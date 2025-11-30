اليوم.. العراق والأردن وجهاً لوجه في نصف نهائي بطولة غرب آسيا للسيدات

وأنهى منتخبُنا استعداداته بثقةٍ ومعنوياتٍ عالية، بعد أن خطف الأنظار بأدائه اللافت في دور المجموعات. وحملت الحصة التدريبية الأخيرة الكثير من الجدية والانضباط، إذ ظهر الإصرار واضحاً على وجوه اللاعبات في خطوةٍ جديدة نحو النهائي.وجاء تأهل منتخبُ السيدات مستحقاً بعدما حلَّ ثانياً خلف ، جامعاً ثلاث نقاط ثمينة من فوزٍ كبير على الإمارات بثلاثيةٍ نظيفة أعادت الروح والطموح للفريق.