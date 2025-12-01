Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البصرة.. اعتقال خمسة متهمين بعد مشاجرة داخل مستشفى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حفل افتتاح كأس العرب 2025.. الموعد والقنوات الناقلة

رياضة

2025-12-01 | 04:48
حفل افتتاح كأس العرب 2025.. الموعد والقنوات الناقلة
721 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تستعد الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج لعودة أجواء المنافسة في كأس العرب 2025، بعد ثلاث سنوات على النسخة الماضية التي توج بها المنتخب الجزائري.

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة على ملاعب قطر ابتداءً من يوم الإثنين الأول من ديسمبر المقبل، يزداد الحماس والترقب لاحتفالية الافتتاح التي ستعلن رسميًا بدء الحدث الكروي الأكثر انتظارًا في المنطقة.

ومع ارتفاع وتيرة الحماس، يترقب عشاق الكرة حفل الافتتاح الذي يتوقع أن يجمع بين الطابع التراثي العربي واللمسات البصرية الحديثة، في لوحة فنية تحتفي بالهوية العربية وتبرز روح الوحدة بين الشعوب.

وفي هذا التقرير نقدم لكم موعد حفل افتتاح كأس العرب 2025، والقنوات الناقلة للحدث المنتظر والملعب الذي سيقام عليه وأكثر.

موعد حفل افتتاح كأس العرب 2025
موعد حفل افتتاح كأس العرب في نسخته الثانية تحت مظلة الفيفا في قطر، هو يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025.

وسينطلق الحفل مباراة الافتتاح بحوالي ساعتين، حيث سيبدأ الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة، الرابعة والنصف بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت شمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العرب 2025
حصلت العديد من القنوات على حقوق البطولة العربية في نسختها الحالية، وستكون جميع المواجهات متاحة مجانًا دون الحاجة إلى اشتراك.

وفي مقدمة القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العرب 2025 بي إن سبورت والكاس القطريتين، وستذاع أيضًا على أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والكويت الرياضية.

وسيتاح البث المباشر للحدث المنتظر بصورة مجانية وبأكثر من وسيلة، حيث ستكون متاحة على الحسابات الرسمية للقنوات الناقلة لها على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، أو منصاتها المختلفة والمواقع الرسمية.

أين يقام حفل افتتاح كأس العرب 2025؟
سيستضيف حفل افتتاح كأس العرب 2025 استاد البيت، وهو أحد أكبر الملاعب في قطر ويتسع لحوالي 68 ألف مشجع، ويعد من أهم الملاعب في الوطن العربي.

واستضاف الملعب حفل ختام البطولة العربية في نسختها السابقة، كما كان أحد ملاعب كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، واستضاف المباراة الافتتاحية وحفل الافتتاح.

ما هي مباراة افتتاح كأس العرب 2025؟
ستجمع مباراة افتتاح كأس العرب 2025 في ملعب البيت بين قطر وفلسطين، وبحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة فإن موعدها هو الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة، السادسة والنصف بتوقيت القدس.

لكن المباراة الأولى التي ستقام في البطولة العربية في نسختها الجديدة ستجمع بين تونس وسوريا، وتنطلق الساعة الرابعة عصرًأ بتوقيت بغداد والدوحة ودمشق والثانية بتوقيت تونس.
 
المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
عقب الإخفاقات.. تطورات بشأن مستقبل الونسو مع ريال مدريد
06:20 | 2025-12-01
لامين يكشف أسباب اختياره منتخب إسبانيا بدلا من المغرب
05:40 | 2025-12-01
إليكم أبرز النجوم الغائبين عن بطولة كأس العرب 2025
04:52 | 2025-12-01
جيرونا يحرج ريال مدريد ويقدم خدمة لبرشلونة
17:09 | 2025-11-30
تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا مساء اليوم
14:51 | 2025-11-30
بالصور من الدوحة.. هكذا يستعد أسود الرافدين لكأس العرب
13:32 | 2025-11-30
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
58.09%
06:00 | 2025-11-30
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
06:00 | 2025-11-30
موسم &quot;مدهش&quot;.. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
14.45%
01:04 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
10.79%
05:46 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
05:46 | 2025-11-30
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
5.74%
02:55 | 2025-11-30
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:55 | 2025-11-30
تحذير الى أهالي هذه المنطقة في بغداد: استعدوا لحملة كبرى بعد ثلاثة أيام
5.56%
09:33 | 2025-11-30
تحذير الى أهالي هذه المنطقة في بغداد: استعدوا لحملة كبرى بعد ثلاثة أيام
09:33 | 2025-11-30
(لبلبايا).. ما قصة هذا الاسم الذي ظهر بقوائم المقبولين في تعيينات عقود بغداد؟
5.37%
09:13 | 2025-11-30
(لبلبايا).. ما قصة هذا الاسم الذي ظهر بقوائم المقبولين في تعيينات عقود بغداد؟
09:13 | 2025-11-30
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
Play
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
05:16 | 2025-12-01
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
Play
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
13:37 | 2025-11-30
بالصور والفيديو.. القطار المتوقف وسط بغداد وزخم مروري كبير
Play
بالصور والفيديو.. القطار المتوقف وسط بغداد وزخم مروري كبير
12:46 | 2025-11-30
تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"
Play
تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"
11:42 | 2025-11-30
الإطاحة بشبكة واسعة لتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد
Play
الإطاحة بشبكة واسعة لتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد
11:24 | 2025-11-30
بالفيديو.. مجزرة للسيارات بسبب الانزلاق
Play
بالفيديو.. مجزرة للسيارات بسبب الانزلاق
10:46 | 2025-11-30
بناية مدرسية على وشك الانهيار... والمدير يتنصّل!
Play
بناية مدرسية على وشك الانهيار... والمدير يتنصّل!
02:06 | 2025-11-30
وقفة احتجاجية لسكان الجادرية... ورفض لمحاولاتِ الاستيلاءِ على أراضيهم
Play
وقفة احتجاجية لسكان الجادرية... ورفض لمحاولاتِ الاستيلاءِ على أراضيهم
01:54 | 2025-11-30
توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام
Play
توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام
07:56 | 2025-11-29
كأنها خرجت من فيلم.. سيارة بنصف سقف تتجول وتحير الموصليين!
Play
كأنها خرجت من فيلم.. سيارة بنصف سقف تتجول وتحير الموصليين!
07:47 | 2025-11-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.