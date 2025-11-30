تصفيات كأس آسيا: ناشئة العراق أمام مهمة صعبة اليوم لانتزاع التأهل من أستراليا

فوز ثمين خارج الديار.. يونايتد يجمد كريستال بالاس عند النقطة 20 ويرتقي للمركز السادس
09:31 | 2025-11-30
تشكيلة سيدات العراق لمواجهة الأردن في نصف نهائي غرب اسيا
07:58 | 2025-11-30
اللجنة الأولمبية تعلّق عضوية الاتحاد العراقي للألعاب المائية
06:16 | 2025-11-30
من نادٍ بلا إنجازات إلى إمبراطورية جديدة.. كيف أعاد ميسي كتابة تاريخ إنتر ميامي؟
04:42 | 2025-11-30
اليوم.. العراق والأردن وجهاً لوجه في نصف نهائي بطولة غرب آسيا للسيدات
03:22 | 2025-11-30
إنتر ميامي يتوج بطلاً للقسم الشرقي ويبلغ نهائي كأس الدوري الأمريكي لأول مرة
03:02 | 2025-11-30