزيمة وأن نتحلى بالتفاؤل حيال ما هو قادم".

وسينصب تركيز فليك على تحسين خط دفاع الفريق الذي عانى من هزيمة قاسية في لندن، حيث افتقد بوضوح قيادة إنيغو مارتينيز وأداءه الذكي، والذي انتقل إلى السعودية الصيف الماضي.

المواجهات المباشرة
تواجه برشلونة وألافيس 49 مرة، وكانت لبرشلونة الأفضلية: 35 فوزا مقابل 7 انتصارات لألافيس.

وفي ملعبه، يتمتع برشلونة بأفضلية في المواجهات الثنائية ضد ألافيس: 21 فوزا من أصل 25 مباراة، في حين حقق ألافيس انتصارين.

وفي الدوري الإسباني، التقى الفريقان في 38 مباراة، فاز برشلونة في 26 منها، وتعادلا في 7 مباريات، وحقق ألافيس 5 انتصارات.

عودة بيدري
الأمر الإيجابي هو أن لاعب خط الوسط النجم بيدري الغائب عن الملاعب منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تدرب مع الفريق، وتشير جميع المؤشرات إلى حصوله على الموافقة الطبية لمباراة نهاية الأسبوع في الدوري الإسباني ضد ألافيس.

وأثر غياب بيدري بشدة على برشلونة، لكن لاعب خط الوسط لن يلعب أكثر من 15-20 دقيقة عند عودته.

في المقابل، فقد البلوغرانا زميله في خط الوسط فيرمين لوبيز بسبب إصابة عضلية، مما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام ألافيس
حراسة المرمى: خوان غارسيا.
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جول كوندي.
خط الوسط: إريك غارسيا، فرينكي دي يونغ، داني أولمو.
خط الهجوم: رافينيا، لامين جمال، روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيلة المتوقعة لألافيس أمام برشلونة
حراسة المرمى: أنطونيو سيفيرا.
خط الدفاع: جوني أوتو، ناهويل تيناليا، جون باتشيكو، يوسف إنريكيز.
خط الوسط: كارلوس فيسنتي، دينيس سواريز، أنطونيو بلانكو.
خط الهجوم: كارليس ألينيا، توني مارتينيز، لوكاس بوييه.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أقرب مرشح لخلافة سلوت في ليفربول
05:01 | 2025-11-29
أرنولد يحسم الاختيارات: العراق يكشف تشكيلته النهائية لكأس العرب 2025
04:36 | 2025-11-29
من كأس العالم إلى الدوري العراقي.. منصوريان مدرباً جديداً للطلبة
04:24 | 2025-11-29
قرارات جديدة تطبق لأول مرة في بطولة كأس العرب 2025
04:10 | 2025-11-29
قرار ثوري يسبق انطلاق بطولة كأس العرب
16:21 | 2025-11-28
دراسة تكشف النادي الاكثر شعبية في اسبانيا
15:49 | 2025-11-28
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
59.88%
02:37 | 2025-11-28
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
02:37 | 2025-11-28
مليون موظف ومتقاعد بلا رواتب!.. خبير اقتصادي يُوجه انتقاداً لاذعاً
10.44%
03:38 | 2025-11-28
مليون موظف ومتقاعد بلا رواتب!.. خبير اقتصادي يُوجه انتقاداً لاذعاً
03:38 | 2025-11-28
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
8.43%
00:54 | 2025-11-29
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
00:54 | 2025-11-29
&quot;تريلة&quot; تصطدم بأسفل جسر الجادرية.. الحمولة وقعت ومدني مصاب وانابيب المياه تكسرت
8.01%
07:45 | 2025-11-28
"تريلة" تصطدم بأسفل جسر الجادرية.. الحمولة وقعت ومدني مصاب وانابيب المياه تكسرت
07:45 | 2025-11-28
هل بضمنهم عراقيون.. ترامب يصدر أمرا يخص الحاصلين على لجوء وإقامة من 19 دولة
7.4%
01:01 | 2025-11-28
هل بضمنهم عراقيون.. ترامب يصدر أمرا يخص الحاصلين على لجوء وإقامة من 19 دولة
01:01 | 2025-11-28
بسبب &quot;رمي الأحذية&quot;.. الاتحاد الآسيوي يغرم الشرطة العراقي 5 آلاف دولار
5.84%
04:01 | 2025-11-28
بسبب "رمي الأحذية".. الاتحاد الآسيوي يغرم الشرطة العراقي 5 آلاف دولار
04:01 | 2025-11-28
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

اردوغان يستقبل بابا الفاتيكان في تركيا بأنشودة "طلع البدر علينا" (فيديو)
Play
اردوغان يستقبل بابا الفاتيكان في تركيا بأنشودة "طلع البدر علينا" (فيديو)
06:19 | 2025-11-29
مشهد مرعب وجمالي.. بركان غواتيمالا ينفـ*جر ليلاً ويقذف الحمم فوق سفح الجبل قبل عدة ايام
Play
مشهد مرعب وجمالي.. بركان غواتيمالا ينفـ*جر ليلاً ويقذف الحمم فوق سفح الجبل قبل عدة ايام
05:35 | 2025-11-29
تلوث في معسكر الرشيد... تلال نفايات وحرق ليلاً!
Play
تلوث في معسكر الرشيد... تلال نفايات وحرق ليلاً!
03:39 | 2025-11-29
ميسان.. اشتباك مسلح مع مطلوبين يخلف شهيداً ومصاباً في القوات الأمنية
Play
ميسان.. اشتباك مسلح مع مطلوبين يخلف شهيداً ومصاباً في القوات الأمنية
11:49 | 2025-11-28
تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.. تعود لأحد الفائزين بالانتخابات (فيديو)
Play
تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.. تعود لأحد الفائزين بالانتخابات (فيديو)
10:33 | 2025-11-28
تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم
Play
تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم
08:05 | 2025-11-28
انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة... ومشهد سياسي مختلف "سنيا"!
Play
انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة... ومشهد سياسي مختلف "سنيا"!
03:33 | 2025-11-28
انقاذ 4 صيادين عراقيين علقوا بمنطقة طينية في البصرة منذ اربعة ايام (فيديو)
Play
انقاذ 4 صيادين عراقيين علقوا بمنطقة طينية في البصرة منذ اربعة ايام (فيديو)
02:56 | 2025-11-28
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين وأخذ ممتلكاتهم في مدينة الكاظمية
Play
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين وأخذ ممتلكاتهم في مدينة الكاظمية
11:11 | 2025-11-27
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين في الكاظمية (فيديو)
Play
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين في الكاظمية (فيديو)
10:45 | 2025-11-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.