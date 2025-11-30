Alsumaria Tv
ترامب يتحدث عن الملك المستقبلي للسعودية
تصفيات كأس آسيا: ناشئة العراق أمام مهمة صعبة اليوم لانتزاع التأهل من أستراليا

رياضة

2025-11-30 | 03:07
تصفيات كأس آسيا: ناشئة العراق أمام مهمة صعبة اليوم لانتزاع التأهل من أستراليا
341 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يخوضُ منتخبُ الناشئين لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، مواجهةً مفصلية أمام نظيره الأسترالي في ختام منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، عند السابعة مساءً على أرضية ملعب مدينة العقبة.

المنتخبُ الأسترالي يدخل اللقاء متصدراً المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد ثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها انتصارٌ عريض على الفلبين بستة أهداف من دون رد، ما يجعله المنافس الأكثر صلابة في المجموعة.

في المقابل، يتطلع ليوث الرافدين إلى قلب موازين المجموعة وخطف الصدارة أو ضمان التأهل، بعدما جمع 7 نقاط من فوزين مستحقين على الفلبين وبوتان وتعادلٍ ثمين أمام الأردن.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

تصفيات كأس آسيا

ناشئة العراق أمام مهمة صعبة اليوم لانتزاع التأهل من أستراليا

كأس آسيا تحت 17 عاماً

السومرية نيوز

ليوث الرافدين

سومرية نيوز

ملعب مدينة

الأسترالي

السومرية

الرافدين

