وباء يجتاح الطرقات السريعة في الولايات المتحدة​
سلوت يدرس قرارا جريئا قبل مواجهة وست هام.. هل يضحي بصلاح

رياضة

2025-11-29 | 08:52
سلوت يدرس قرارا جريئا قبل مواجهة وست هام.. هل يضحي بصلاح
111 شوهد

أكد مدرب ليفربول أرني سلوت أنه "سيدرس كل الخيارات المتاحة" في محاولة لوقف سلسلة الهزائم المتتالية التي يمر بها الفريق هذا الموسم، والتي وصلت إلى تسع خسائر في آخر 12 مباراة.

ويواجه سلوت أزمة حقيقية في تشكيلة فريقه، إذ تعاني صفوف "الريدز" من غيابات وإصابات متعددة بين اللاعبين الأساسيين، ما يحد بشدة من قدرته على إجراء تغييرات مؤثرة.
ورغم أن ليفربول أنفق نحو 450 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 596 مليون دولار) في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، فإن نصف هذا المبلغ ذهب فقط إلى لاعبين اثنين، هما المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك وصانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز، اللذان يعانيان حاليا من الإصابات وصعوبة التكيف مع أجواء البريميرليغ.
الوضع تفاقم أكثر حين لم يتمكن سلوت من ملء قائمة البدلاء الكاملة (11 لاعبا) في مواجهة أيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا، التي خسرها الفريق بنتيجة 1–4.
ورغم معاناة ليفربول من الغيابات، يدرس سلوت إجراء تغييرات جذرية على تشكيلة الفريق في لقاء وست هام غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.
وعند سؤاله عما إذا كان سيمنح البدلاء فرصة في مواجهة وست هام قال سلوت: "أعتقد أننا يجب أن ننظر في كل شيء. حتى الآن، كنت أتخذ قراراتي بطريقة مختلفة، لكن هؤلاء اللاعبين يتدربون معنا يوميا، ويمكنهم إثبات جدارتهم في اللحظات الحاسمة".
وأشار إلى التحدي الدائم الذي يواجهه المدرب:
"الأمر دائما مسألة توازن. إذا لم تجر تغييرات، يقول الناس: كان عليك أن تغير أكثر. وفي فترات سابقة من هذا الموسم، خسرنا بعد إدخال تغييرات، فاشتكى البعض من أنني غيرت كثيرا".
وأضاف المدرب الهولندي: "بالطبع أدرس إجراء تعديلات، لكن لا يمكنني الكشف الآن عن قراري النهائي لمباراة الغد".
وفي حال قرر سلوت إدخال تغييرات في مواجهة الغد ضد وست هام، فمن المرجح أن تطال التعديلات خطي الهجوم والدفاع.
ففي الهجوم، يشهد أداء النجم المصري محمد صلاح تراجعا ملحوظا هذا الموسم، بينما يعاني الدفاع من اهتزاز كبير، خصوصا جراء الأخطاء الفادحة التي يرتكبها كل من إبراهيما كوناتي والقائد فيرجيل فان دايك.
