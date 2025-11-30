إنتر ميامي يتوج بطلاً للقسم الشرقي ويبلغ نهائي كأس الدوري الأمريكي لأول مرة

وفاز فريق ضد سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من فجر اليوم، في الدور النهائي من دوري المناطق في .وبنتيجة مباراة اليوم يحسم فريق إنتر تأهله بشكل رسمي إلى الدور النهائي من 2025، للمرة الأولى في تاريخه على الإطلاق.وسجل أهداف فريق إنتر ميامي الخمسة ضد نيويورك سيتي كل من، تاديو أليندي الذي سجل ثلاثة أهداف، وماتيو سيلفيتي، وتيلاسكو سيجوفيا.وساهم أسطورة قائد فريق إنتر ميامي، في صناعة هدفًا من خماسية فريقه في مباراة اليوم، بينما صنع الإسباني هدفين.وساهم ميسي في حصد فريق إنتر ميامي لقب القسم الشرقي من كأس الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ النادي على الإطلاق، بخلاف المشاركة للمرة الأولى في الدوري.ويلعب فريق إنتر ميامي ضد وايت ، يوم السبت المقبل 6 ، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الدوري الأمريكي 2025، على ملعب لوكهارت.