حفل افتتاح كأس العرب 2025.. الموعد والقنوات الناقلة

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة على ملاعب قطر ابتداءً من يوم الإثنين الأول من المقبل، يزداد الحماس والترقب لاحتفالية الافتتاح التي ستعلن رسميًا بدء الحدث الكروي الأكثر انتظارًا في المنطقة.ومع ارتفاع وتيرة الحماس، يترقب عشاق الكرة حفل الافتتاح الذي يتوقع أن يجمع بين الطابع التراثي العربي واللمسات البصرية الحديثة، في لوحة فنية تحتفي بالهوية العربية وتبرز روح الوحدة بين الشعوب.وفي هذا التقرير نقدم لكم موعد حفل افتتاح 2025، والقنوات الناقلة للحدث المنتظر والملعب الذي سيقام عليه وأكثر.موعد حفل افتتاح كأس العرب في نسخته الثانية تحت مظلة في قطر، هو يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025.وسينطلق الحفل مباراة الافتتاح بحوالي ساعتين، حيث سيبدأ الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت ومكة المكرمة والدوحة، الرابعة والنصف بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت .حصلت العديد من القنوات على حقوق في نسختها الحالية، وستكون جميع المواجهات متاحة مجانًا دون الحاجة إلى اشتراك.وفي مقدمة القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العرب 2025 بي إن سبورت والكاس القطريتين، وستذاع أيضًا على الرياضية ودبي الرياضية والكويت الرياضية.وسيتاح البث المباشر للحدث المنتظر بصورة مجانية وبأكثر من وسيلة، حيث ستكون متاحة على الحسابات الرسمية للقنوات الناقلة لها على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، أو منصاتها المختلفة والمواقع الرسمية.سيستضيف حفل افتتاح كأس العرب 2025 ، وهو أحد أكبر الملاعب في قطر ويتسع لحوالي 68 ألف مشجع، ويعد من أهم الملاعب في الوطن العربي.واستضاف الملعب حفل ختام البطولة العربية في نسختها السابقة، كما كان أحد ملاعب 2022 التي أقيمت في قطر، واستضاف المباراة الافتتاحية وحفل الافتتاح.ستجمع مباراة افتتاح كأس العرب 2025 في بين قطر وفلسطين، وبحسب ما أعلنت فإن موعدها هو الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة، السادسة والنصف بتوقيت .لكن المباراة الأولى التي ستقام في البطولة العربية في نسختها الجديدة ستجمع بين تونس وسوريا، وتنطلق الساعة الرابعة عصرًأ بتوقيت بغداد والدوحة ودمشق والثانية بتوقيت تونس.